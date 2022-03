Mac Studio: wat is het?

De Mac Studio is een nieuw type desktopcomputer voor mensen die de Mac mini te licht en de Mac Pro te zwaar vinden voor hun behoeften. Deze computer vervangt de high-end Mac mini met Intel die nog in het assortiment zat.







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s maart 2022 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de (verwachte) aankondigingen van Apple's maart-event Het allereerste Apple-event van 2022 gaat bijna beginnen! Onder de titel 'Peek Performance' krijgen we een glimp te zien van nieuwe Apple-producten. We verwachten de derde generatie iPhone SE en een nieuwe iPad Air, maar ook spectaculair nieuws over de Mac! Wil je meepraten over de aankondigingen, zowel voor, tijdens als na het event? Dan ben je in dit artikel op de juiste plek.

Mac Studio in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Nieuw type desktopcomputer van Apple

Krachtig en toch compact, gemakkelijk mee te nemen

Zit qua specs tussen de Mac mini en Mac Pro in

Je moet zelf zorgen voor een beeldscherm

Oppervlakte van 40 cm2

Hoogte van nog geen 10 cm

Draait op Apple Silicon: M1 Max en M1 Ultra

Aluminium behuizing in zilver met gaatjespatroon aan de onderkant

Vanaf 18 maart 2022 verkrijgbaar, pre-order vanaf 11 maart

Prijs vanaf €2.329,-

Te combineren met Apple Studio Display (vanaf €1.799,-)

Prijs Mac Studio

De Mac Studio is vanaf €2.329 verkrijgbaar. Aanvullende maatwerk-varianten zijn samen te stellen op de website van Apple. Het Apple Studio Display kost €1.799,-. Ook hier kun je extra’s kiezen zoals nano-textuur glas en andere stands. Het Magic Keyboard met Touch ID en numeriek pad kost €205,-, het Magic Trackpad is €155,- en de Magic Mouse €109,-. Deze zijn uitgevoerd in een nieuwe zilver-met-zwarte uitvoering.

Design Mac Studio

De kast is gemaakt uit één blok aluminium van nog geen 10 cm hoog. Hij neemt daardoor heel weinig ruimte in op je bureau. Apple heeft een innovatief koelsysteem ontwikkeld, met tweezijdige ventilatoren en meer dan 4.000 gaatjes aan de onderkant, zodat de lucht langs de interne componenten kan worden gezogen. Deze computer blijft daardoor stil, ook bij zware taken.

Mac Studio specs en functies

Mac Studio klinkt indrukwekkend qua performance: hij is 50 procent sneller dan de 16-core Xeon Mac Pro en zal op veel punten sneller zijn dan een Mac Pro. Er zitten heel veel poorten aan de achterkant, waaronder vier Thunderbolt 4-poorten om displays en randapparatuur op aan te sluiten, een 10 Gb Ethernet-poort, twee USB-A-poorten, een HDMI-poort en een koptelefoonaansluiting. Ook wifi 6 en Bluetooth 5.0 zijn ingebouwd.

Aan de voorkant vind je ook aansluitingen: twee USB-C-poorten, met ondersteuning voor USB 3 met 10 Gb/s bij M1 Max en Thunderbolt 4 met 40 Gb/s bij M1 Ultra. Aan de voorkant zit ook een sleuf voor een SD-kaart, om foto’s en video makkelijk te importeren.

Je kunt op Mac Studio meerdere schermen aansluiten, namelijk tot vier Pro Display XDR-schermen plus een 4K TV

De Mac Studio is leverbaar met M1 Max-processor óf de nog krachtiger M1 Ultra-processor. Die laatste beschikt over een nieuwe UltraFusion-architectuur, die twee M1 Max-chips met elkaar verbindt. Dit levert een systeem met 114 miljard transistors op, het hoogste ooit bij een personal computer.

Er zit 64 GB centraal geheugen in systemen met M1 Max en tot 128 GB centraal geheugen in systemen met M1 Ultra.

Apple belooft voor de Mac Studio met M1 Max:

Tot 2,5x snellere CPU dan de snelste 27-inch iMac met 10-core processor.

Tot 50 procent snellere CPU dan Mac Pro met 16-core Xeon-processor.

Tot 3,4x snellere grafische prestaties dan de 27-inch iMac, en ruim 3x sneller dan Mac Pro met zijn populairste videokaart.

Tot 7,5x sneller dan de 27-inch iMac en tot 3,7x sneller dan een 16-core Mac Pro bij het transcoderen van video.

En bij de Mac Studio met M1 Ultra is dit nog iets spectaculairder:

Tot 3,8x snellere CPU dan de snelste 27-inch iMac met 10-core processor.

Tot 90 procent snellere CPU dan Mac Pro met 16-core Xeon-processor.

Tot 60 procent snellere CPU dan 28-core Mac Pro.

Tot 4,5x snellere grafische prestaties dan de 27-inch iMac en tot 80 procent sneller dan de snelste Mac-videokaart die op dit moment verkrijgbaar is.

Tot 12x sneller dan de 27-inch iMac en tot 5,6x sneller dan een 28-core Mac Pro bij het transcoderen van video.

Voordelen van Mac Studio

Het voordeel van een dergelijke computer is dat hij compact is en gemakkelijk mee te nemen is. Omdat er is gekozen voor Apple Silicon kan de behuizing toch heel beperkt blijven qua afmetingen, zodat hij in een tas past.

Net als de Mac mini kan hij ook dienst doen als extra computer. Ben je Windows-gebruiker maar heb je ook regelmatig macOS nodig (bijvoorbeeld omdat je ontwikkelaar bent), dan kun je je bestaande beeldscherm, toetsenbord en muis inpluggen om deze Mac te gebruiken. Dat was bij de Mac mini ook al mogelijk. De Mac Studio is echter gericht op een professioneler publiek, dus het zal zeker geen ‘computer voor erbij’ worden. Met dit nieuwe model lijkt Apple de tijd te willen overbruggen tot er Apple Silicon-modellen van de Mac Pro en de iMac Pro uitkomen.

De Mac Studio wordt net als de Mac mini geleverd zonder beeldscherm. Je zou voor een van de LG-schermen kunnen kiezen die in samenwerking met Apple zijn ontwikkeld, maar Apple biedt ook zelf een extern scherm aan: naast het Pro Display XDR is er nu ook het Apple Studio Display.

Bekijk ook Apple Studio Display onthuld: Apple's nieuwe display voor de Mac Apple gaat een geheel nieuw beeldscherm op de markt brengen, om in combinatie met je Mac te gebruiken. Het nieuwe Studio Display biedt een strak design in een groot display.

Mac Studio in Apple’s line-up

Er is altijd een vrij grote kloof geweest tussen de Mac mini en de Mac Pro, zowel wat prijs als prestaties betreft. De Mac Studio past daar precies tussenin. Er was wel een 27-inch iMac, maar niet iedereen wil een all-in-one.

Apple’s line-up voor de desktop ziet er in 2022 dan zo uit:

Mac mini M1 (instapmodel, kan later dit jaar M2-chip krijgen)

24-inch iMac M1 (instapmodel, kan later dit jaar M2-chip krijgen)

Mac Studio

Groot formaat iMac (27- of 30-inch, nog weinig details bekend)

Mac Pro met Intel (overstap naar Apple Silicon volgt later)

35 SHARES Whatsapp Facebook Twitter Telegram Linkedin Pocket Google Pinterest Flipboard Reddit Print Mail Buffer Tumblr Skype