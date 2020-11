De huidige MacBook-lineup bestaat uit veel verschillende modellen. Zoek je een nieuwe MacBook, maar weet je niet welke je moet hebben? Ga je een MacBook kopen, dan is het verstandig om eerst goed te kijken welk model bij jou past. Daarom vind je in deze MacBook vergelijking alle informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te kunnen maken. In deze vergelijking nemen we de modellen mee die nu bij Apple beschikbaar zijn: de MacBook Air en de MacBook Pro in 13- en 16-inch. Voor welke MacBook kies jij? Kiezen begint met vergelijken!

Hieronder lees je over:

Er zijn in totaal vier MacBook-modellen, elk in verschillende uitvoeringen. De vier modellen verschillen nogal van elkaar en dan hebben we het niet alleen over formaat en prijs. In deze keuzehulp MacBook vergelijken proberen we je te helpen met het vinden van de MacBook die het beste bij jou past.

MacBook vergelijken: Keuzehulp MacBook Pro en Air

De ene persoon wil het liefst een krachtige laptop, terwijl de ander op zoek is naar een lichtgewicht. We zetten in deze MacBook vergelijking daarom alle voor- en nadelen op een rijtje, zodat je bij het kopen van je MacBook weet welk model het beste bij jou past.

Bekijk ook MacBook kopen: de koopgids voor de aanschaf van jouw MacBook Wil je een MacBook kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over modellen, prijzen van Macbook Pro en MacBook Air, welk model bij jou past.

Huidige MacBooks in de winkel

Als we de MacBooks vergelijken, dan zie je dat er in de winkel momenteel keuze is uit twee productlijnen:

Voorheen waren er nog twee andere modellen: de 15-inch MacBook Pro en de 12-inch MacBook. Het 12-inch model is sinds juli 2019 uit Apple’s assortiment. De 15-inch Pro is in november 2019 vervangen door de 16-inch. Ook belangrijk om rekening mee te houden, is dat Apple in een overgangsfase zit van Intel-MacBooks naar MacBooks met eigen Apple Silicon-chips. In ons artikel Intel vs Apple Silicon lees je over de voor- en nadelen.



MacBook vergelijken: Welke MacBook past bij mij?

Er is bij de MacBooks niet één model dat bij iedereen past. Het hangt er heel erg vanaf waar je de MacBook voor wilt gebruiken. Voor videobewerking en andere zware toepassingen adviseren we een MacBook Pro, maar bestaan je werkzaamheden vooral uit e-mailen en typen, dan ben je eigenlijk net zo goed af met een MacBook Air. Daarnaast speelt mee wat je budget is en of je de MacBook vaak zult meenemen. Mensen die dagelijks onderweg zijn en geen veeleisende toepassingen nodig hebben, komen eerder uit bij de MacBook Air. Zit je wat krapper bij kas, dan is een tweedehands model of een oudere model een betere keuze.

Bij elk model is er nog volop keuze, bijvoorbeeld met meer opslag, meerdere kleuren en verschillende processoren. Als je wilt kun je kiezen voor extra opties zoals meer werkgeheugen. Deze modellen hebben wel vaak een langere levertijd omdat ze op maat moeten worden gemaakt.

Hieronder vergelijken we alle huidige MacBook-modellen die bij Apple verkrijgbaar zijn. We hebben de beschikbare specificaties op op een rijtje gezet, zodat je snel kan zien wat de opties zijn.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Lees ook onze aparte vergelijkingen:

Hoe zit het met de 12-inch MacBook en 15-inch MacBook Pro?

We hebben de 12-inch MacBook en de 15-inch MacBook Pro in deze vergelijking niet meegenomen, omdat deze niet meer in Apple’s assortiment zitten. De 12-inch MacBook is in 2017 voor het laatst bijgewerkt, waardoor de specificaties achterlopen op die van de krachtigere en nieuwere MacBook Air Retina. Hoewel de 12-inch MacBook soms nog wel beschikbaar is bij andere verkooppunten, ligt de prijs doorgaans relatief hoog. Voor een 12-inch MacBook met 256GB opslag betaal je ongeveer €1.500, terwijl je voor datzelfde geldt een nieuwe en betere MacBook Air in huis haalt. In veel gevallen is de MacBook Air daarom de betere keuze, tenzij je een hele goede deal vindt (minder dan €1.000). We hebben de 12-inch MacBook daarom ook verder niet meer meegenomen in deze vergelijking. Datzelfde geldt ook voor de 15-inch MacBook Pro, omdat de 16-inch versie op nagenoeg alle fronten beter is.

Intel vs M1: welke moet je hebben?

Apple’s nieuwste MacBook Air en 13-inch MacBook Pro hebben een nieuwe chip die door Apple zelf ontworpen is: de M1-chip. Er zijn allerlei voordelen voor de M1-chip, zoals betere prestaties en langere batterijduur. Maar er zijn ook zeker nadelen, want nog niet alle apps zijn geoptimaliseerd. Ook kun je nog geen virtualisatiesoftware zoals Parallels en Boot Camp gebruiken, waardoor je geen Windows erop kan draaien.

