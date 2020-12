ING-creditcard nu ook geschikt voor Apple Pay: zo stel je het in

In voorjaar 2019 was ING de eerste bank die Apple Pay in Nederland officieel aanbood. Sinds najaar 2019 zijn ook de Rabobank en ABN AMRO overstag gegaan. Er is één ding die de drie banken met elkaar gemeen hebben: het werkte alleen met de Maestro-pinpas. Na de komst van de Rabobank creditcard voor Apple Pay is daar nu ook bij ING verandering in gekomen, want je kan de creditcard van ING gebruiken voor Apple Pay. Eerder deze zomer werd de Nederlandse American Express-kaart al voor Apple Pay geschikt gemaakt.



ING creditcard in Apple Pay

In het buitenland zijn de meeste kaarten die je aan Apple Pay toe kan voegen Mastercard of Visa creditcards, maar in Nederland is dat veel minder gebruikelijk. Wel kun je in Nederland al een tijdje de Mastercard van onder andere bunq, N26, Monese en Revolut toevoegen. Maar met de optie voor de ING-kaart kun je nu een echte creditcard van een traditionele bank in je Wallet zetten.

Het stappenplan voor Apple Pay toevoegen op de Apple Watch leggen we uit in een aparte tip.

Het toevoegen van de kaart op de iPhone gaat op dezelfde manier als je gewone Maestro-pas. De snelste manier is als volgt:

Open de Wallet-app op je iPhone. Tik op het plusje rechtsboven. Tik op Ga door en kies voor ING. Vervolgens selecteer je Creditcard. Scan de kaart met je camera en vul de ontbrekende gegevens in. Verifieer de kaart. Dat kan door te bellen, maar sneller is via de ING-app. Kies voor die laatste optie.

In het volgende scherm tik je op Open ING Bankieren. De app wordt geopend en tik op Activeren.

De creditcard kun je vervolgens gebruiken op plekken waar zowel contactloos betalen als de Mastercard geaccepteerd wordt. In Nederlands winkels is dat niet heel gebruikelijk. Winkels als supermarkten of de bakker om de hoek accepteren meestal geen creditcard. Wel kan het van pas komen in het buitenland en in webshops. Sinds dit voorjaar is de fysieke creditcard van ING ook geschikt voor contactloze betalingen. Heb je nog een ouder model en wil je toch contactloos betalen, dan kan dat nu dus ook via Apple Pay.

Als je je kaarten op de iPhone hebt toegevoegd kun je verder gaan met het instellen van Apple Pay op de Apple Watch.

Webshops die Apple Pay accepteren, zoals Amac, Coolblue, BCC en de online Apple Store, ondersteunen ook de creditcard voor Apple Pay. Bij sommige winkels is het zelfs niet nodig om een account aan te maken, want je aflever- en factuuradres worden dan uit je Apple Pay-instellingen gehaald. Bij dergelijke webshops kun je vanaf een productpagina meteen een aankoop doen, zonder het product eerst in je winkelmandje te leggen. Lees ook ons artikel voor een overzicht welke winkels Apple Pay accepteren.

Waar blijft ABN AMRO?

Hoe zit het dan met de andere twee grootbanken die Apple Pay aanbieden? De Rabobank creditcard werkt inmiddels met Apple Pay. Wat betreft ABN AMRO is nog weinig bekend. De bank maakt gebruik van de ICS-kaarten en daarvoor is nog geen ondersteuning voor Apple Pay bekend. Een opvallend detail is dat op Apple’s eigen supportpagina bij ABN AMRO nadrukkelijk vermeld staat dat de Maestro-pas ondersteund wordt, terwijl dat bij de andere banken niet het geval is.

Wil je niet wachten totdat jouw bank de creditcard via Apple Pay aanbiedt? Dan is er nog een methode om het nu toch al voor elkaar te krijgen. Je kan ook met Curve een creditcard aan Apple Pay koppelen. Curve is een tussenliggende dienst, waarmee je meerdere creditcards kunt koppelen aan een enkele Curve-kaart. Je voegt in de Curve-app een creditcard toe (bijvoorbeeld een Mastercard of Visa-kaart) en zet de Curve-kaart vervolgens in Apple Pay. Zelfs kaarten van banken die nog helemaal geen Apple Pay aanbieden, maak je op deze manier geschikt. Curve zelf is gratis aan te vragen en te gebruiken. Voor extra opties is er ook een betaald lidmaatschap beschikbaar.

Wil je meer weten over Apple Pay? In ons overzichtsartikel vind je meer informatie. Check ook onze lijst met de beste Apple Pay-tips, zodat je alles uit de betaaldienst haalt.

