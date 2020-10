Introductie iPad Air 2020 review

Sinds voorjaar 2019 ben ik fan van de iPad Air. Het model is eigenlijk precies wat ik nodig heb: krachtige functies en veelzijdige mogelijkheden, zonder de extra poespas die je in de duurdere iPad Pro-modellen vindt. De extra geavanceerde chip en het ProMotion-display voeren de prijs van de iPad Pro 2020 nogal op, terwijl die functies voor mij echt geen must zijn. De iPad Air 2019 was dan ook een uitkomst: wel de snelheid, maar niet de hogere prijs. Het enige aspect waar ik jaloers op was, was het ontwerp van de iPad Pro.

We spoelen vooruit naar oktober 2020: de nieuwe iPad Air 2020 ziet het levenslicht, mét dit mooie design waar ik al zo lang met jaloerse blik naar uitkijk. Nu ik dit model in handen heb en heb kunnen testen, is dit voor mij de ultieme iPad. Maar dat betekent niet dat dat voor iedereen geldt. Voor de gemiddelde gebruiker is de iPad Air 2020 eigenlijk wat teveel van het goede. Maar aan de andere kant zijn er ook professionals die met dit model prima uit de voeten kunnen. In deze review van de iPad Air 2020 lees je onze ervaringen met deze stevige middenklasse, die in vergelijking met de voorganger wel €100 duurder geworden is. Hoe bevallen de nieuwe functies, zoals Touch ID? Maakt de iPad Air 2020 de iPad Pro overbodig? Je leest het in onze uitgebreide review van de nieuwste iPad Air 2020.

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een iPad Air (2020) 256GB in hemelsblauw. Het reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Apple.

Design iPad Air 2020: het beste van de Pro

Hoekig design met vlakke zijkanten

Behuizing van aluminium

Nagenoeg dezelfde afmetingen als 11-inch iPad Pro: 247,6 x 178,5 x 6,1mm

Beschikbaar in vijf kleuren: zilver, spacegrijs en de nieuwe kleuren roségoud, groen en hemelsblauw

Gewicht wifimodel 458gram, iets lichter dan 11-inch iPad Pro

Over het design van de nieuwe iPad Air 2020 kunnen we helder zijn: we zijn een absolute fan van het ontwerp. Apple heeft nagenoeg exact hetzelfde design als bij de iPad Pro gebruikt. De vlakke zijkanten zorgen voor een strak design en de iPad ligt ook prettig in de hand. Sterker nog, we vinden dit ontwerp prettiger in het gebruik dan de meer afgeronde hoeken bij de vorige generatie iPad Air en de standaard iPad 2020. Het enige nadeel is dat het wat lastiger is om de iPad op te pakken als deze plat op tafel ligt, omdat je niet zo makkelijk met je vingers onder de iPad komt.

De iPad Air is ook lekker dun, maar niet té dun waarbij je het gevoel hebt dat je een kwetsbaar apparaat in handen hebt. Toen Apple in 2018 dit design introduceerde, waren er wat berichten over iPads die gemakkelijk om te buigen waren. Dat hebben we in onze testperiode niet ervaren en we hebben niet het idee dat we door het platte design extra zorgvuldig moeten zijn. Overigens is de iPad Air 2020 wel 0,2 millimeter dikker dan de iPad Pro 2020.

Vijf kleuren

Apple heeft voor het eerst flink uitgepakt met verschillende kleuren. Normaal gesproken verschijnen alleen de iPhones in allerlei verschillende kleuren en vinden we bij de iPad alleen de standaardkleuren spacegrijs, zilver en goud. Spacegrijs en zilver zijn er nog steeds, maar de kleuren worden nu ook vergezeld door roségoud, groen en hemelsblauw.

Voor deze review hebben we de hemelsblauwe versie getest. We vinden het lastig om in reallife in deze kleur het blauw te herkennen. Negen van de tien keer lijkt de iPad Air zilverkleurig, zeker als je er geen vergelijkingsmateriaal bij hebt. We snappen dat Apple gezien de naam van de iPad (“Air”) gekozen heeft voor lichte kleuren en dan past hemelsblauw er ook perfect bij, maar wat ons betreft had hij wel een slagje donkerder mogen zijn. ‘s Avonds met kunstlicht lijkt de aluminium behuizing helemaal heel erg op zilver. Als je op mensen op straat vraagt welke kleur dit is, zullen de meeste mensen dan ook zilver zeggen. We vinden het jammer dat het blauw niet iets donkerder is. Zo blauw als de nieuwe iPhone 12 of iPhone 12 Pro is overdreven, maar nu is de kleur wel heel erg ver te zoeken.

