We hebben er dit jaar wat langer op moeten wachten dan normaal, maar het is bijna zover: het iPhone-event van 2020 komt eraan! Zoals alle events van Apple dit jaar is ook het oktober 2020-event geen grootse liveshow, maar een van tevoren opgenomen presentatie. Tijdens deze presentatie onthult Apple naar verwachting onder andere de iPhone 12, maar er staat nog meer op de planning. Met dit artikel ben je op de hoogte en lees je alles wat je moet weten over Apple’s iPhone-event van oktober 2020! Bewaar deze pagina dan ook alvast in je bladwijzers, want op de dag van het event volg je hier alle aankondigingen met onze liveblog en samenvatting van het Apple oktober 2020-event.

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is het Apple oktober 2020 event?

De datum van Apple’s oktober 2020 event is dinsdag 13 oktober 2020 om 19:00 Nederlandse tijd. De presentatie is al opgenomen, maar hij wordt wel vanaf 19:00 ‘s avonds live uitgezonden op onder andere YouTube en Apple’s eigen website. Qua opzet komt de presentatie overeen met die van het september 2020-event en de WWDC 2020: Apple-kopstukken zoals Tim Cook en Craig Federighi wisselen elkaar af om de nieuwste aankondigingen te bespreken. Maar er komen ook veel nieuwe gezichten voorbij. Wil je de vorige presentatie terugkijken, check dan onze samenvatting van Apple’s september 2020-event.

Bekijk ook Het is officieel: datum iPhone 12-event is 13 oktober 2020! Apple heeft nu echt de datum van het iPhone 12-event aangekondigd. Op dinsdag 13 oktober kondigt Apple de nieuwste generatie iPhones aan. Bekijk hier de uitnodiging van Apple's iPhone 12-event.

Je kan de Apple-keynote live kijken op al je Apple-apparaten. Uiteraard houden we je op iCulture op de hoogte van alle aankondigingen en vind je de onthullingen zodra ze gepresenteerd worden. Kun je het event zelf niet live kijken? Geen nood, want de livestream is na het evenement gewoon terug te kijken. Bovendien vind je op iCulture een overzichtelijke samenvatting van het oktober-event in dit artikel, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.

Verwachtingen Apple’s oktober 2020-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het aankomende iPhone 12-event in het kort:

De belangrijkste aankondigingen zijn die voor de nieuwe iPhones. De verwachtingen zijn hooggespannen: zijn de geruchten over 5G en het nieuwe design waar? Heeft Apple nog verrassingen in petto? In welke kleuren verschijnt de iPhone 12? We weten het over een paar dagen.

Voor meer voorspellingen bekijk je onze grote artikel met verwachtingen van het iPhone 12-event.

Bekijk ook iPhone 12-event: dit verwachten we van Apple's oktober-event Wat zijn de verwachtingen van Apple's iPhone 12-event van oktober 2020? In dit artikel lees je welke aankondigingen we verwachten, zoals de iPhone 12 en meer.

Geruchten over het event

In de dagen voor het event zijn er weer diverse geruchten naar voren gekomen. Zo zou Apple van plan zijn om de MagSafe-aansluiting terug te brengen in accessoires voor de iPhone 12, zoals een hoes. Met een nieuwe oplader kan je je iPhone dan magnetisch opladen.

Ook zouden de specificaties van de iPhone 12 line-up al gelekt zijn. Daaruit komen geen schokkende dingen. Nieuwe informatie is dat de toestellen geschikt zijn om te filmen met Dolby Vision. De release zou Apple zoals verwacht gespreid doen: eerst de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in oktober en pas in november de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.

Het minder goed nieuws is dat de AirTag en AirPods Studio mogelijk uitgesteld zijn. Het zou zomaar kunnen dat deze twee nieuwe accessoires niet gepresenteerd gaan worden. De HomePod mini zou wel voorbij komen en een prijskaartje krijgen van $99.

Hints in de uitnodiging

Deze keer hebben we ook de uitnodigingen weer onder de loep genomen voor mogelijke hints. De vorige uitnodiging bleek namelijk best wat te verbergen, zoals de kleur van de nieuwe iPad Air 2020. Het ontwerp van de uitnodiging van het iPhone 12-event geeft dan ook genoeg ruimte voor discussie. De belangrijkste hint zit wat ons betreft verstopt in de kleur en de slogan van de uitnodiging. Wat dit betekent hebben we voor je uiteengezet in ons artikel over de hints van de iPhone 12-uitnodiging.

Bekijk ook Wat verklapt Apple's iPhone 12-event uitnodiging? Deze hints zitten verstopt Apple's uitnodiging voor het aankomende iPhone-event lijkt dit jaar toch het één en ander te verklappen over de producten en functies die Apple gaat aankondigen. We nemen de hints van Apple's iPhone 12-event uitnodiging met je door.

Kom in de stemming met de wallpapers en de countdown

Zoals altijd hebben we ook weer een aantal mooie wallpapers van het iPhone 12-event voor je klaar staan. We hebben twee versies voor je, zowel met als zonder Apple-logo. Er is ook een versie in hoge resolutie voor de iPad of de Mac, dus je kan al je Apple-apparaten voorbereiden op het event.

Deze keer hebben we ook iets leuks als je fan bent van widgets. In ons artikel lees je stap voor stap hoe je een countdown-widget voor het event instelt. Je weet dan precies hoeveel dagen het nog duurt voordat het van start gaat.

Bekijk ook Wallpapers en countdown-widget: maak je klaar voor het iPhone 12-event Ook voor het aankomende iPhone 12-event zijn er wallpapers om alvast in de stemming te komen. We delen de mooiste nieuwe wallpapers van het oktober 2020-event. Ook hebben we een leuke countdown-widget voor je klaar staan.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Zaken die ongetwijfeld van pas gaan komen zijn de iPhone 12 (en overige nieuwe iPhones in deze serie) en nieuwe softwarefuncties. De afgelopen tijd hebben we regelmatig vooruit geblikt en voorspellingen gedaan voor de aankondigingen. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij: