‘Tik op achterkant’: je iPhone bedienen door te tikken

Tikken op de achterkant (Back Tap) van je iPhone

Sinds iOS 14 is het mogelijk om op de achterkant van de iPhone te tikken om bepaalde acties uit te voeren. Je kunt twee- of driemaal tikken om bijvoorbeeld de zaklamp in te schakelen, Siri te starten of het geluid uit te schakelen. Je kunt nog een stap verder gaan door zelf een Siri Shortcut-automatisering te maken, die je activeert door op de achterkant te tikken. Deze functie is op allerlei manieren te gebruiken, ongeacht of je een motorische beperking hebt. In dit artikel leggen we de mogelijkheden uit.

Tik op achterkant geschikte toestellen

Tik op achterkant is beschikbaar op de iPhone 8 en nieuwer met iOS 14. Je kunt Tik op achterkant ook gebruiken in combinatie met hoesjes, waaronder die van Apple. Bij dikkere hoesjes kan het mogelijk wat minder goed werken.

Niet geschikt:

Tik op achterkant inschakelen

Tik op achterkant is een van de vele kleine verbeteringen in iOS 14, die enigszins verborgen is maar wel heel erg handig. De functie is eigenlijk bedoeld voor mensen die motorisch of fysiek beperkter zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een screenshot maken door tweemaal te tikken. Je hebt daarbij maar één hand nodig, terwijl je normaal voor het maken van een screenshot op twee knoppen tegelijk moet drukken.

Maar de functie is eigenlijk voor iedereen interessant, want de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Zo schakel je het in:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Toegankelijkheid. Tik op Fysiek en motorisch > Aanraken. Scroll naar beneden een kies Tik op achterkant. Kies bij dubbel tikken en/of driemaal tikken de gewenste acties.

Je kunt het zo gek niet bedenken, of het staat wel in het lijstje met mogelijkheden. Zie je de gewenste actie niet in de lijst staan, blader dan eens naar beneden en kijk bij de Siri-opdrachten. Mogelijk staat er iets bij dat je zou willen gebruiken. En zo niet, dan kun je zelf iets maken met Siri Opdrachten.

Tik op achterkant uitbreiden met Siri-opdrachten

Je kunt bijna elke opdracht omzetten naar een ‘Tik op achterkant’-actie. Staat de gewenste opdracht niet in het rijtje, dan zul je zelf iet moeten maken. Dat kan heel gemakkelijk met een Siri-commando.

Open de Opdrachten-app. Tik rechtsboven op het plusje. Tik op Voeg taak toe. Voeg een nieuwe opdracht toe, bijvoorbeeld een bepaalde lamp uitschakelen via de Woning-app. Je kunt de reeks taken zo ingewikkeld maken als je wilt.

Geef de opdracht een naam. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > Tik op achterkant. Kies voor Dubbel tikken of Driemaal tikken. Blader omlaag naar Spraakopdrachten. Kies de opdracht die je zonet hebt gemaakt.

Heb je al een bestaande actie in de Opdrachten-app staan, dan kun je die uiteraard ook gebruiken. Wil je meer doen met Siri-opdrachten, dan kan dat ook. Bekijk hiervoor onze tips: