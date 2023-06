De opvolger van macOS Ventura is aangekondigd en krijgt de naam Sonoma. Op deze pagina lopen we alles langs over verwachte release, functies en meer.







macOS Sonoma in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van macOS Sonoma:

Middelgrote update voor de Mac in 2023

Opvolger van macOS 13 Ventura

Veel kleine verbeteringen, maar geen revolutionaire update

Aangekondigd op maandag 5 juni tijdens WWDC 2023

Eerste beta verschijnt op 5 juni, daarna volgen meerdere beta’s waaronder een publieke beta (vanaf ca. juli 2023)

Definitieve release verwacht in oktober 2023

macOS 14 krijgt als naam: Sonoma

Apple vernoemt macOS-versies altijd naar plaatsen in Californië. Voorgaande keren was het Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey en Ventura. De nieuwe naam past ook weer in dit rijtje, namelijk macOS Sonoma. Apple heeft deze naam al lang geleden als merknaam vastgelegd. Voorafgaand aan de aankondiging werd al verwacht dat Sonoma (een wijngebied ten noorden van San Francisco) en Sequoia (een nationaal park) de grootste kans maakten.

macOS Sonoma functies

Wat functies betreft zal macOS 14 voor veel gebruikers een tegenvaller zijn. Apple heeft duidelijk de meeste aandacht op andere softwareplatformen gericht, bedoeld ter ondersteuning van de augmented reality-functies in de mixed reality-headset en het besturingssysteem xrOS.

Dit kondigde Apple wél aan voor macOS:

#1 Widgets komen naar de Mac-desktop

Op de Mac was het nog niet mogelijk om widgets op je bureaublad te gebruiken. Ze stonden altijd wat verstopt in het Berichtencentrum. In macOS Sonoma wordt dit anders. Je zet ze op je bureaublad en hebt ze daardoor altijd onder handbereik. Je kunt widgets gebruiken van de agenda, Foto’s, Weer en meer. Als je de apps open worden de widgets vervaagd weergegeven, zodat het niet afleidt.

#2 Game Mode voor macOS Sonoma

In Game Mode krijgen games voorrang, zodat je bijvoorbeeld minder vertraging ervaart bij het gebruik van een Bluetooth controller. Dit werkt met alle apps die voor de Mac ontwikkeld zijn. Dankzij Game Mode worden ook nieuwe games mogelijk. Zo komt Death Standing naar de Mac, een actie-avonturenspel van Kojima Productions. Deze was al beschikbaar op de Playstation.

#3 Nieuwe Safari-functies

Safari heeft de privacy van de Safari-browser verbeterd en heeft nieuwe functies voor websites die geen app hebben: je kunt ze toevoegen aan je bureaublad of dock, zodat je ze sneller kunt bezoeken.

#4 Nieuwe functies voor videogesprekken en presentaties

Het wordt voor apps zoals FaceTime en Zoom gemakkelijker om effecten toe te voegen aan je presentatie tijdens het videobellen. Zo kun je de achtergrond gemakkelijker aanpassen, dankzij nieuwe functies voor de webcam.

Wanneer is de macOS 14 release?

Nu de eerste functies van macOS 14 zijn aangekondigd is de volgende stap het testen van de beta’s. Apple brengt op 5 juni 2023 al de eerste beta voor ontwikkelaars uit en daarna volgen meerdere beta’s. Rond de derde beta kunnen we ook de publieke beta verwachten.

De definitieve versie verschijnt naar verwachting in oktober 2023. Het komt maar zelden voor dat grote macOS-updates in september al verschijnen.