De afgelopen jaren is er meermaals door grote en kleine namen geklaagd over de regels die Apple hanteert in de App Store en op haar eigen apparaten. Partijen zoals Spotify klagen al een tijdje over oneerlijke concurrentie wat betreft in-app aankopen en vandaag gooit ook ebooks-verkoper Kobo olie op het vuur. De EU heeft nu aangekondigd officieel onderzoek te gaan doen. Het onderzoek gaat voornamelijk over het systeem met in-app aankopen, waarbij ontwikkelaars in het eerste jaar 30% van de inkomsten van doorlopende betaalde lidmaatschappen aan Apple moeten afdragen.



EU start onderzoek naar Apple over App Store en Apple Pay

In de aankondiging van het onderzoek laat Margrethe Vestager van de Europese Commissie weten dat Apple een belangrijke rol speelt in de distributie van apps op de iPhone en iPad. “Apple stelt de regels op voor de distributie van apps. Het blijkt dat Apple de rol van “gatekeeper” ingenomen heeft. We willen er zeker van zijn dat Apple’s regels de competitie niet verstoort op plekken waar Apple concurreert met andere ontwikkelaars, bijvoorbeeld met Apple Music en Apple Books”, zo laat ze in een statement weten. Ze neemt Apple’s regels in de App Store daarom onder de loep en kijkt of dit in strijd is met de regels die gelden in de EU.

Twee punten staan daarbij centraal:

Het verplichte gebruik van Apple’s systeem voor in-app aankopen, waarbij Apple 30% commissie rekent. Beperkingen voor ontwikkelaars om gebruikers op de hoogte te brengen van alternatieve aankoopmethodes buiten de apps om (bijvoorbeeld via het web).

Het onderzoek gaat vermoedelijk nog wel een tijdje duren. Niet geheel toevallig heeft Apple afgelopen nacht een persbericht naar buiten gebracht, waarin uit onderzoek zou blijken hoe succesvol de App Store is geweest. De timing van dit persbericht, zo’n 12 uur voor de aankondiging van de EU, lijkt niet geheel toevallig.

Al eerder kondigde de ACM een onderzoek aan naar de machtspositie van Apple. De Nederlandse instantie laat weten dat ze nog volop bezig zijn met hun onderzoek en dat dit een aanvulling is op het grotere onderzoek van de EU.

Bekijk ook ACM start onderzoek naar machtsmisbruik van Apple met de App Store De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt start een onderzoek naar de eventuele machtspositie van Apple met de App Store. Het onderzoek wordt gestart naar aanleiding van klachten van andere ontwikkelaars.

Onderzoek naar Apple Pay

Tegelijkertijd wordt er ook een onderzoek gestart naar Apple Pay. Apple Pay is de enige betaalmethode met NFC die toegestaan wordt door Apple. Concurrerende betaaldiensten kunnen niet bij de NFC-chip, omdat dit afgeschermd is voor specifieke toepassingen. Zij moeten daarom uitwijken naar andere methoden, zoals het scannen van een QR-code. Ook hier laat Margrethe Vestager weten onderzoek te gaan doen naar de regels die Apple opgesteld heeft en of dit in strijd is met de regels die gelden in de EU.

Het onderzoek naar oneerlijke concurrentie rondom Apple Pay in de EU werd eind vorig jaar al aangekondigd.