Lees hier onze ervaringen met het Solobandje voor de Apple Watch. Dit is een nieuw type bandje zonder sluiting, die veel vragen oproept. In deze review proberen we ze allemaal te beantwoorden.

Apple Solobandje getest: dit zijn onze ervaringen

Apple heeft een nieuw type horlogebandje voor de Apple Watch uitgebracht. De Apple Solo Loop (Solobandje in het Nederlands). Dit bandje is gemaakt van flexibel siliconenrubber in plaats van fluorelastomeer, waar de normale sportbandjes van zijn gemaakt. Het belangrijkste kenmerk is echter dat het Solobandje elastisch is en uit één stuk bestaat. Er is geen sluiting en het bandje moet dan ook precies passen. In deze review vertellen we onze ervaringen na het uitgebreid testen van dit Solobandje.

Apple Solobandje in het kort

Verkrijgbaar in 2 formaten (40mm en 44mm), elk in 9 verschillende maten

Verkrijgbaar in 7 kleuren

Elastisch en gemaakt van zacht siliconenrubber

Geen sluiting of gesp

Prijs: €49 per stuk

Tip: mocht je van plan zijn de blauwe Apple Watch Series 6 te kopen, dan raden we aan om voor donkermarineblauw te gaan, want dat staat geweldig! Die is er overigens ook in normale sportband.

Waarom een Apple Solobandje?

Wij hebben dit Solobandje uiteraard gekocht om ‘m te kunnen reviewen, maar je vraagt je misschien af waarom jij als gebruiker een dergelijke Solobandje zou willen hebben. Of waarom Apple een dergelijk horlogebandje überhaupt op de markt brengt? Een echte reden heeft Apple niet gegeven, maar we kunnen ons wel een aantal situaties voorstellen waarin dit bandje van pas komt. Bijvoorbeeld bij een Apple Watch voor kinderen: als er geen sluiting aanwezig is kunnen ze ‘m minder snel kwijtraken. Het kan misschien ook handig zijn als je je Apple Watch ‘s nachts wilt dragen, zodat je je niet kunt bezeren aan een gesp.

En tenslotte zou het ook gewoon een designkwestie kunnen zijn: het ontwikkelen van een dergelijke armband uit één stuk bleek mogelijk en Apple speelt daar nu op in. Bijna alle fabrikanten van wearables, inclusief Fitbit, hebben ondertussen ook een sportbandje in hetzelfde design waarbij je het uiteinde van het bandje door een gat steekt. Met het Solobandje kan Apple weer nieuwe modellen verkopen en ook al klinkt het simpel: met nieuwe kleuren en designs zijn Apple-gebruikers meestal wel over te halen om weer eens iets nieuws te kopen.



Zo flexibel, je kunt er een knoop in leggen.

Uiterlijk van het Apple Solobandje

Het Apple Solobandje is gemaakt van siliconenrubber en heeft op het oog hetzelfde uiterlijk als de al bestaande sportbandjes. Er is alleen geen sluiting aanwezig. Bij het uitpakken merk je al meteen dat dit bandje dunner en flexibeler is dan je gewend bent. Aan de binnenkant zit ook een uitholling, zodat het materiaal niet continu op je huid aansluit.

Het materiaal is elastisch en is tot wel twee keer de oorspronkelijke lengte uit te rekken. Je steekt je hand erdoorheen, zodat het bandje nauw om je pols sluit. Daarmee zijn we ook meteen bij het volgende punt: hoe zorg je dat het goed past?

Maatvoering van het Apple Solobandje

Apple brengt bij dit bandje voor elke kleur in 18 verschillende maten uit: 9x in het formaat 40mm en 9x in het formaat 44mm. Het komt nogal nauw welke maat je kiest. Met de online pashulp die je kunt uitprinten kun je zien welke maat bij jou past. Let wel op dat je de printer op 100% voor A4 zet, want anders heb je de verkeerde maat. Bij het rechtstreeks afdrukken vanuit Safari kreeg ik een afdruk die op 93% stond en dat leverde een maat 9 op. Toen ik opnieuw printte, maar nu op 100% en met een bankpasje controleerde of de afdruk het juiste formaat had, kwam ik op maat 6-7.

Bij het bepalen van de maat mag de meethulp wel een beetje strak zitten.

Bij twijfel kun je het beste een maat kleiner kiezen, omdat het bandje goed moet aansluiten. In de Apple Store wierp de medewerker een blik op het sportbandje dat ik op dat moment droeg en kwam met een maat 5 en 7 aanzetten. Ik vond maat 7 iets te wijd. Na het proberen van de verschillende maten zou ik persoonlijk voor maat 6 kiezen.

Toch heb ik de afgelopen dagen een maat 8 gedragen. Dat was namelijk de enige maat, samen met maat 2, die nog op voorraad was in de Apple Store en we hadden uiteraard snel een reviewexemplaar nodig. Een iets grotere maat is goed te doen, maar als je het voor langere tijd wilt dragen kun je toch beter eentje kiezen die strak om je pols past. De medewerker in de Apple Store gaf aan, dat ik mijn bandje op een later moment nog kan wisselen als de juiste maat op voorraad is, zonder dat ik de complete Apple Watch hoef om te wisselen.

Een andere vraag die we een paar keer hebben gekregen, is of deze bandjes ook geschikt zijn voor de Apple Watch Series 3 en eerder. Apple zegt over de compatibiliteit dat je een Apple Watch Series 4 of nieuwer moet hebben. Maar dat is onzin: het past ook op de eerdere modellen. Je moet alleen wat beter opletten met de maatvoering, want die is op de iets grotere horlogekasten van 40mm/44mm afgestemd. Het kan dus zijn dat je voor de 38mm/42mm horlogekasten een maatje groter moet nemen. Twijfel je, dan kun je het beste even in een winkel gaan passen (of twee maten bestellen en de verkeerde maat terugsturen).

Meer over polsmaten van Apple Watch-bandjes lees je in onze tip.

Soloband of gevlochten Soloband?

Apple brengt naast deze Soloband ook nog een nieuwe gevlochten Soloband op de markt, die we later zullen reviewen. Er zijn een paar verschillen:

De gevlochten versie is flink duurder: 99 euro versus 49 euro.

De gevlochten versie is verkrijgbaar in maar 5 kleuren. Geen geel en wit, waarschijnlijk omdat dit te snel vies wordt.

De gevlochten versie is gemaakt van gerecycled materialen en voelt aan als textiel. Daarom zal het iets beter ademen. Maar het kan ook iets sneller vuil worden.

Uit de reacties tot nu toe merken we dat mensen vinden dat de gevlochten versie iets prettiger aanvoelt. Maar dit zal persoonlijk zijn.

De meeste mensen zullen eerst voor de gewone Solo Loop kiezen, omdat het Gevlochten solobandje toch een stuk duurder is.

Solobandje in gebruik

Qua draagcomfort merkten we niet zoveel verschil met het normale sportbandje. Het bandje is iets lichter van gewicht dan de normale sportband, al merkten we daar tijdens het dragen nauwelijks iets van.

Wel zijn er een paar praktische voordelen. Omdat er geen sluiting aanwezig is kun je dit bandje niet zo gemakkelijk kwijtraken. Door het ontbreken van een gesp krijg je geen krassen op je MacBook of op de tafel, als je je pols graag laat steunen.

Maar er zijn ook een paar nadelen. Door het precies passende formaat is het assortiment een stuk onoverzichtelijker geworden en komt er sneller een moment dat je het bandje niet meer kunt gebruiken. Ga je flink afvallen, kom je een paar kilo aan of geef je je Apple Watch aan een familielid, dan moet je mogelijk nieuwe bandjes kopen. Tweedehands verkoop wordt ook wat lastiger, want de koper moet maar net jouw maat hebben. Voorheen was het voldoende om te weten of iemand 40mm of 44mm had. Uiteraard kun je er een universeel bandje bij geven uit je eigen collectie, maar dat klopt met niet met de verpakking.

Doe je de Apple Watch dagelijks af, dan is dit bandje minder prettig, omdat je je hand steeds door de nauwe opening moet wurmen. Echt ingewikkeld is dat niet, maar we kunnen ons voorstellen dat het in zweterige situaties wat minder makkelijk gaat. Ook voelt het uitrekken van het bandje wat eng aan: je moet behoorlijk wat kracht uitoefenen en we zijn wat bezorgd of er daardoor niets iets stuk gaat aan de Apple Watch. Ook zou de Apple Watch uit je hand kunnen schieten terwijl je flink aan het elastiek aan het trekken bent.

Misschien heeft Apple dit bandje wel geïntroduceerd vanwege de slaapfuncties. Door het gladde ontwerp zonder uitsteeksels kun je je niet bezeren aan het bandje tijdens het slapen. Na een nacht met het bandje voelt het op de plek van het bandje toch wat zweterig. Ik zou in dat geval liever voor een textiel bandje kiezen, zoals de Sport Loop.

Vanwege het simpele ontwerp hadden we ook graag gezien dat Apple dit bandje iets goedkoper zou aanbieden, bijvoorbeeld voor €39. Maar Apple lijkt de zinnen erop te hebben gezet om eenheidsprijzen voor bandjes te hanteren: €49 voor de normale bandjes en €99 voor de iets luxere (plus nog wat hogere prijzen voor schakelarmband, Hermès en dergelijke). Misschien is het materiaal van deze Solobandjes meer high-tech dan je op het eerste gezicht ziet, maar voor gewone gebruikers zal het niet direct een waarde van €49 uitstralen.

Score 7.8 Apple Soloband €49 Voordelen + Minimalistisch bandje, geen gesp

Je verliest je Apple Watch minder snel

Voelt prettig aan tijdens het dragen

Verkrijgbaar in 7 kleuren

Ook verkrijgbaar in duurdere gevlochten uitvoering Nadelen – Prijzig, gezien het eenvoudige design

Lastiger om en af doen

Moeilijker tweedehands te verkopen of binnen gezin uit te wisselen

Voelt na een nacht dragen wel wat zweterig

Conclusie Apple Soloband review

De Apple Soloband is een prima oplossing als je bandje als je iets simpels zoekt. Het is het meest minimalistische Apple Watch-bandje dat Apple tot nu toe heeft uitgebracht. Tegelijk zien we nog niet zo veel voordelen ten opzichte van het normale sportbandje. Door de maatvoering moet je beter opletten of het bandje wel goed past en je kunt minder makkelijk je bandjes uitwisselen met huisgenoten of vrienden. Tweedehands verkopen wordt helemaal een gedoe vanwege de grote variatie aan maten. Om en af doen gaat minder soepel. Kortom: een bandje waarvan je er zeker eentje in je collectie wil hebben vanwege de nieuwigheid, maar die we niet elk seizoen weer nieuw zullen kopen.

Apple Soloband kopen

Je kunt de Apple Soloband momenteel alleen bij Apple kopen in de kleuren donkermarineblauw, gember (geel), cyprusgroen (donkergroen), citrusroze (zalmkleur), wit, zwart en rood. Ook kun je het gevlochten bandje bij Apple kopen, al zijn de voorraden nog erg beperkt. We hebben deze Apple Watch-bandjes nog niet bij andere retailers gezien en we vermoeden dat Apple het een tijdje exclusief voor de Apple Store houdt. De tekst ‘Alleen bij Apple’ wekt in ieder geval die indruk. Dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat er zoveel verschillende kleuren en maten zijn – voor gewone retailers is het bijna onmogelijk om alles op voorraad te hebben.