Apple wil op den duur een Mac met een eigen ontwikkelde processor uitbrengen. Volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo kunnen we dit in de eerste helft van 2021 verwachten.

Apple maakt al jarenlang zelf de eigen processors voor de iPhone en iPad. Deze A-chip serie staat bekend om de hoge prestaties en sterke beveiliging. Het voordeel is ook dat Apple daardoor minder afhankelijk is van andere bedrijven. Apple wil die stap ook gaan maken op de Mac, maar nu meldt Ming-Chi Kuo dat dit nog wel eventjes gaat duren. Volgens de planning verschijnt de eerste Mac met ARM-chip in de eerste helft van 2021.



‘Eerste Mac met ARM-chip in eerste helft 2021’

De processors van Apple’s Macs worden al jaren geleverd door Intel. Apple is daardoor afhankelijk van de ontwikkeling bij Intel. Apple heeft daardoor minder goed in de hand wanneer ze nieuwe versies van MacBooks en andere Mac-modellen uit kunnen brengen. Met een eigen ARM-chip speelt dit een stuk minder. Er zijn nog meer voordelen voor ARM-chips in een Mac, zoals makkelijker apps overzetten van iPhone en iPad.

Eerder werd nog gesteld dat de eerste ARM Macs in 2020 van de lopende band zouden rollen, maar nu zegt Ming-Chi Kuo dat dit in de komende 12 tot 18 maanden gaat gebeuren. Apple zou bij de productie de focus leggen voor 5 nanometer chips voor onder andere de 5G iPhones. Om wat voor Mac het precies gaat, is nog maar de vraag. Mogelijk kiest Apple allereerst voor een vernieuwing van de MacBook Air, waarna dit langzaam uitgebreid wordt naar de meer krachtigere Macs zoals de MacBook Pro.

De afgelopen jaren is Apple met hun eigen chips steeds minder afhankelijk geworden van andere bedrijven. De aankomende 2020 iPhones krijgen nog wel een 5G-modem van Qualcomm, maar Apple is wel al jaren bezig met het ontwikkelen van een eigen modem. Onlangs werd nog bekend dat Qualcomm de komende 4 jaar de 5G-modems in iPhones gaat leveren, dus een eigen modem van Apple lijkt nog toekomstmuziek.