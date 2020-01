In tien jaar tijd is er op iPad-gebied veel veranderd. Er is geïnnoveerd met aansluitingen, nieuwe schermen, verbeterde designs en nieuwe accessoires. We vergelijken de originele iPad met alle recente modellen. Wat valt het meeste op?

Originele iPad vs recente iPads

Op 27 januari presenteerde Steve Jobs de allereerste iPad, nadat er al vele geruchten waren over de komst van een eigen tablet van Apple. Zo’n tien jaar verder is er heel veel veranderd. Apple heeft nu met alle verschillende iPad-modellen een flink aanbod voor ieder wat wils. Of je nu een professionele tekentablet zoek of simpelweg een iPad om wat spelletjes op te spelen en Netflix op te kijken. Ter gelegenheid van 10 jaar iPad kijken wij naar de verschillen tussen de originele eerste generatie iPad en de recente modellen. Er is niet alleen aan de buitenkant veel veranderd, want ook aan de binnenkant heeft de iPad in heel veel opzichten een evolutie doorgemaakt.



Design: van dikke randen naar bijna randloos

De allereerste iPad verscheen slechts in één enkel formaat, namelijk 9,7-inch. Sinds eind vorig jaar hebben we na ruim negen jaar afscheid genomen van dit formaat, want zelfs de standaard iPad heeft nu een groter 10,2-inch scherm. Er is daarom geen enkele nieuwe iPad meer die nog hetzelfde schermformaat heeft. Het is eigenlijk opvallend dat dit zo lang geduurd heeft, want bij de iPhones was dit al na zo’n zes jaar het geval.

Als je de eerste iPad naast de iPad Pro 2018 en iPad Air 2019 legt, zie je direct de evolutie die de tablet doorgemaakt heeft. Waar de schermranden eerst nog overal even dik waren, is dit bij de iPad Air en later de iPad Air 2019 flink teruggebracht. Op de iPad Pro 2018 vinden we bijna helemaal geen schermrand meer. Het is slechts een kwestie van tijd totdat we dit op alle iPads vinden.

Maar niet alleen de veranderingen in het scherm vallen op, want ook aan de behuizing en het formaat heeft Apple in tien jaar tijd flink gesleuteld. De eerste generatie was nogal een bakbeest, met een rechte zijkant met bolle achterkant. Later stapte Apple over naar een meer gestroomlijnd design met afgeronde hoeken en een vlakke achterkant, terwijl de Pro-familie nu juist erg hoekig is. Dat lijkt dan ook de toekomst te worden van de iPad qua design. Opvallend detail: de eerste iPad uit 2010 was nog zwaarder dan de grote 12,9-inch iPad Pro uit 2018 (680 gram vs. 631 gram).

Technologie: camera en razendsnelle prestaties

Als we naar de binnenkant kijken, zien we grote sprongen tussen het eerste en de recente modellen. De resolutie van het scherm is flink verhoogd, de iPad is een stuk sneller dankzij technieken als de Neural Engine en de co-processor. Opvallend is ook nog altijd het feit dat de eerste iPad geen camera had. Zelfs aan de achterkant zat bij het eerste model nog geen camera, waardoor FaceTimen onmogelijk was. Hoewel de camera van de iPad nog altijd achterloopt op die van de iPhone, komt daar dit jaar mogelijk verandering in. Er gaan al een tijd geruchten over een time-of-flight 3D-camera. Zeker met de komst van augmented reality en ARKit kan een iPad eigenlijk ook niet zonder camera’s. De iPad is immers ook een perfect hulpmiddel om foto’s te bewerken, zo bewijzen de diverse fotobewerkingapps voor iPad.

Waar de allereerste iPad nog vooral een product was om de krant mee te lezen, de surfen op het web en je tweets te bekijken, zijn we tegenwoordig veel productiever. De iPad is steeds meer een laptopvervanger, mede door de vele verbeteringen in software én accessoires.

