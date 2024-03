Lees alles over WWDC 2024, de aanstaande World Wide Developers Conference in juni. Tijdens Apple's grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

De keynotes van Apple zijn altijd een hoogtepunt, maar er is eentje die er in het bijzonder bovenuit springt: WWDC. De World Wide Developers Conference in juni is bedoeld voor ontwikkelaars, maar ook voor gewone gebruikers valt er genoeg te beleven. Wat kondigt Apple doorgaans aan en wat kunnen we in 2024 verwachten? Dat lees je hier!

Alles over WWDC 2024

Begin juni 2024 komen ontwikkelaars van over de hele wereld bij elkaar om de nieuwe software te bespreken en workshops bij te wonen. Ontwikkelaars kunnen rechtstreeks in contact komen met Apple-engineers om hun programmeerproblemen voor te leggen. Daarnaast is een keynote, waar de nieuwe softwarefuncties worden aangekondigd. Het gaat om de nieuwste versies van iOS, iPadOS macOS, watchOS en tvOS te zien en dergelijke.

Datum WWDC 2024

WWDC vindt ook in 2024 naar weer in juni plaats. Apple heeft bekendgemaakt dat het evenement van 10 t/m 14 juni 2024 zal plaatsvinden. De keynote staat gepland voor maandag 10 juni 2024 om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Net als voorgaande jaren zal WWDC online te volgen zijn. Wereldwijd kun je meekijken met de livestream van het Apple-event. Daarnaast nodigt Apple ontwikkelaars en andere genodigden uit om naar Apple Park te komen. De media is alleen welkom op de keynote, terwijl ontwikkelaars de rest van de week workshops kunnen volgen. Deze workshops kun je ook (achteraf) bekijken in de Apple Developer-app.

De planning van de WWDC 2024 met Nederlandse tijden is dus als volgt (naar verwachting):

Maandag 10 juni, 19:00 uur: Keynote (onder andere aankondiging iOS 18)

Maandag 10 juni, 22:30 uur: State of the Union (verdere technische uitleg van nieuwe mogelijkheden van Apple-platforms)

Dinsdag 11 juni, 03:30 uur: Apple Design Awards winnaars

Dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni: online sessies over nieuwe functies en ontwikkelaarstools, te volgen via Apple Developer-app en Apple’s website

Locatie WWDC 2024

WWDC 2024 vindt vrijwel zeker plaats op Apple Park in Cupertino. Voor mensen die online kijken maakt de locatie niet zoveel uit. Zij kunnen alle WWDC-sessies van dit jaar volgen via de Apple Developer-website en de bijbehorende app. Hierin is een apart tabblad voor WWDC aanwezig, waar je alle video’s en presentaties vindt zodra ze beschikbaar zijn.

Wat kunnen we op WWDC 2024 verwachten?

Tijdens WWDC 2024 verwachten we de volgende aankondigingen:

Lees ook ons artikel met WWDC 2024 verwachtingen, zodra we deze gepubliceerd hebben. Daarin duiken we dieper in de verwachte functies. Dit artikel verschijnt gewoonlijk rond april/mei voorafgaand aan WWDC. Daarnaast hebben we aparte vooruitblikken, waarin we de verwachtingen rondom de software-updates op een rijtje hebben gezet.

Apple maakt tijdens de WWDC bekend welke belangrijke nieuwe softwarefuncties in het najaar beschikbaar zullen komen en aan welke grote plannen wordt gewerkt. De beta’s van de verschillende platformen komen nog tijdens WWDC 2024 beschikbaar, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. Op iCulture kun je meteen al na de aankondiging lezen over de verschillende vernieuwingen. We installeren de beta’s op onze testtoestellen en laten weten hoe goed de nieuwe functies werken.

Apple organiseert ook elk jaar een Swift Student Challenge tijdens WWDC. Studenten kunnen zich hiervoor aanmelden en hun beste project met Swift Playgrounds laten zien. Je maakt dan kans op speciale goodies, zoals een WWDC-jack of speldjes. Ook word je kosteloos lid van het Apple Developer Program en krijg je een gratis toegangsticket voor WWDC. De inschrijving hiervoor sluit meestal halverwege april, voorafgaand aan WWDC.

Hoe kan ik WWDC 2024 meebeleven?

De keynote van WWDC 2024 kun je volgen via de Apple-livestream, zodat je ook als gewone gebruiker niets hoeft te missen. Wil je live aanwezig zijn, dan zijn er drie mogelijkheden:

aanmelden voor de loting voor ontwikkelaars

hopen dat je als media wordt uitgenodigd door Apple

aanmelden als student voor de Swift Student Challenge

Er zijn weinig loopholes om via slinkse wegen een ticket te bemachtigen als je niet tot een van de genoemde doelgroepen behoort.

