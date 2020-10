Iedereen praat over de nieuwe wallpapers in iOS 14.2, maar er is ook slecht nieuws. Apple heeft een aantal populaire wallpapers weggehaald, waaronder eentje waar Steve Jobs gek op was.

Blue Marble-wallpaper gaat verdwijnen

In iOS 14.1 en de eerste beta’s van 14.2 waren de wallpapers met aarde, maan en bloemen nog aanwezig, samen met de wat nieuwere abstracte wallpapers met regenboogstrepen. Maar in beta 4 zijn ze weggehaald. Het geldt onder andere voor de wallpaper ‘Blue Marble’ die meer dan 14 jaar geleden werd gebruikt als standaard achtergrond op de eerste iPhones. Er schuilt een interessant verhaal achter deze wallpaper. Dit perfect uitziende plaatje van de aarde is helemaal geen echte foto, maar een Photoshop-klusje van een paar jaar eerder.



Vroeger waren foto’s van de aarde nog zeldzaam. Ze waren vooral afkomstig van de Apollo 17-missie rondom de maan. Die foto’s zijn niet zo mooi als de ‘Blue Marble’ wallpaper van Apple en dat heeft een reden: het is namelijk een fotocollage.

Blue Marble is geen echte foto

‘Blue Marble’ is gemaakt door Robert Simmon, een data-analist en ontwerper bij NASA’s Earth Observatory. Hij maakte de afbeelding op basis van meer dan 10.000 foto’s die in een periode van 4 maanden waren gemaakt met de Terra-satelliet. Om de afbeelding mooier en realistischer te maken verwijderde hij enkele details, zoals wolken.

Simmon geeft toe dat de foto niet echt is. Er zitten details in, die nep zijn. Zo zijn de wolken gemaakt met het kloontool van Photoshop. De kleur van het zeewater is gemaakt met behulp van chlorofyl-data. En Simmon gebruikte ook topografische data en voegde nieuwe details toe. Daarna werd de afbeelding bewerkt met Photoshop en software voor 3D-rendering.

Gratis wallpaper voor Apple

In 2002 publiceerde Simmon zijn Photoshop-werk op de NASA-website en noemde het ‘Blue Marble’. Steve Jobs vond het zo mooi, dat het de eerste wallpaper voor de iPhone werd. Maar Apple betaalde er niets voor. Op het moment dat Simmon zijn foto publiceerde werd het beschouwd als een publiek werk, dat iedereen gratis mag gebruiken.



De wallpaper-collectie voordat Apple de aarde, maan en bloemen weghaalde.

Vanaf iOS 14.2 beta 3 is deze nostalgische wallpaper verdwenen, om plaats te maken voor nieuwe designs. Mocht je eraan verknocht zijn, dan kun je overal op internet de afbeelding alsnog downloaden en instellen als je standaard wallpaper.

De wallpapers met bloemen zijn nog maar heel recent toegevoegd, namelijk in iOS 11. Ze werden tegelijk met de retro regenboogstrepen ingevoerd. Die strepen zijn nog wel als wallpaper aanwezig, maar de bloemen niet.