Wil je een kleur die onderscheidender is, dan moet je bij de groene of roségouden versies zijn. Wij hebben deze kleuren niet kunnen testen, maar wat we uit de afbeeldingen kunnen aflezen zit de groene versie heel erg tussen het groen van de iPhone 11 en iPhone 12 in, terwijl de roségouden wat meer wegheeft van de vroegere roségouden iPhone 6s. We vinden het overigens wel opvallend dat Apple niet gekozen heeft voor het nieuwe grafiet van de iPhone 12 Pro, maar alweer voor spacegrijs.

Scherm: Liquid Retina, maar net een slagje kleiner dan de Pro

Liquid Retina-display met dunnere schermranden dan de voorganger

10,9-inch display

2360 x 1640 resolutie, 264 pixels per inch

Vingerafdrukbestendige coating, gelamineerd display en antireflectiecoating

Geen ProMotion

Op het eerste gezicht lijkt het scherm van de iPad Air 2020 heel erg op de 11-inch iPad Pro. Dat is ook deels waar, maar er zijn grote verschillen. Allereerst heeft Apple gekozen voor een 10,9-inch display. De reden hiervoor is ons volstrekt onduidelijk, omdat de afmetingen van het toestel zelf identiek zijn (op de dikte na). Apple gebruikt ook dezelfde schermtechniek, namelijk Liquid Retina. Hierdoor loopt het display verder door tot de randen. Er is dus ook geen thuisknop meer. Maar doordat het schermformaat iets kleiner is en de iPad zelf even groot, zit er wel een klein verschil in de schermranden: de iPad Air 2020 heeft ietsjes bredere randen. Het verschil is wat ons betreft minimaal en je ziet het alleen als je de twee naast elkaar houdt. Het verschil in schermformaat is ook nauwelijks merkbaar, dus we vinden het wel vreemd dat Apple hiervoor gekozen heeft.

In vergelijking met de iPad Air 2019 is het scherm wel een flinke upgrade. Je hebt net wat meer schermruimte tot je beschikking, al vinden we het verschil veel minder merkbaar bij de overstap van 9,7-inch van de vroegere standaard-iPad naar het 10,5-inch scherm van de iPad Air 2019. Het is vooral het idee dat de voorkant van de iPad bijna in zijn geheel uit scherm bestaat wat ons het meeste aanspreekt en niet zozeer het iets grotere formaat. Kom je van een oudere iPad Air, bijvoorbeeld de tweede generatie, of een oudere standaard-iPad, dan is het verschil helemaal groot. Je hebt dan écht iets geheel nieuws in handen, waar je bij het gebruik van de iPad zeker plezier aan beleeft.

Het grotere scherm komt ook beter van pas bij hoe we iPads tegenwoordig gebruiken. De iPad is meer dan alleen een tablet om spelletjes op te spelen, te surfen en filmpjes op te kijken. Dankzij allerlei multitaskingfuncties is de iPad de laatste jaren voor steeds meer mensen een laptopvervanger geworden en het grotere scherm komt in dat geval goed van pas.

Diverse schermtechnieken ondersteund

We vinden het ook prettig dat Apple niet bezuinigd heeft op de belangrijkste schermtechnieken. True Tone en de brede kleurweergave zijn aanwezig. Bovendien is het scherm gelamineerd. Bij de standaard-iPad vinden we dat een duidelijk gemis, omdat er bij een niet-gelamineerd display zoveel lucht tussen de glasplaat en het daadwerkelijke scherm zit. Dat is bij deze iPad Air 2020 niet het geval, waardoor je echt het gevoel hebt dat je alles op het scherm direct met je vinger (of Apple Pencil) bedient.

