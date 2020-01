Apple Stores in China gesloten vanwege coronavirus

Apple Stores in China gesloten vanwege virus

Eerder was al in het nieuws dat de productie van iPhones mogelijk invloed zal ondervinden van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Maar Tim Cook zei tijdens de bespreking van de FQ1 2020 kwartaalcijfers eerder deze week dat er alternatieven en noodplannen klaarliggen. Wat er met de fabrieken in de Wuhan-regio moet gebeuren is duidelijk. Maar in gebieden daarbuiten is er meer onzekerheid of ze gesloten moeten worden.



Wat de Apple Stores in China betreft gaat het om drie winkels. Apple Wonder City in Nanjing en Apple Thaihot Plaza in Fuzhou zullen als alles goed gaat op 3 februari weer open gaan. Apple MixC in Qingdao zou op 4 februari alweer de deuren kunnen openen.

Het heeft ermee te maken dat de winkelcentra waarin ze zijn ondergebracht, ook worden gesloten vanwege het virus. Het sluiten van de winkels en het feit dat consumenten niet de deur uit durven zou invloed kunnen hebben op de verkoopcijfers in China.

Afgelopen dinsdag zei Cook dat het reizen van medewerkers zal worden beperkt tot het strikt noodzakelijke, om verspreiding van het virus tegen te gaan. Verder krijgen medewerkers een verzorgingspakket uitgereikt.



Dit Wikipedia-kaartje toont de locatie van Apple Stores en datacenters. De productielocaties staan niet op de kaart, aangezien het om (tientallen tot honderden) productiepartners gaat en niet om locaties van Apple zelf.

Apple heeft voor het volgende kwartaal te maken met meer onzekerheden. Daarom is de schatting voor de verwachte omzet deze keer wat ruimer gekozen: Apple verwacht tussen de 63 en 67 miljard dollar omzet te boeken in het tweede kwartaal. Apple is sterk afhankelijk van Chinese toeleveranciers, waaronder een aantal bedrijven in Wuhan en de omliggende regio.

Apple’s partner Foxconn heeft ook gezegd dat voorbereidingen zijn getroffen om elders ter wereld door te gaan met de productie. De introductie van de verwachte iPhone SE 2 hoeft daardoor niet in gevaar te komen.

Als een geluk bij een ongeluk zouden veel fabrieken toch al gesloten zijn tot 10 februari vanwege Chinees Nieuwjaar.