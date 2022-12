Apple-jaaroverzicht 2022

2022 is voor Apple het jaar van hoge pieken en diepe dalen. De kritieken op Apple was niet mals en we namen afscheid van de iPod, maar verwelkomden ook veel nieuwe Apple-producten. We lijken bovendien aan de vooravond te staan van een bijzonder jaar, maar voor het zover is is het eerst nog tijd om terug te kijken.



In dit Apple-jaaroverzicht van 2022 bespreken we de ontwikkelingen per maand, met daarbij de belangrijkste gebeurtenissen extra uitgelicht. Dit geeft een mooie ’trip down memory lane’.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december

Januari: Apple vs ACM

Apple begon het jaar met een financiële meevaller: voor het eerst werd de grens van 3 biljoen dollar doorbroken. Op moment van schrijven is de waarde alweer gedaald naar ruim 2 biljoen dollar. Ook niet mis, maar toch een stuk minder. In januari werd ook de strijd tussen Apple en de Nederlandse ACM duidelijk. De ACM oordeelde dat Apple externe betaalmethodes voor datingapps toe moest staan, maar tot een overeenkomst kwam het pas vele maanden later. In januari kwam dit onderwerp regelmatig in het nieuws, omdat de boete voor Apple met de week hoger werd. Apple zei in beroep te gaan, maar wilde voorlopig wel voldoen aan de eisen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want de ACM was het niet eens met de manier hoe Apple dit aanpakte. Pas in juni bereikten de twee een akkoord.

Bekijk ook ACM en Apple bereiken akkoord over datingapps Apple en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) lagen lange tijd in de clinch over de betaalmethoden die datingapps mogen gebruiken. Er is voor €50 miljoen aan boetes uitgedeeld, maar nu is er eindelijk overeenstemming. Al zegt Apple dat ze het toch nog gaan aanvechten.

Apple bracht ook nog wat nieuwe dingen uit in januari. Zo verscheen het Black Unity 2022 bandje voor de Apple Watch, werden de Beats Fit Pro in Nederland uitgebracht en verscheen onder andere iOS 15.3 en de eerste beta van iOS 15.4. In laatstgenoemde kwam een functie die in de coronaperiode goed van pas kwam.

Februari: Apple maakt van je iPhone een pinapparaat

In februari kondigde Apple een nieuwe functie voor de iPhone aan, waar we in Nederland helaas nog niet zoveel aan hebben. Met Tap to Pay kunnen winkeliers van hun iPhone een pinapparaat maken. Het is bovendien geen functie die standaard in de iPhone zit, want betaalproviders moeten dit zelf ondersteunen. Denk aan partijen als Adyen en het Amerikaanse Stripe. Al eerder ging het gerucht over deze nieuwe functie en in de loop van 2022 zijn meer partners dit gaan ondersteunen. Maar in Nederland ga je dit helaas dus nog niet tegenkomen.

In februari doken er ook weer allerlei stichtingen en massaclaims op, die de strijd met Apple aan willen gaan. Zij vinden dat gebruikers jarenlang teveel betaald hebben voor apps en in-app aankopen, omdat Apple een commissie van 30% doorberekent aan ontwikkelaars. Dat zou de prijs hoger houden dan nodig is. Eén van die stichtingen werd opgericht door Alexander Klöpping, maar sinds de eerste aankondiging hebben we hier eigenlijk nooit meer wat van vernomen.

In februari kwam ook de Nederlandse Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein in het nieuws. Er was sprake van een gewapende gijzeling in de Apple Store die tot laat in de avond duurde. Het volledige Leidseplein werd afgesloten de winkel werd omsingeld door eenheden van de politie. Binnen in de winkel waren nog tientallen medewerkers en klanten aanwezig, die uiteindelijk allemaal bevrijd konden worden. De gijzelnemer is uiteindelijk aan zijn verwondingen door een aanrijding van een politiewagen overleden.

Maart: Apple’s eerste event van het jaar (met een grote verrassing)

Al vroeg in de maand verstuurde Apple de uitnodigingen van het maart 2022-event: op 8 maart was het zover. Voor de presentatie live stond gingen er al geruchten over een nieuwe iPhone SE en iPad Air, maar de nieuwe Mac Studio was een redelijke verrassing. Pas een paar dagen voor de aankondiging dook dit model en bijbehorende naam voor het eerst op en uiteindelijk bleken de geruchten vrij goed te kloppen. Een andere verrassing was het bijbehorende Studio Display, dat draait op een A13-chip voor de nodige systeemfuncties. Apple maakte ook bekend dat de HomePod mini naar Nederland kwam en sinds eind maart was hij dan eindelijk te bestellen. Alles over de aankondigingen van Apple’s maart 2022-event lees je in onze samenvatting.

Bekijk ook Round-up: samenvatting van Apple's maart 2022-event met alle aankondigingen op een rij Apple's maart event zit erop! Heb je het event gemist of wil je alle hoogtepunten lezen? Check dan hier onze samenvatting van Apple's maart 2022-event met de belangrijkste aankondigingen op een rij.

April: Apple laat Amerikaanse gebruikers zelf iPhones repareren

Eind 2021 kondigde Apple het Self Service-reparaties programma aan, maar pas in april 2022 ging het in de VS van start. Het is Apple’s antwoord op de Right to Repair-beweging, waarbij gebruikers zelf de mogelijkheid moeten hebben om hun toestel te kunnen repareren en onderdelen te vervangen. Denk aan de batterij of het scherm, zodat je langer met je toestel kan doen. Of het echt voordeliger is dan een bezoekje in de Apple Store, is nog maar de vraag. Maar Apple biedt in ieder geval zelf alle officiële onderdelen én het benodigde gereedschap, zoals deze 35 kilo zware reparatiekoffer. Het is een goed voorbeeld van wat regelgeving met Apple’s bedrijfsvoering doet, want zonder druk van buitenaf denken we niet dat Apple deze optie aan zou bieden. De rest van de maand stond vooral in het teken van geruchten over de AR/VR-headset, nieuwe iPhones en meer. Ook werd de stekker uit de Belgische APR Switch getrokken, al was er later in het jaar nog wel goed nieuws.

Mei: Einde van de iPod en Volksbank doet eindelijk mee

Mei was een belangrijke maand voor klanten van SNS, ASN en RegioBank met een iPhone. Na jarenlange beloftes was het eindelijk zover, want de Volksbank-merken kregen eindelijk Apple Pay. Met de toevoeging van deze drie banken, ondersteunen de grootste banken van Nederland Apple’s betaaldienst. De enige bank die nu nog ontbreekt, is Triodos.

Maar de grootste verrassing van de maand kwam van Apple zelf. Op 10 mei maakte Apple bekend te stoppen met de iPod. De huidige iPod touch uit 2019 was nog verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, maar als de voorraad op was, was het echt over en uit. En dat ging snel, heel snel. Want al na een paar dagen waren de winkels door hun voorraad heen. We gaven je nog 10 ideeën om je oude iPod touch nieuw leven te geven en deelden onze persoonlijke herinneringen van 20 jaar iPod.

Juni: De maand van software én hardware

Voor Apple-fans is juni vaak één van de leukste maanden, want dan kondigt Apple altijd nieuwe grote software-updates aan. Dat gebeurde ook dit jaar tijdens WWDC 2022, maar er was meer! Naast ondermeer iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kondigde Apple ook de langverwachte MacBook Air 2022 met M2-chip en een vernieuwde MacBook Pro aan.

Apple en de ACM bereikten in juni een akkoord over de verdeling van de omzet van dating-apps. Het kostte Apple wel €50 miljoen aan boetes, maar de twee partijen zijn er uiteindelijk uit gekomen. Makers van dating-apps mogen nu zelf kiezen hoe hun klanten betalen: via Apple of buiten Apple om. Ten slotte vierden we in juni een klein feestje bij iCulture, want de iPhone is 15 jaar geworden. Wij blikten niet terug op 15 jaar, maar keken juist in de glazen bol. Hoe staat het er over 15 jaar voor met de iPhone?

Juli: Afscheid van één van ’s werelds beroemdste ontwerpers

Decennialang stond ontwerper Jony Ive aan de wieg van talloze Apple-producten. Drie jaar geleden stapte hij op als hoofddesigner bij Apple, maar met een nieuw bedrijf bleef hij toch samenwerken. In juli 2022 kwam aan die samenwerking onverwachts een einde. Dat Jony Ive en Apple niet meer samenwerken, betekent in ieder geval dat de producten weer wat dikker mogen worden. Als we de Apple FQ3 2022 kwartaalcijfers mogen geloven, gaan ze er in Cupertino in ieder geval niet aan onderdoor.

Het vertrek van Jony Ive riep bij ons veel herinneringen op. Eigelijk leek juli wel een maand van terugblikken, want ook aan Steve Jobs werd gedacht. Zo kreeg Steve Jobs postuum de Medal of Freedom van president Biden. Ook dook er een andere herinnering op, namelijk de clownvis-wallpaper in iOS 16. Deze wallpaper toonde Steve Jobs tijdens de aankondiging van de eerste iPhone, maar de clownvis kwam nooit beschikbaar als wallpaper voor het grote publiek. Tot nu dus.

Augustus: Stilte voor de storm?

Doorgaans gebeurt er in augustus niet heel veel, want Apple is dan druk bezig met het voorbereiden van de grote aankondigingen. In september ligt de lat hoog. Niet alleen de reeds aangekondigde software-updates moeten af zijn, maar ook een stel nieuwe iPhones en Apple Watches. Toch was er heuglijk nieuws te melden voor veel iPhone-gebruikers, want in augustus bleek dat Apple (eindelijk!) het batterijpercentage weer zichtbaar zou maken in de iPhone menubalk. Het was nog even afwachten tot de publieke release van iOS 16 in september, maar dat mocht de pret niet drukken.

September: Het Apple-hoogseizoen is begonnen

Traditiegetrouw is september de maand waarin al het Apple-geweld losbarst. Apple-events, nieuwe producten, de release van software-updates en nog wat verrassingen. Dit jaar vielen wat ons betreft vooral de iPhone 14 Pro en de Apple Watch Ultra op. Dit zijn dan ook niet voor niets twee van onze favorieten van het afgelopen jaar. Maar wat ook opviel: de flink hogere verkoopprijzen van de nieuwe iPhones. Eigenlijk is alles bij Apple in september duurder geworden, zelfs de oudere iPhones. Waarom dat is, hebben we je in een apart artikel uitgelegd.

Maar wat voor iedereen nog veel interessanter was, zijn de nieuwe softwarereleases. Op iPadOS 16 en macOS Ventura moesten we nog wat langer wachten, maar iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16 konden we wel al in september op onze toestellen installeren. Reden genoeg om je toestel te updaten, want met alle nieuwe iOS 16-functies is er genoeg te beleven. Ook hebben we weer ons jaarlijkse overzicht met de beste iOS 16-ontdekkingen met kleine details voor je op een rij gezet.

Oktober: Geen Apple-event, maar toch nieuwe producten

Er werd lang gedacht dat Apple in oktober ook nog een event zou houden, want we zaten immers nog te wachten op de nieuwe iPad Pro, standaard-iPad en meer. En dat kregen we in oktober, maar niet in de vorm van een Apple-event. Apple kondigde met een drietal persberichten in één klap de nieuwe producten aan, al waren we niet over alle producten even enthousiast. De nieuwe M2 iPad Pro is vooral duurder en biedt weinig nieuws onder de zon, terwijl de standaard-iPad 2022 vooral voor verwarring zorgt. Want ondanks de usb-c-poort, gebruik je wel de eerste generatie Apple Pencil. En daarmee doet Apple weer waar ze het ‘beste’ in zijn: adapters uitbrengen. Want om de Apple Pencil überhaupt te kunnen gebruiken op dit model, heb je de nieuwe usb-c-naar-Lightning-adapter voor de Apple Pencil nodig. Het product dat op ons de meeste indruk maakte, was de nieuwe Apple TV 4K 2022. Want dit is één van de weinige producten dat dit jaar wél goedkoper geworden is.

Maar er gebeurde nog meer. Zo kwam KPN met de Apple Watch Cellular, ging de smart home-standaard Matter van start, was er een prijsverhoging in de App Store en verschenen iPadOS 16 en macOS Ventura voor het grote publiek.

November: Weer regelgeving vanuit de EU en satellietverbinding voor de iPhone

In november ging de Digital Markets Act in de EU van start. Hoewel bedrijven als Apple pas in het najaar 2023 aan de regels hoeven te voldoen, kan dit wel grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld over de toekomst van de App Store, want als het aan de EU ligt kun je straks waar je maar wil apps downloaden, dus ook buiten de App Store.

In november gaf Apple ook een waarschuwing voor aanstaande iPhone 14 Pro-gebruikers, want door vertragingen bij de productie duren leveringen een stuk langer. Dit is het gevolg van de situatie in de fabrieken in China, want door hele strenge coronamaatregelen werd er gestaakt door medewerkers. En over de iPhone 14 gesproken: Apple ging in november ook van start met de sos via satelliet-functie, waardoor gebruikers in de VS en Canada via satellieten noodnummers kunnen bereiken als er geen gewoon mobiel bereik meer is. In december volgde de verdere uitrol in Europa, maar nog niet in Nederland. Wat er ook nog niet is, is Apple Music Classical. We vroegen ons in november af waar Apple’s nieuwe dienst voor klassieke muziek nou toch bleef, want Apple beloofde het in 2022 uit te brengen. Inmiddels is wel duidelijk dat die deadline niet gehaald is.

December: De laatste restjes van 2022 (en een grote verrassing)

Apple had begin december nog een aantal dingen gepland voor 2022. Zo werd in Europa gestart met de Self Service-reparaties, kwamen iOS 16.2, iPadOS 16.2 en meer uit én gingen eindelijk de nieuwe Apple Kaarten in Nederland, België en meer live. Maar de grote verrassing was er voor een Apple Music-functie. En nee, het is niet het langverwachte Apple Music Classical. Met Apple Music Sing kun je meezingen met nieuwe meescrollende songteksten, waarbij je zelfs het volume van de zangstemmen kan aanpassen. Deze aankondiging kwam nogal uit de lucht vallen, maar is daardoor des te leuker.

Veel Apple-fans kiezen voor het merk vanwege de privacy, maar de afgelopen jaren kwam Apple op dit gebied wat slecht in het nieuws. Eén van de omstreden onderwerpen was het plan om CSAM in te voeren, oftewel het scannen van foto’s voor de detectie van kindermisbruik. Apple kondigde dit in de zomer van 2021 aan en na een lange evaluatie en de vele kritieken vanuit privacy-experts en gebruikers, heeft Apple nu besloten om CSAM niet in te gaan voeren. Tegelijkertijd werden er wel andere beveiligingsmaatregelen aangekondigd.

Conclusie Apple jaaroverzicht 2022

2022 was een jaar met hoogte- en dieptepunten. Maar wat ons betreft gaat 2022 niet de boeken in als een heel memorabel jaar. De vele producten die uitgebracht waren, waren vooral verbeterde versies van oudere modellen. Er waren zeker wat positieve uitschieters, zoals de Apple Watch Ultra en de MacBook Air M2, maar daar stonden veel producten tegenover waarin weinig geïnnoveerd werd. Wat ons ook op viel, was dat er in 2022 minder geruchten waren dan voorheen. Maar de geruchten die er waren, kwamen meestal wel van betrouwbare bronnen die het vaak aan het juiste eind hadden. De minder betrouwbare bronnen hoorden we in 2022 een stuk minder. Apple’s jacht op geruchtenlekkers lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen.

2022 was ook een jaar dat in het teken stond van regelgeving, met name vanuit de EU. De universele oplaadpoort kwam er doorheen (waar Apple pas de komende jaren aan hoeft te voldoen), de EU wil dat Apple alternatieve App Stores toe gaat staan en de Digital Markets Act ging van start. Er was dan ook weer veel kritiek op Apple, bijvoorbeeld op de nieuwe App Store advertenties en het feit dat sommige hard- en softwarefuncties alleen voor Apple beschikbaar zijn. De gevolgen van alle nieuwe regels en druk van buitenaf, zullen we pas de komende jaren als gebruikers echt gaan merken. Maar de toon is in ieder geval gezet.

Beluister ook nog onze laatste podcastaflevering van dit jaar, waarin we uitgebreid terugblikken met onze persoonlijke hoogte- en dieptepunten en wat er beter kan in 2023.

Bekijk ook iCulture Podcast #S04E12: Terugblik op 2022 Het jaar is bijna voorbij, dus we gaan terugblikken op 2022 in de iCulture Podcast. Wat waren onze favoriet Apple-producten van 2022, wat was het belangrijkste Apple-nieuws, de grootste teleurstelling en de grootste verrassing? We praten je bij in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast!

We verwachten dan ook dat 2023 een indrukwekkender jaar gaat worden, met bijvoorbeeld Apple’s mixed reality-headset. Wil je meer weten over wat 2023 in petto heeft, lees dan ons overzicht met verwachte Apple-producten voor 2023.