Geen ProMotion

De enige concessie die Apple gedaan heeft in vergelijking met de iPad Pro, is het ontbreken van ProMotion. ProMotion is een techniek waarbij de beeldverversing omhoog gaat naar 120Hz bij toepassingen waar het nodig is. Hierdoor zien animaties er vloeiender uit en gaat scrollen ook prettiger en soepeler. En met de Apple Pencil merk je dat je getekende lijntjes nauwkeurig het tipje van de pen volgen. Op de iPad Air 2020 heb je dat dus niet. We vinden dit aan de ene kant wel jammer, want het maakt echt een duidelijk verschil. Aan de andere kant vinden we dit begrijpelijk, omdat Apple daarmee de iPad Pro op meer vlakken onderscheidt. Toch zien we bij de iPhones die verschillen wat betreft het scherm niet meer: de iPhone 12 heeft hetzelfde display als de iPhone 12 Pro.

Touch ID in iPad Air 2020: terug van nooit weggeweest

Ingebouwde Touch ID-vingerafdrukscanner voor ontgrendelen en authenticatie

Nieuwe plek: in powerknop aan de zijkant rechtsboven

Speciaal ontworpen voor de iPad Air

De afgelopen jaren ben ik gewend geraakt aan Face ID op de iPhone. Op de iPad gebruikte ik altijd nog de Touch ID-sensor, maar eigenlijk vond ik dat altijd maar onhandig. De thuisknop is lang niet altijd binnen handbereik op een iPad, vooral omdat je een iPad op allerlei manieren vast kan houden. Waar je bij de iPhone met Touch ID de thuisknop blind kan vinden, is dat bij een iPad niet zo makkelijk.

Maar toch heeft Apple bij dit nieuwe model, ondanks het homeknoploze ontwerp, niet gekozen voor Face ID. De reden hiervoor is niet duidelijk, maar mogelijk heeft dat een prijstechnische reden. In plaats van Face ID vinden we een geheel nieuwe Touch ID-sensor, verwerkt in de powerknop. De powerknop is hiervoor opnieuw ontworpen. Hij is ietsjes breder en de bovenkant is net als bij de vorige Touch ID-sensoren glimmend. Qua snelheid reageert de Touch ID-sensor net zo goed als je van de bestaande sensoren gewend bent. In een paar tikken heb je de Touch ID-sensor ingesteld en het herkennen van je vingerafdruk gaat in nog geen seconde. Ondanks de nieuwe vorm van de knop (ovaal in plaats van rond zoals bij de normale Touch ID-sensoren), heeft de vingerafdrukscanner geen moeite met het herkennen van je vinger.

Toch vinden we de Touch ID-sensor op de iPad niet ideaal, ook niet op deze plek. Door het symmetrische design zie je vanaf de voorkant ook niet zo goed waar de knop zich nu bevindt. Apple heeft dit opgelost met een animatie die aangeeft waar de powerknop zit. Deze aanwijzing op het scherm verschijnt zowel bij het ontgrendelen als bij het gebruik van apps met Touch ID. Maar door de positie van de knop kan deze bijvoorbeeld helemaal linksonder of rechtsonder zitten, wat het scannen van je vinger niet veel makkelijker maakt.

Gebruik je de iPad Air in combinatie met een toetsenbordhoes, zoals het Smart Keyboard of het Magic Keyboard, dan zit de sensor altijd linksboven. Voor rechtshandige mensen is dat dus niet altijd even handig. Wij hadden daarom toch liever gezien dat Apple gekozen had voor Face ID. Wij zijn een fan van Face ID op de iPad Pro, omdat deze altijd werkt. Het maakt dan niet uit hoe je de iPad vasthoudt, want Face ID werkt altijd. Bij de Touch ID-knop is dat toch even zoeken.

Twee handelingen voor ontgrendelen

Wel heeft Apple de handelingen voor het ontgrendelen van de iPad Air versoepeld. Zodra je het scherm activeert (bijvoorbeeld door erop te tikken of door een hoes open te klappen), leg je je vinger op de Touch ID-sensor. Het is dan niet nodig om vanaf de onderkant omhoog te vegen om naar het beginscherm te gaan. Door je vinger na het herkennen op de sensor te laten rusten, gaat de iPad automatisch door naar het beginscherm. Je hebt hierdoor de tijd om meldingen op het toegangsscherm te lezen, maar je gaat op deze manier ook meteen door naar het beginscherm. Wat ons betreft heeft Apple dit slim opgelost.

