Na het stoppen van de eerste HomePod in 2021 bestaat de HomePod-lijn alleen nog maar uit de kleinere HomePod mini. Maar wat moet de HomePod mini zonder een grotere versie, moet Apple gedacht hebben. Gelukkig is er nu weer een nieuwe grotere HomePod, waardoor je in totaal kan kiezen uit twee modellen: de bestaande HomePod mini uit 2020 en deze nieuwe grotere HomePod uit 2023. Welke functies heeft de HomePod 2 en wat is de prijs? Op deze pagina lees je er alles over.







HomePod 2023 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomePod 2023, ook wel de HomePod 2 genoemd:

Grotere HomePod, als opvolger van het eerste model uit 2018

Draait op nieuwere S7-chip, voorzien van U1-chip en Thread

Slimme wifi-speaker voor luisteren van muziek en bedienen van smart home

Geschikt voor lossless audio en Dolby Atmos (met Apple Music)

Werkt met AirPlay 2

Vijf bundelvormende tweeters (waren er zeven in eerste generatie)

Vier microfoons voor afstemmen geluid en horen van spraakopdrachten (waren er zes in eerste generatie)

Cilindervormig design met stoffen buitenkant

Beschikbaar in twee kleuren: wit en middernacht

Voorzien van vernieuwd display met touchscreen bovenop voor bediening en Siri-interacties

Ook te gebruiken als speaker voor Apple TV en televisie (via ARC op de Apple TV 2021 of nieuwer)

Mogelijkheid tot koppelen als stereopaar (alleen met andere HomePod 2e generatie)

Ingebouwde Siri-assistent voor bedienen van smart home, algemene kennisvragen, instellen van timers en doen van persoonlijke verzoeken zoals bellen, berichten versturen en meer

Ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Vanaf nu te bestellen, beschikbaar vanaf 3 februari, ook in Nederland en België

Prijs: €349,-

Design HomePod 2

De nieuwe HomePod van 2023 heeft een aangepast ontwerp, dat wel wat weg heeft van de eerste grote HomePod. Het is een cilindervormige speaker met een stoffen buitenkant. Er zitten verder geen fysieke knoppen op en aan de achterkant komt alleen de stroomkabel. Je kan kiezen uit twee kleuren, wit en het nieuwe middernacht, zodat de HomePod past bij je interieur. Qua ontwerp past hij ook bij de kleinere HomePod mini, hoewel die in meer vrolijke kleuren beschikbaar is.

Functies HomePod 2023

De nieuwe HomePod 2023 heeft een nieuwere chip, namelijk de S7-chip uit de Apple Watch Series 7. Deze is sneller en krachtiger dan de A8-chip uit de eerste generatie HomePod. Dat Apple kiest voor een chip van de Apple Watch, klinkt misschien wat gek. Maar de HomePod mini had ook al een chip uit de S-serie, namelijk de S5 van de Apple Watch Series 5. Deze is meer dan krachtig genoeg om muziek af te spelen, je spraakopdrachten te verwerken en meer.

De speaker maakt verbinding met wifi voor het afspelen van muziek. Hij heeft, net als de vorige HomePods, standaard ondersteuning voor Apple Music en werkt ook samen met bijvoorbeeld Deezer. Gebruik je Spotify, dan moet je nog altijd via AirPlay de muziek van je iPhone naar de HomePod sturen. Spotify heeft namelijk nog geen ondersteuning voor de HomePod ingebouwd.

De grote HomePod 2 heeft meer en betere speakeronderdelen dan de HomePod mini, waardoor het geluid volgens Apple ook voller en mooier klinkt. Er zitten vijf bundelvormende tweeters in en dat is wel twee minder dan in de eerste HomePod uit 2018. Hoe de geluidskwaliteit is ten opzichte van de oorspronkelijke HomePod uit 2018, is nog niet duidelijk. Wel werkt de speaker met lossless audio en Dolby Atmos, allebei met Apple Music.

Bovenop de speaker zit een vernieuwd display, waarmee je de HomePod kan bedienen. Het schermpje is aanraakgevoelig en door te tikken kun je muziek afspelen, pauzeren of naar het volgende of vorige nummer gaan. Het aanpassen van het volume kan ook. Al deze taken kun je ook met je stem doen dankzij de ingebouwde Siri. De animaties op het display zijn verbeterd, zodat je beter ziet dat Siri reageert. Net als op de huidige HomePod mini kun je Siri gebruiken in het Nederlands, Engels en andere talen.

HomePod 2 en HomeKit

Behalve voor muziekbediening kun je ook algemene vragen stellen, berichten sturen, je agenda raadplegen en meer. De HomePod herkent de stemmen van gebruikers in huis, zodat iedereen vanaf zijn of haar eigen account berichten kan sturen, de agenda kan opvragen en meer. Je gebruikt de HomePod 2 ook als hub voor je HomeKit-smart home en dankzij ondersteuning voor Thread kun je ook met Thread-accessoires verbinding maken. Je smart home-accessoires bedienen kun je ook met Siri op de HomePod doen. Daarnaast kan de HomePod 2 de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meten.

De nieuwe HomePod 2 heeft ook een U1-chip, die we al kennen van de HomePod mini. Daarmee is Handoff, waarmee je de muziek over kan zetten van je iPhone naar de HomePod, een stuk nauwkeuriger en sneller. Je kunt de HomePod 2 ook weer als stereopaar instellen, maar dit kan alleen in combinatie met een andere HomePod 2. Je kunt de HomePod 2023 dus niet als stereopaar koppelen aan een eerste generatie HomePod of HomePod mini.

Prijs en beschikbaarheid HomePod 2023

De nieuwe HomePod is vanaf nu te bestellen en verschijnt vanaf 3 februari in Nederland en België. De speaker komt beschikbaar voor een prijs van €349,-. De eerste generatie HomePod had in Europa €329,- als laagste adviesprijs, waardoor de nieuwe versie dus iets duurder is.

Wil je een andere HomePod kopen? Lees dan ons artikel met prijzen en winkels voor de HomePod mini.