Maar niet getreurd: je kunt alles online meebeleven. iCulture is daarvoor de beste plek, want we zullen alle informatie die relevant is voor Apple-gebruikers in overzichtelijke artikelen voor je presenteren. Denk aan het laatste nieuws, maar ook praktische tips voor de nieuwste softwareversies, uitlegartikelen met wat de verbeteringen voor jou betekenen en vergelijkingen van nieuwe producten. De hele week (en de maanden daarna) pluizen we alles door, dus er is gedurende de zomermaanden weer genoeg te lezen.

Apple bespreekt de nieuwe functies uitgebreid in online workshops. Deze zijn voor gewone gebruikers vaak wat minder interessant, maar zijn vooral op de technische aspecten gericht. Je kunt ze bekijken via de Apple Developer-app.

Wat is WWDC?

WWDC is de World Wide Developers Conference van Apple, een conferentie die Apple elk jaar in juni organiseert. Tijdens WWDC krijgen we nieuwe versies van de software te zien en vaak zijn er ook aankondigingen van andere producten, zoals nieuwe MacBooks. De WWDC is vooral bedoeld voor ontwikkelaars van apps, waar zij leren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van iOS, macOS en meer. Ontwikkelaars leren in sessies over de nieuwste Apple-ontwikkelingen, kunnen met elkaar ideeën uitwisselen en krijgen de kans om Apple-engineers te spreken.

Sinds 2020 is de WWDC veel meer digitaal, zodat ontwikkelaars van over de hele wereld de online sessies kunnen bijwonen. Dit is eerlijker, want vooral ontwikkelaars uit armere landen hadden voorheen niet de mogelijkheid om de sessies te volgen. Een andere wijziging is dat de keynote vooraf is opgenomen. Als je uitgenodigd bent om bij de keynote aanwezig te zijn, zit je dus eigenlijk met een grote groep mensen naar de livestream te kijken, die op dat moment wereldwijd te volgen is.

De WWDC duurt altijd de gehele week en is meestal in de eerste week van juni.

WWDC keynote

Vooral de WWDC-keynote is voor een breed publiek interessant. Je krijgt hier namelijk in niet-technische termen uitleg over de nieuwe versies van iOS, iPadOS macOS, watchOS en tvOS te zien. Soms zijn er ook aankondigingen voor nieuwe MacBooks, Mac-desktops en meer. Bij hoge uitzondering zijn er verrassingen en worden er compleet nieuwe producten onthuld. Zo vond tijdens WWDC 2017 de aankondiging van de HomePod plaats en werd tijdens WWDC 2023 de Vision Pro onthuld.

WWDC workshops

De WWDC is vooral een leer- en ontmoetingsbijeenkomst voor ontwikkelaars. Sinds 2020 zijn deze digitaal te volgen via de Apple Developer-app. Het is nog steeds mogelijk om ervaringen uit te wisselen en vragen voor te leggen aan Apple-engineers, maar de ontwikkelaars moeten zich hiervoor digitaal aanmelden om mee te doen aan een online videochat.

De WWDC workshops zijn toegankelijk voor iedereen, maar vanwege het technische karakter zijn ze niet altijd even interessant voor doorsnee gebruikers. Rechtstreeks vragen stellen aan Apple-medewerkers kan alleen als je geregistreerd developer bent en hiervoor bent ingeloot.

WWDC tickets

Om als ontwikkelaar bij het fysieke evenement aanwezig te kunnen zijn, moet je meedoen aan een verloting. Je hoort dan binnen enkele dagen of je bent uitgekozen om voor $1500 een ticket te mogen aanschaffen. Vervoer en hotel zul je ook zelf moeten bekostigen.

De enige manier om als ontwikkelaar goedkoper mee te kunnen doen aan WWDC is door je aan te melden als scholier of student. Jaarlijks worden enkele tientallen tickets daarvoor beschikbaar gesteld. Deze jonge talenten krijgen een gratis ticket en ook hun hotelkosten worden vergoed.

Overige activiteiten rondom WWDC

Naast de keynote en sessies voor ontwikkelaars, organiseert Apple nog meer rondom de WWDC. Ieder jaar worden de winnaars van de Apple Design Awards uitgereikt. Dat is een prijs voor apps die uitblinken in diverse categorieën, zoals interactie, visueel en graphics en innovatie.

Ieder jaar is er ook de Swift Student Challenge, waarin studenten aangemoedigd worden om met de app Swift Playgrounds iets moois te maken. Swift is Apple’s eigen programmeertaal voor apps en met Swift Playgrounds leren kinderen en studenten spelenderwijs apps bouwen. Winnaars van de Swift Student Challenge ontvangen speciale goodies (zoals shirts en truien), een speciale pin set, een set AirPods en een jaarabonnement op het Apple Developer Program. Op Apple’s pagina lees je er meer over.

Voorgaande WWDC’s per jaar

Hieronder zie je meer informatie over de WWDC per jaar: