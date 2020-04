Hoe zit het met iPhone SE 2020 levertijden?

Als Apple nieuwe toestellen uitbrengt kan de levertijd de eerste weken flink oplopen. Vooral van de populaire modellen in donkere kleuren kan er soms weinig voorraad zijn. Ook de modellen met veel opslag kunnen in het begin vaak een wat langere levertijd hebben, omdat er veel vraag naar is.

Op het moment van schrijven draait alles om de iPhone SE 2020 pre-order. Vanaf 24 april 2020 beginnen providers en webwinkels met het uitleveren van de eerste voorraden. We kijken bij providers en andere aanbieders en checken regelmatig de voorraadsituatie bij Apple. Zodat jij weet waar je moet zijn, zonder lange wachttijd!

Dit zijn de actuele toestellen van dit moment:

iPhone SE 2020 levertijden bij Apple

Zodra Apple begint met de iPhone SE 2020 pre-order moet je er snel bij zijn. Het is niet zo dat we enorme tekorten en leveringsproblemen verwachten. Maar het is wel zo dat de koeriersdiensten momenteel moeite hebben om alle pakketten tijdig af te leveren. Het is dus aan te raden om er vlot bij te zijn, als je de iPhone SE 2020 snel in huis wilt hebben.

Momenteel zijn alle modellen bij Apple nog leverbaar op 24 april, maar dit kan in de loop van de dagen veranderen. Dit hangt af van de populariteit van bepaalde modellen, maar ook van de vraag hoeveel Apple van elk model heeft geproduceerd.

Pre-order iPhone SE 2020 met abonnement

Pre-order iPhone SE 2020 los bestellen (vanafprijs €489)

Je kunt ook terecht bij deze winkels en aanbieders:

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue (vanaf 22/4)

De bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In een slaapzak bij de winkel liggen is al lang niet meer nodig. Je kunt tegenwoordig overal online bestellen en vervolgens thuis laten bezorgen. Je toestel reserveren en daarna ophalen in de winkel is momenteel niet mogelijk, omdat de Apple Stores gesloten zijn.

iPhone SE 2020 voorraad bij providers

Bij providers is de levertijd altijd sterk wisselend. Dit komt omdat de providers vaak niet vooraf geïnformeerd worden over de modellen die ze geleverd krijgen. Er zijn dan ook vaak wachttijden voor een bepaald model. Wie als eerste bestelt, krijgt als eerste geleverd. Wil je een iPhone SE 2020 met abonnement, dan ben je aangewezen op de providers:

KPN: voorraad nog niet bekend

T-Mobile: voorraad nog niet bekend

Tele2: voorraad nog niet bekend

Vodafone: voorraad nog niet bekend

Hieronder vind je de rechtstreekse iPhone SE 2020-pagina’s bij de verschillende providers:

Wil je de iPhone SE 2020 los kopen, dan zijn er voldoende mogelijkheden zodra de eerste winkels voorraad hebben. Je kunt dit combineren met een sim only abonnement naar keuze.

iPhone 11 voorraad

Bij de iPhone 11-serie kun je kiezen uit drie modellen: de kleurrijke iPhone 11 en de professioneler ogende iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. Deze zijn sinds 13 september 2019 te koop en zijn voldoende op voorraad bij alle providers. Je kunt kiezen uit de opslagformaten 64GB, 256GB en 512GB en de kleuren middernachtgroen, zilver, goud en spacegrijs. Soms kunnen er tijdelijk tekorten zijn van een bepaald model, maar dit zijn vaak toevalligheden dan dat het een aanwijzing is dat er iets nieuws aankomt.

We verwachten de iPhone 12 in de loop van september/oktober 2020.

Bekijk bij je favoriete provider wat de actuele aanbiedingen zijn via onze pagina met iPhone 11 Pro abonnementen. Ook kun je een losse iPhone 11 Pro kopen bij diverse winkelketens en dit combineren met een sim only abonnement naar keuze. Wil je een groter model, kijk dan naar de iPhone 11 Pro Max met abonnementen of kies voor een iPhone 11 Pro Max als los toestel. Steeds meer mensen kiezen voor een sim-only iPhone, omdat je dan veel meer keuze hebt uit aanbieders en dus ook op de beste deal kunt wachten. Een iPhone met abonnement heeft daarentegen als voordeel dat je de kosten over meerdere maanden kunt uitspreiden.

Bekijk ook iPhone 11 Pro kopen als los toestel: dit is de prijs van een losse iPhone 11 Pro Wil je een losse iPhone 11 Pro kopen, dan vind je hier alle info. We vertellen je over de prijs van de iPhone 11 Pro als los toestel en over bestellen bij de Apple Store en andere winkels. Bekijk de beste deals voor een losse iPhone 11 Pro, zodat je geen euro te veel betaalt.

Levertijden iPhone XR

De iPhone XR is van alle toestellen nu het langst in het assortiment bij Apple. Je kunt kiezen uit maar liefst zes kleuren en twee opslagcapaciteiten. Keuze genoeg dus. Daardoor is er altijd wel een variant naar jouw smaak, die op voorraad te vinden is. Omdat dit toestel al wat langer op de markt is raden we aan om goed rond te kijken, want je kunt vaak leuke kortingen vinden.

Een paar tips over iPhone-voorraden en leveringen

Webwinkels kunnen soms wat optimistische levertijden hanteren. Webshops zijn afhankelijk van de voorraad van providers (en die zijn weer afhankelijk van leveringen door Apple).

Toestellen worden geleverd op basis van volgorde van binnenkomst van de bestelling. Wacht daarom niet te lang, want dan sta je achteraan in de wachtrij. Gelukkig kun je tegenwoordig op basis van geruchten vooraf al goed inschatten of een toestel bij jou past en tijdig je toestel reserveren.

Levertijden kunnen per dag verschillen. Zo zijn er bij de Apple Store vaak mensen die hun gereserveerde iPhone niet komen op halen. Die reserveringen vallen de volgende ochtend weer vrij, waardoor vroeg in de ochtend jouw favoriete toestel opeens weer beschikbaar kan zijn. Bij een populair model kan het gaan om 1 of 2 exemplaren, dus is het zaak om er snel bij te zijn om nog dezelfde dag te kunnen ophalen.

Bij providers wordt ook op basis van volgorde afgehandeld. Als er bestellingen geannuleerd worden zullen deze toestellen naar de eerstvolgende op de wachtlijst gaan. Hier heb je dus minder kans op een mazzeltje dat er net een specifiek toestel beschikbaar komt en zul je je plaats op de wachtlijst moeten afwachten.

