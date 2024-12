Het is weer de tijd van het jaar om terug te blikken, ook als het om Apple gaat. Wij zijn daarom benieuwd wat jouw favoriete Apple-product van 2024 is. Stem daarom snel in onze poll!

Bij iCulture houden we van tradities, dus stellen we je ook dit jaar weer de vraag wat jouw favoriete nieuwe Apple-product van het afgelopen jaar was. Want Apple heeft in 2024 weer veel nieuwe producten uitgebracht, waar voor jou vast wel iets leuks tussen zat. Of niet, want dat kan natuurlijk ook. In totaal zijn er maar liefst achttien producten om uit te kiezen, dus stemmen maar!

Poll: de favorieten van Apple in 2024

In 2024 zagen we qua nieuwe producten veel grote veranderingen, maar ook heel veel kleine updates. Zo kwam de Vision Pro uit (hoewel nog niet in Nederland), zijn er grote updates voor de Mac mini, AirPods en iPad Pro, maar moest een aantal producten het ook met aanzienlijk minder doen. Wat te denken van de AirPods Max, die alleen maar usb-c kreeg. Of de HomePod mini, die in een enkele nieuwe kleur kwam die bijna niet te onderscheiden was van een reeds bestaande kleur. Ook de iPad mini kreeg een vrij beperkte update, terwijl de Apple Watch Ultra het tot verrassing van iedereen alleen met een nieuw kleurtje moest doen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de nieuwe iPhones van 2024, die voorzien zijn van diverse handige verbeteringen. Wat je favoriet ook is, er is genoeg om uit te kiezen.

Binnenkort hoor je in de nieuwste iCulture Podcast wat onze persoonlijke favoriete nieuwe producten van het jaar zijn en bespreken we de uitslag van deze poll. Heb jij nog een leuke onderbouwing voor jouw keuze? Laat deze dan weten in de reacties en wie weet bespreken we jouw keuze in de podcast. Ook lees je over onze persoonlijke favorieten in onze jaarlijkse artikelserie die je in de laatste week van het jaar op de site vindt. Om je geheugen nog even op te frissen, lees je in ons uitgebreide overzicht welke Apple-producten er in 2024 allemaal uitgebracht zijn en wat per product de unieke eigenschappen zijn.