Hardware en prestaties: de iPhone een klein streepje voor

Supersnelle A14-chip, Apple’s allernieuwste chip

Neural Engine voor allerlei processen

Twee stereospeakers in liggende oriëntatie

Usb-c in plaats van Lightning

Batterijduur van zo’n 10 uur

12-megapixel camera aan de voorkant, 7-megapixel aan de voorkant

Nieuwe snelle A14-chip

De iPad Air 2020 is het eerste Apple-apparaat wat Apple onthuld heeft waar de nieuwe A14-chip in zit. Normaal gesproken is deze eer aan de nieuwe iPhones, maar de iPad Air was de iPhone 12-serie net een stapje voor. In onze test hebben we gemerkt hoe snel de A14-chip is ten opzichte van de A12-chip. Bij het bewerken van foto’s in bijvoorbeeld Pixelmator Photo, merken we dat het retoucheren van een foto een stuk sneller gaat. Het wegwerken van een ongewenst object gaat sneller dan bij de vorige generatie iPad Air en ook het toepassen van grafische functies in Pixelmator Photo als ML Super Resolution gaat relatief vlot.

De A14-chip is volgens Apple 40% sneller dan die van de vorige generatie. Ook op het gebied van graphics zijn er sprongen gemaakt in vergelijking met de A12-chip, want deze zijn zo’n 30% sneller. De iPad Air kan daardoor met gemak intensieve games aan en heeft ook geen moeite met het renderen van een 4K video of geavanceerde 3D-objecten in augmented reality.

Voor de meeste mensen is de chip in de iPad Air 2020 meer dan voldoende. Zelfs professionals die werken met foto- of videobewerking kunnen met deze iPad Air uit de voeten. Toch ben je met de zwaarste toepassingen beter uit met de A12Z-chip van de iPad Pro 2020, omdat die voor multicore toepassingen sneller en efficiënter is. Denk aan videobewerking in 4K HDR, dat op de iPad Pro dus nog steeds sneller is als de iPad Air. Maar in alledaags gebruik merken we wel dat de iPad Air supersnel is.

De iPad heeft bijvoorbeeld geen enkel probleem met het draaien van meerdere apps tegelijk. We hebben dit bijvoorbeeld getest met een spreadsheet in Numbers, door die in Split View te combineren met de ING Bankieren-app en met een Slide Over-rekenmachine van PCalc. Zonder problemen wissel je van de ene app naar de andere en het wisselen en aanpassen van de Split View verdeling gaat zonder horten of stoten.

Twee stereospeakers in liggende oriëntatie

Voor de speakers heeft Apple iets bijzonders gedaan. Op de iPad Pro-modellen vinden we al sinds de eerste generatie vier speakers, waarbij het geluid meedraait met hoe je de iPad houdt. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de iPad Air 2020 ook vier speakers heeft, maar schijn bedriegt. Als je de iPad Air rechtop houdt, zijn de ‘speakers’ rechtsboven en rechtsonder niet echt. Er zitten wel gaatjes, maar er komt geen geluid uit. Alleen linksboven en linksonder zitten speakers. Apple omschrijft dit dan ook als ‘twee stereospeakers in liggende oriëntatie’. Dat betekent dus dat je alleen goed stereogeluid krijgt als je de iPad liggend houdt, bijvoorbeeld in een Smart Keyboard.

Voor de meeste mensen zal dit geen probleem zijn, omdat de iPad toch het meest in de horizontale positie gebruikt wordt. In dat geval klinkt er zowel links als rechts geluid en de kwaliteit van de speakers is wat ons betreft prima. We snappen alleen niet zo goed waarom Apple dan toch speakergaatjes in de andere hoeken van de iPad verwerkt heeft.

Usb-c

Apple heeft voor het eerst op een niet pro-iPad de overstap gemaakt van Lightning naar usb-c. Dat betekent dat je je bestaande Lightning-accessoires en kabels niet meer kan gebruiken zonder adapter. Bij de iPad Air krijg je wel gewoon een usb-c-oplaadkabel én een 20W usb-c-lichtnetadapter, waardoor je zonder problemen direct uit de doos kan opladen. Usb-c is ook handig als je de iPad wil verbinden met een recente Mac. Bovendien kan je gewoon dezelfde oplader en kabel als van je MacBook gebruiken, dus wat dat betreft vinden we de keuze voor usb-c eigenlijk wel praktisch.

Accessoires met Lightning zijn namelijk vrij zeldzaam, op een paar hoofdtelefoons na, terwijl er juist steeds meer usb-c-accessoires komen. Denk aan externe schijven, die je nu eenvoudig op de iPad Air kan aansluiten. De iPad Air kan dan ook eenvoudig gekoppeld worden aan externe displays en andere randapparatuur, waardoor de iPad een stukje veelzijdiger is dan met een Lightning-aansluiting. We vinden het goed dat Apple met de iPad Air nu al de overstap gemaakt heeft. Het is een kwestie van tijd voordat ook de andere standaard-iPad volgt. Op iPhones vinden we Lightning vooralsnog prima, omdat daar de noodzaak voor externe displays, harde schrijven en andere randapparatuur een stuk minder is.

Batterijduur

De batterijduur vinden we bij de iPad eigenlijk nooit een probleem. Apple hanteert een batterijduur van zo’n 10 uur en dat halen we met gemak. Als je de iPad gebruikt voor browsen, af en toe een filmpje kijken en een spelletje spelen, overtref je die 10 uur batterijduur meestal wel. Alleen bij de echt zware taken, zoals foto- en videobewerking of langdurig FaceTimen of Skypen met je collega’s, hebben we gemerkt dat de batterij sneller leeg gaat. De gunstige batterijduur is ook het gevolg van een efficiëntere A14-chip.

Camera’s

De iPad is nooit een apparaat geweest waar je de mooiste foto’s mee maakt en dat is bij de iPad Air 2020 niet anders. De 12-megapixel camera aan de achterkant en de 7-megapixel camera aan de voorkant voldoen prima voor de camerafuncties die je met de iPad gebruikt, bijvoorbeeld videobellen en af en toe een fotootje maken. Maar dit wordt niet je belangrijkste camera voor dagelijks gebruik.

En over videobellen gesproken: we hadden het toch beter gevonden als Apple de selfiecamera aan de lange zijkant geplaatst had, in plaats van traditioneel gezien aan de korte bovenkant. iPads worden veelvuldig horizontaal gebruikt, helemaal met een (toetsenbord)hoes. Tijdens het videobellen is de hoek met de selfiecamera daardoor wat vreemd. Bovendien blokkeer je de camera sneller met je hand als je de iPad horizontaal vastpakt. Voor videobellen kun je de iPad daardoor nog het beste verticaal vasthouden, hoewel dat weer onhandig is als je tegelijkertijd aan een document werkt of een slideshow in Keynote bekijkt.

Software: standaard met iPadOS 14

iPad draait standaard op iPadOS 14, de nieuwste versie van het besturingssysteem

Werkt met de meeste nieuwe functies

Jarenlange ondersteuning verwacht met updates

Apple bracht dit najaar iPadOS 14 uit. Hoewel de belofte van een eigen besturingssysteem voor de iPad groot was, vonden we de verbeteringen dit jaar toch een beetje tegenvallen. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe Muziek-app, nieuwe navigatie in standaardapps (met speciale zijbalk, vergelijkbaar met Mac-apps) en de Apple Pencil-verbeteringen. Je kan daardoor overal met de Apple Pencil schrijven, waarna het omgezet wordt in getypte tekst. Dit werkt helaas alleen als je ook het Engelse toetsenbord op je iPad toegevoegd hebt en dat vinden we ronduit jammer. In de praktijk gebruik je het daardoor eigenlijk nooit, ook omdat de herkenning van Nederlands dus officieel niet ondersteund wordt. Hij herkent woorden soms wel, maar probeert er toch een Engels woord van te maken. Typen is dan vaak toch nog sneller.

Een ander gemis vinden we de widgets op het beginscherm. Deze ontbreken in iPadOS 14, want je kan de vernieuwde widgets alleen in het aparte overzicht zetten. Lees ook onze uitgebreide iPadOS 14 review, waarin we onze ervaringen met de verbeteringen met je delen.

