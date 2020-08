Apple heeft een gloednieuwe iMac aangekondigd. Dit nieuwe model heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de voorgaande modellen, maar er zit wel een verbeterde processor in. Lees hier alles over de nieuwe iMac 2020!

De iMac heeft sinds 2012 hetzelfde design. Vanaf dat moment is de iMac een stuk dunner geworden. Er waren vlak voor de WWDC 2020 geruchten dat Apple op het punt stond om daar de nieuwe iMac met nieuw design aan te kondigen, maar dat kwam er helaas niet van. Nu twee maanden na de WWDC is daar nu toch de nieuwe iMac 2020, maar dan nog wel met hetzelfde ontwerp. De verbeteringen zitten dan ook vooral aan de binnenkant. Lees snel verder om alles te weten te komen over de nieuwe iMac!

Nieuwe iMac 2020 in het kort

Dit moet je weten over de nieuwe iMac:

Beschikbaar in 27-inch

Verbeterde specificaties met verbeterde FaceTime-camera, nieuwe speakers en meer

10e generatie Intel-processor

Optie voor glas met nanotextuur

Kleine updates voor 21,5-inch iMac en iMac Pro

Beschikbaar vanaf €2.099,-

Design 2020 iMac

Apple brengt de vernieuwde iMac in één formaat uit: 27-inch. De 21,5-inch versie is niet vernieuwd. Aan de achterkant vinden we de nodige aansluitingen, zoals usb-a en usb-c Thunderbolt 3. De nieuwe iMac is beschikbaar in een zilveren uitvoering. Er is dus nog steeds geen spacegrijze variant.

Processor nieuwe iMac 2020

De nieuwe iMac heeft een 10e generatie Intel Core i5-processsor of i7-processor. Er is wel een optie om deze uit te breiden naar een i9-processor tot maar liefst 10 cores. Het standaardmodel heeft Radeon Pro 5300 graphics dat ook uit te breiden is. Het model heeft een standaard kloksnelheid van 3.1GHz en een turboboost tot 4.5GHz. Bij het duurdere model liggen de kloksnelheden hoger. Qua werkgeheugen vinden we in dit model standaard 8GB 2666MHz DDR4-memory, dat uit te breiden is tot 128GB. Bovendien is de iMac voor het eerst standaard uitgerust met SSD-opslag, in verschillende hoeveelheden (nu ook tot 8TB).

Voor de graphics belooft Apple tot 55% snellere prestaties. Qua prestaties verschilt de verbetering per taak. Zo profiteer je van 25% snellere build time in Xcode en gebruik je tot 65% meer plug-ins in Logic Pro X.

Apple heeft ook voor het eerst de webcam vernieuwd. De FaceTime HD-camera heeft nu een resolutie van 1080p, in plaats van 720p bij de vorige versies. De iMac Pro was de enige Mac in de line-up met een 1080p-camera, maar daar is met ingang van vandaag dus verandering in gekomen. Ook heeft het nieuwe model verbeterde speakers en microfoons. De nieuwe 27-inch iMac is ook voorzien van een T2-chip voor betere beveiliging. Er is geen ondersteuning voor wifi 6 aan boord.

Het 5K-display is voorzien van True Tone en je kan kiezen uit een nanotextuur-optie. Hierdoor is het display mat in plaats van glimmend, wat van pas komt als je veel werkt in ruimtes met licht van buiten. De optie voor nanotextuur kost in Nederland €625,- extra.

Dit zijn de specs voor het iMac 27-inch basismodel:

3,1 GHZ 6-code Intel Core i5 processor (10e generatie)

8 GB 2666-MHz DDR4-geheugen

256 GB SSD

Radeon Pro 5300 videokaart met 5 GB GDDR6-geheugen

Bluetooth 5.0

FaceTime HD-camera van 1080p

T2-chip voor verbeterde beveiliging en ondersteuning Hé Siri

Optie voor nanotextuur voor het display

Prijs: €2099,-

21,5-inch nu alleen nog met SSD

Apple heeft tegelijkertijd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de 21,5-inch iMac iets aan te passen. Deze is namelijk nu alleen nog maar beschikbaar met SSD-opslag. Er zijn geen normale harde schijven meer verkrijgbaar. Wel kun je nog kiezen uit Fusion Drive, wat een combinatie is tussen een harde schijf en SSD-opslag. Andere specificaties van de 21,5-inch iMac zijn onveranderd gebleven.

iMac Pro standaard met 10-core Intel Xeon

De iMac Pro heeft ook een kleine specbump gekregen. Standaard wordt deze nu geleverd met een 10-core Intel Xeon processor. Je kan deze uitbreiden tot maar liefst 18-cores. Andere specificaties van de iMac Pro zijn ongewijzigd gebleven. Een 1080p-camera was op dit model al aanwezig, evenals een T2-chip. Gek genoeg ontbreekt bij de iMac Pro de optie voor een glas met nanotextuur.

De nieuwe iMac is per direct beschikbaar in de online Apple Store.