Accessoires: van vreemde hoes en standaard tot Pencil en Smart Keyboard

Eén van de opmerkelijkste dingen van de allereerste iPad, waren de bijbehorende accessoires. Zo maakte Apple een Dock waarin je je iPad kon neerzetten. Er kwam zelfs een variant waar een toetsenbord aan vast zat. Wat vooral opvalt aan deze standaard is dat je de iPad er rechtop in moet zetten. Het bleek geen heel groot succes, want voor opeenvolgende modellen bracht Apple geen nieuwe versie van de standaard uit. Toch bleef het idee van een fysiek toetsenbord aan Apple knagen, zo blijkt toen in 2015 het Smart Keyboard voor de iPad Pro uitgebracht werd. Daarmee werd direct een groot minpunt van het eerste toetsenborddock opgelost: het werkt juist alleen als je de iPad op z’n kant zet.

Waar de eerste iPad ook om bekend stond, was de opmerkelijke beschermhoes. Dit was een soort boek, waarin je de iPad in moest schuiven en het flapje naar binnen moest vouwen. De hoes was nogal atypisch, doordat de iPad op den duur ook niet lekker bleef zitten en je het flapje steeds weer naar binnen moest vouwen. Apple stapte al snel over naar de veel praktischere Smart Cover.

In 2015 bracht Apple de Apple Pencil uit, die inmiddels op alle huidige iPads te gebruiken is. Veel Apple-fans konden het maar niet geloven dat Apple een stylus zou maken na de befaamde woorden van Steve Jobs bij de presentatie van de eerste iPhone, maar inmiddels weten we dat de Apple Pencil het perfecte hulpmiddel is voor creatieve iPad-gebruikers.

Software: van opgeblazen iPhone-interface naar eigen besturingssysteem

De eerste versie van het besturingssysteem voor de iPad was eigenlijk niets meer dan een opgeblazen versie van iPhone OS. Kenmerkend waren de apps met skeuomorfisme-design, zoals het adresboek in de Contacten-app. Dat de apps hun oorsprong kenden van de iPhone was overduidelijk, aangezien bijvoorbeeld de Contacten-app niet eens het hele scherm benutte.

Pas later in 2010, toen Apple de iPhone 4 uitbracht, zag iOS als besturingssysteem het levenslicht. In de jaren daarna is iOS op de iPad steeds volwassener geworden. Er kwamen iPad-specifieke multitaskingfuncties die de iPad veel veelzijdiger maakten. Het duurde echter tot afgelopen jaar voordat de iPad echt zijn eigen besturingssysteem kreeg in de vorm van iPadOS.

Bekijk ook Multitasking op de iPad: alles wat je wil weten Je kunt op de iPad sneller werken dankzij multitasking. Zo plaats je apps naast elkaar dankzij Split View en openen je sneller je favoriete apps dankzij de Dock. In deze uitleg lees je alles over hoe multitasking op de iPad werkt.

Toekomst: wat brengt de komende 10 jaar?

Het is lastig om te voorspellen wat de komende tien jaar in petto heeft voor de iPad. De afgelopen tijd is de iPad steeds meer de kant van een MacBook opgeschoven, al is het nog maar de vraag of de MacBook en de iPad ooit één en hetzelfde product worden. Wat we in ieder geval wel verwachten is dat Apple de iPad de komende jaren nog blijft vernieuwen, met de iPad Pro 2020 als eerste op het programma. Daarin verwachten we flinke verbeteringen voor de camera en verbeterde prestaties.

Bekijk ook iPad Pro 2020: alles wat we nu al weten over Apple's aankomende iPad Pro De iPad Pro 2020 is Apple's toekomstige iPad voor professionals. Welke verbeteringen heeft Apple in petto voor de iPad Pro 2020 en welke functies zitten erin? In dit artikel praten we je bij over de iPad Pro 2020.

Check ook ons andere artikel over 10 jaar iPad, waarin we terugblikken op de aankondiging van Apple’s eerste tablet.