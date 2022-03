Alles over de App Store

Als je een iPhone, iPad of iPod touch hebt, kun je eigenlijk niet om de App Store heen. Dit is dé plek waar je nieuwe apps vindt. Er zijn bijna 2 miljoen apps verkrijgbaar in verschillende categorieën: games, nieuws, productiviteit, naslagwerken en dergelijke. In deze uitleg lees je alles over de App Store, hoe je nieuwe apps vindt en deelt met andere mensen binnen het gezin.

Wat is de App Store?

De App Store ging in juli 2008 van start, tegelijk met de iPhone 3G. De softwarewinkel van Apple bestaat dus al geruime tijd. Gaandeweg is de App Store steeds verder uitgebreid. Na de iPhone, iPad en Mac hebben tegenwoordig ook de Apple TV en Apple Watch een eigen App Store. Vaak zijn de apps die je daarin kunt vinden universeel: als je ze eenmaal hebt aangeschaft op het ene apparaat kun je dezelfde app ook kosteloos downloaden op al je andere apparaten.

De App Store is de enige plek waar je apps voor je Apple-devices kunt downloaden. De enige uitzondering is de Mac App Store, want ontwikkelaars zijn niet verplicht om distributie van hun apps via de Mac App Store te laten verlopen. Voor alle andere genoemde devices geldt precies het tegenovergesteld: je zit altijd aan Apple vast. Dit heeft geleid tot kritiek van ontwikkelaars en onderzoeken naar monopoliegedrag en concurrentievervalsing in meerdere landen.

Er komen dagelijks enorm veel nieuwe apps voor iPhone en iPad uit, vandaar dat het moeilijk kan zijn om de echt leuke apps te vinden. Daarom bespreken we op iCulture de beste en meest interessante nieuwe apps in onze wekelijkse rubriek App Gemist, zodat je zelf niet hoeft te zoeken. Eenmaal per maand hebben we de rubriek beste Nederlandse apps met de pareltjes van de lage landen.

In de App Store vind je ook ranglijsten met de meest gedownloade apps. Hoewel ze een indruk geven welke apps populair zijn, draait het daarbij minder om kwaliteit. Je vindt er ook verhaaltjes over apps en hun ontwikkelaars.

Welke apps vind je in de App Store?

In de App Store zijn verschillende apps te vinden. We noemen ze even kort:

iPhone-apps : Speciaal ontwikkeld voor de iPhone. Ze werken in de meeste gevallen ook op de iPad, maar zijn niet geoptimaliseerd voor het grotere iPad-scherm en je zult ze dan met een ‘opgeblazen’ interface in 2x weergave moeten bekijken.

: Speciaal ontwikkeld voor de iPhone. Ze werken in de meeste gevallen ook op de iPad, maar zijn niet geoptimaliseerd voor het grotere iPad-scherm en je zult ze dan met een ‘opgeblazen’ interface in 2x weergave moeten bekijken. iPad-apps : Deze apps zijn geoptimaliseerd voor de iPad en zijn niet op de iPhone te gebruiken.

: Deze apps zijn geoptimaliseerd voor de iPad en zijn niet op de iPhone te gebruiken. Universele apps : deze zijn ontwikkeld voor zowel de iPhone als de iPad en soms ook voor de Mac. Je download/koopt ze eenmalig en kan ze dan op beide apparaten gebruiken.

: deze zijn ontwikkeld voor zowel de iPhone als de iPad en soms ook voor de Mac. Je download/koopt ze eenmalig en kan ze dan op beide apparaten gebruiken. Mac-apps : Er is steeds meer overlap tussen apps voor iOS/iPadOS en macOS. Op de nieuwste Macs met Apple Silicon kun je ook iPad-apps installeren. Je vindt in de Mac App Store op de Mac ook apps die op de andere platformen draaien. Er staat bij voor welke apparaten ze geschikt zijn.

: Er is steeds meer overlap tussen apps voor iOS/iPadOS en macOS. Op de nieuwste Macs met Apple Silicon kun je ook iPad-apps installeren. Je vindt in de Mac App Store op de Mac ook apps die op de andere platformen draaien. Er staat bij voor welke apparaten ze geschikt zijn. Apple Watch-app : dit zijn apps die je op de Apple Watch kunt installeren. Je vindt deze apps in de Watch-app op je iPhone.

: dit zijn apps die je op de Apple Watch kunt installeren. Je vindt deze apps in de Watch-app op je iPhone. Apple TV-apps: bedoeld voor de Apple TV HD en nieuwer. Je vindt ze in de App Store-app op de Apple TV.

Daarnaast zou je onderscheid kunnen maken tussen gratis en betaalde apps, al wordt de grens daartussen steeds minder duidelijk. De meeste gratis apps hebben tegenwoordig in-app aankopen of in-app abonnementen. Je kunt ze wel beperkte tijd of met beperkte functionaliteit gebruiken, maar wil je het maximale eruit halen dan zul je geld moeten geven. Uiteraard zijn er ook nog wel apps die volledig gratis zijn, of waarbij je met je data betaalt, zoals die van Google en Facebook.

Apps zoeken in de App Store

Zo kun je games en apps zoeken in de App Store:

Tik op het blauwe App Store-icoontje met de A. Tik rechtsonder op het tabblad Zoek. Vul de naam van de app in die je wilt installeren, bijvoorbeeld ‘iCulture’.

Je kunt ook op de tabbladen Vandaag, Games of Apps kijken welke apps momenteel populair zijn en welke games Apple aanraadt. Op het tabblad Arcade vind je de games van de betaalde gamedienst Apple Arcade.

Apps downloaden uit de App Store

Om apps uit de App Store te downloaden heb je een Apple ID nodig. Hiermee heb je toegang tot de App Store, iTunes Store en andere betaalde diensten van Apple.

Voor het downloaden van gratis apps heb je geen betaalmethode nodig, dus ook geen bankrekening of creditcard. Wil je betaalde apps aanschaffen, dan moet je een betaalmethode koppelen aan je account, bijvoorbeeld een creditcard. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van iTunes-kaarten die je in de winkel koopt (bijvoorbeeld bij HEMA, AH en Kruidvat). Houd onze aanbiedingen voor iTunes-kaarten in de gaten om te zien waar je extra korting of extra tegoed krijgt.

Apps downloaden is heel eenvoudig:

Tik op de knop Download bij een app. Staat er een wolkje bij de app, dan heb je de betreffende app al eerder geïnstalleerd. Staat er een bedrag bij, dan moet je betalen voor de app en staat er ‘in-app aankopen’ bij dan zitten er extra aankopen of betaalde abonnementen in de app. Hierna moet je akkoord geven voor de aankoop. Dit kan bijvoorbeeld door tweemaal op de zijknop te drukken, door je wachtwoord in te voeren, door je vinger op de Touch ID-knop te leggen of door je gezicht te scannen met Face ID.

Voor het downloaden van apps vind je op iCulture ook heel vaak deze handige appblokken. Als je hierop tikt word je meteen naar de juiste downloadpagina in de App Store doorgestuurd:

Als je een app hebt gekocht, kun je deze op alle iOS-apparaten gebruiken waarop je hetzelfde Apple ID gebruikt. Er geldt geen maximum aantal apparaten. Ook heb je na aankoop recht op gratis toekomstige updates van de app. Omdat al je aankopen gekoppeld zijn aan je Apple ID, kun je een app altijd verwijderen en later weer opnieuw downloaden via de aankoopgeschiedenis in de App Store. Je kunt een app dus nooit kwijtraken bij een crash van je toestel.

Als er een update van een app uitkomt, kun je deze op twee manieren installeren: handmatig of automatisch. Als je in de App Store rechtsboven op je account tikt en omlaag bladert zie je welke updates er klaar staan. Door op de link Werk alle bij te tikken kun je alle klaarstaande updates in één keer installeren. Je kunt het bijwerken ook per stuk doen.

Via Instellingen > App Store > App-updates kun je aangeven dat app-updates voortaan automatisch moeten worden opgehaald en geïnstalleerd.

Wat zijn in-app aankopen?

In-app aankopen zijn aankopen die je binnen een app maakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om premium-functies van een app, of extra levels in een spel. Je kunt in-app aankopen uitschakelen om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen iets aanschaffen zonder jouw toestemming.

Een speciale vorm zijn abonnementen die je binnen een app kunt afsluiten. Je betaalt dan maandelijks of jaarlijks voor gebruik van de app of voor speciale functies. In een aparte tip bespreken we hoe je dergelijke App Store-abonnementen opzegt.

Problemen met de App Store

Het kan gebeuren dat de App Store vastloopt of dat je andere problemen tegenkomt terwijl je de App Store gebruikt. Er zijn meerdere manieren om deze ongemakken op te lossen, die we in het onderstaande artikel verder uitleggen.

Apps delen met gezin

Je hoeft betaalde apps niet meermaals te kopen binnen hetzelfde gezin. Hiervoor is de optie ‘Delen met gezin’ (Family Sharing) bedacht. Je moet hiervoor een speciale familiegroep maken, waarvan één persoon de beheerder is. Iedereen rekent vervolgens af via dezelfde creditcard.

Hoe Delen met gezin precies werkt leggen we uit in onderstaand artikel:

Historie van de App Store

Toen de App Store in juli 2008 open ging, waren er meteen al zo’n 500 apps voor de iPhone aanwezig. Buienradar was destijds een van de eerste Nederlandse apps. Twee weken na de introductie was het aantal al verdubbeld naar meer dan 1000 stuks. In relatief korte tijd maakte de App Store een enorme groei door: na een halfjaar stond de teller al op 15.000 en een jaar na de opening waren er al 55.000 applicaties beschikbaar.

Sindsdien is de App Store steeds verder gegroeid. Tegenwoordig zijn er rond de 2 miljoen apps. Er verschijnen dagelijks nieuwe, maar er vallen ook een heleboel af omdat ontwikkelaars ze niet langer onderhouden of ermee stoppen.