Sinds Apple eerder dit voorjaar uitgebreide muis- en trackpadondersteuning aan de iPad toevoegde, gebruiken we dit regelmatig. In iPadOS 14 zijn daar geen verbeteringen voor doorgevoerd, maar desalniettemin vinden we dit een prettige functie. Vooral de flexibiliteit tussen het probleemloos wisselen tussen een trackpad en touchscreenbediening vinden we prettig en gebruiken we eigenlijk best vaak. Op de iPad Air 2020 gaat dit net zo soepel als alle andere iPads.

Waar je bij Apple ook vanuit kan gaan, is jarenlange ondersteuning van software-updates. Dat maakt een iPad ook zo goed: je weet dat je het een investering voor de toekomst is. Bij concurrerende tablets is het altijd nog maar de vraag hoelang deze nog mee gaat zonder sloom of gedateerd te worden. Ik heb ook nog een iPad Pro 9,7-inch uit 2016 in huis, die na ruim vier en een half jaar nog prima werkt, mee kan met de nieuwste updates en nog zeker niet traag of gedateerd voelt. We verwachten dat dat met de iPad Air 2020 niet anders zal zijn: koop je nu dit model, dan heb je daar in 2024 ook nog wat aan.

Accessoires: de nieuwste Apple Pencil en toetsenbordhoes

Geschikt voor Apple Pencil 2

Werkt met Apple’s nieuwe Magic Keyboard voor iPad

Ook beschikbaar: Smart Keyboard Folio

Smart Folio-hoesjes in nieuwe kleuren

Tweede generatie Apple Pencil

We zijn geen echte tekenaars, maar we vinden de Apple Pencil af en toe toch best prettig om te gebruiken. Zelfs voor het navigeren en gebruik van apps als aanwijsstokje vinden we de Apple Pencil soms best handig. Het grote voordeel van de Apple Pencil 2 is dat deze geavanceerder is, maar ook prettiger in de hand ligt en makkelijker oplaadt. We zijn daarom blij dat Apple gekozen heeft voor ondersteuning voor deze tweede generatie, al betekent het wel dat je je eventuele eerste generatie Apple Pencil niet kan gebruiken. Dat vinden we wel jammer, vooral als je je bedenkt dat Apple zich zo inzet voor het milieu en elektronisch afval probeert te voorkomen. De kans is groot dat je eerste generatie Apple Pencil ergens in een la belandt. Een betere keuze is om je oude Apple Pencil te verkopen.

Het opladen van de Apple Pencil 2 gaat magnetisch via de zijkant van de iPad Air. Dat is een stuk efficiënter dan de Pencil steken in de oplaadpoort van de iPad, wat er toch vooral belachelijk uitziet en ook best onhandig is. Het voordeel is ook dat je de Apple Pencil nooit kwijtraakt. Je bevestigt de Apple Pencil ook eenvoudig aan de iPad in combinatie met het iPad Magic Keyboard.

Magic Keyboard voor iPad

Deze toetsenbordhoes, die eerder dit voorjaar uitkwam voor de iPad Pro, heeft een volledig ingebouwd toetsenbord en een trackpad. Het 11-inch model van het Magic Keyboard is geschikt voor de iPad Air 2020. We hebben het toetsenbord ook met deze iPad Air getest en vinden wel dat het trackpad wat klein voelt en daardoor wat gewenning vereist. Ook het gemis van functietoetsen en een escape toets vinden we jammer. Meer over onze ervaringen met het Magic Keyboard voor de iPad lees je in de review.

Apple’s Smart Keyboard Folio-hoes, waar ook een platter toetsenbord in zit, werkt ook met de iPad Air 2020. Het model voor de 11-inch iPad Pro is geschikt en beschermt tegelijkertijd ook de achterkant van de iPad. Voor deze review hebben we deze toetsenbordhoes niet kunnen testen. Wel hebben we de Smart Folio-case voor dit model, in een mooie donkerblauwe kleur. In combinatie met de lichtblauwe iPad vinden we dit een ijzersterke combinatie. Het Magic Keyboard voor de iPad is vrij zwaar, dus als we de iPad ergens naartoe meenemen vinden we het veel prettiger om daar een losse hoes omheen te doen.

Voor wie is deze iPad Air 2020?

De iPad Air 2019 noemden we destijds in de review een krachtige middenklasse. Dat kwam vooral door de combinatie van functies en prijs. Het 2019-model zat precies tussen de iPad Pro en standaard iPad in, zowel qua kracht als qua prijs. Anno 2020 ligt dat wat anders. De iPad Air 2020 is namelijk €100 in prijs gestegen, waardoor je er nu minimaal €669 voor betaalt. Aan de andere kant heeft Apple de iPad 2020 van een aardige upgrade voorzien, waardoor dat model net zo snel is als de iPad Air uit 2019. De nieuwe iPad Air is daardoor wat lastiger te plaatsen.

We vinden de iPad Air 2020 het best geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een moderne iPad en daarop semi-professionele taken willen doen, zoals foto- en videobewerking, veel apps tegelijk willen gebruiken en meer. Ook creatievelingen kunnen het beste uit de voeten met dit model in plaats van de iPad 2020, vanwege de ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil. Zoek je een iPad om mee te browsen, een filmpje te kijken of wat simpele spelletjes te spelen, dan voldoet de iPad 2020 prima. Voor de meeste mensen is dat dan ook nog het meest aantrekkelijke model, gezien de prijs-kwaliteit verhouding.

Voor professionals vinden we de keuze een stuk lastiger geworden. De iPad Air 2020 zal voor veel mensen meer dan voldoende zijn, omdat de verschillen tussen de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020 een stuk kleiner geworden zijn. Alleen de dubbele camera, LiDAR Scanner, ondersteuning voor ProMotion-display en de betere chip voor de echt zware taken vind je op de iPad Pro.

Maar is dat het prijsverschil van ruim €200 waard? Wij denken dat voor veel professionals de iPad Air 2020 een goede keuze is. Voor dat geld wat je ermee bespaart ten opzichte van de iPad Pro, kun je bijvoorbeeld ook bijna een iPad Magic Keyboard of een Smart Keyboard Folio kopen.

Score 8.8 iPad Air 2020 Vanaf €669 Voordelen + Prachtig modern design

Verrassende kleurvariaties

Supersnelle chip

Touch ID-knop reageert snel

Veelzijdiger met usb-c Nadelen – Blauwe variant lijkt wel heel erg op zilver

Nieuwe plek voor Touch ID soms wat onhandig

Prijs is €100 hoger geworden

Conclusie iPad Air 2020 review

De conclusie van deze review van de iPad Air 2020 is duidelijk: op nagenoeg alle vlakken is het model verbeterd ten opzichte van de voorganger. Het design is mooier, het scherm is groter, het model ondersteunt de betere accessoires en de chip is een stuk sneller. Het is zonder twijfel de beste iPad Air die Apple ooit gemaakt heeft en maakt in bepaalde opzichten de iPad Pro overbodig. De iPad Air biedt alles wat je in een iPad zoekt, al is dat voor sommigen misschien teveel van het goede.

De iPad Air 2020 is in ieder geval een meer dan waardige upgrade, zeker als je kijkt naar wat Apple vernieuwd heeft in de iPad Pro 2020 en iPad 2020 ten opzichte van hun voorgangers. De verschillen waren daar marginaal, maar bij de iPad Air 2020 is het een verschil tussen dag en nacht. Toch hebben we wel het één en ander aan te merken op dit model. Zo vinden we de Touch ID-sensor in de praktijk toch wat onhandig. We hadden daarom ook liever een Face ID-camera gezien. En over de camera gesproken: het wordt tijd dat Apple de selfiecamera op iPads in de lange zijkant stopt. Zeker nu we meer en meer videobellen en er zoveel accessoires zijn waar je de iPad horizontaal houdt, wordt duidelijk dat de camera aan de korte bovenkant alleen maar zorgt voor een vreemde kijkhoek.

Desalniettemin is de iPad Air 2020 een uitstekende opvolger, al moet je daar wel wat dieper voor in de buidel tasten. Of het dat waard is? Wat ons betreft wel, al is de goedkopere iPad 2020 voor veel mensen ook nog een prima keuze.

iPad Air 2020 kopen

Wil je na het lezen van deze iPad Air 2020 review het nieuwe model kopen? De nieuwste iPad Air is nu bij diverse webshops te bestellen, al loopt de levertijd wel op tot ergens in november. De nieuwe iPad Air is beschikbaar vanaf €669.