Welke voor jou het beste is, is erg afhankelijk van welke apps je gebruikt en wat je met je MacBook doet. Zoek je een supersnelle MacBook die het lekker lang volhoudt en gebruik je vooral de standaardapps of andere populaire apps zoals Office, dan kan je met de nieuwe M1-MacBooks prima uit de voeten. Heb je specifieke eisen en ben je erg afhankelijk van bepaalde software, zoals alle programma’s van Adobe, dan kun je beter kiezen voor de Intel-versies. Apple heeft niet voor niets alleen de instapmodellen voorzien van een eigen chip, omdat professionals nog teveel afhankelijk zijn van tools die alleen (goed) werken op de Intel-MacBooks. Lees ook ons artikel over de Intel vs Apple Silicon Macs.

MacBook vergelijken: wat is je budget?

De MacBooks verschillen nogal in aanschafprijs maar reken op minimaal 1.200 euro, oplopend tot meer dan 4.000 euro. Sommige mensen kopen meteen het duurste model MacBook Pro om voorbereid te zijn op de toekomst. Dit verschijnsel heet future proofing, maar dat is lang niet altijd de beste tactiek. Je mist daardoor vaak allerlei vernieuwingen, die opgeteld best interessant kunnen zijn. Ook moet je goed nadenken over upgrades zoals meer RAM of een grotere SSD. Het is niet mogelijk om dit achteraf nog toe te voegen, dus kies de opties waarmee je meerdere jaren vooruit kan.

Welke MacBook voor zakelijk gebruik?

Zoek je een goede MacBook voor zakelijke gebruik en ben je een creatieve professional of ontwikkelaar, dan raden we de MacBook Pro aan. Deze is geschikt voor zware toepassingen zoals 3D-design, fotografie, videobewerking en het gebruik van geavanceerde ontwikkeltools. Omdat je vermoedelijk specifieke apps nodig hebt, zijn de Intel-versies voor deze doelgroep volgens ons de beste keuze.

Bekijk ook Apple kondigt nieuwe MacBook Pro met M1-chip aan Apple heeft de nieuwe MacBook aangekondigd. De nieuwe MacBook Pro is voorzien van Apple Silicon, Apple's eigen chip voor de Mac. De prestaties en accuduur zijn daardoor beter.

Welke MacBook voor studenten?

Heb je voor je studie een MacBook nodig, dan zal de Pro vaak iets boven je budget liggen. Voor de meeste studierichtingen kun je echter met een MacBook Air of een tweedehands model goed uit de voeten. Voor sommige studies kan echter een zwaardere laptop vereist zijn, bijvoorbeeld wanneer je complexe simulaties moet doorrekenen, dus raadpleeg je studiegids voordat je investeert in een nieuw model. In ons aparte artikel over de beste MacBook voor studenten, lees je wat de beste keuzes zijn.

Bekijk ook De beste MacBook voor studenten: deze past bij jouw studie De MacBook is verreweg de meest geliefde laptop onder Nederlandse studenten. Maar welke MacBook past bij jou? Met deze gids helpen we je op weg om de beste MacBook voor je studie te kiezen.

Welk MacBook schermformaat heb ik nodig?

Je hebt de keuze uit 13-inch en 16-inch, maar onderling zijn er nog wel verschillen die we in deze MacBook vergelijking graag voor je op een rijtje zetten. De verschillen hebben vooral betrekking op de schermtechniek.

Heb je een groot scherm nodig, dan ben je eigenlijk altijd aangewezen op een MacBook Pro 16-inch (of de voorganger met 15-inch), want andere opties zijn er niet. Bij 13-inch heb je de meeste keuze. Twijfel je of dit tijdens lange werkdagen op kantoor te krap is, dan kun je altijd je MacBook aansluiten op een extern scherm.

MacBook vergelijken: welk model heeft het beste scherm?

Als je voor langere tijd achter je MacBook zit, is het wel prettig als het scherm van hoge kwaliteit is. In principe zijn alle schermen prima voor lang gebruik, maar er is wel duidelijk onderscheid tussen de resolutie van de schermen.

Alle huidige MacBooks zijn voorzien van een Retina-scherm. Met zo’n scherm zien websites, apps en programma’s er mooier uit. Als je veel grafische toepassingen gebruikt, is een Retina-scherm erg prettig zijn. Maar ook als je aan het surfen bent, merk je dat het prettiger is voor je ogen.

De 16-inch MacBook Pro heeft de hoogste resolutie, maar als je kijkt naar het aantal pixels per inch, dan is dat bij de 13-inch MacBook Air en 13-inch MacBook Pro het hoogste. Dat komt voornamelijk door het kleinere schermformaat, waardoor de pixels dichter bij elkaar zitten.

Ben je op zoek naar het allerbeste scherm met de beste specificaties, dan moet je bij de nieuwste MacBook Pro zijn (zowel 13- als 16-inch). De MacBook Pro is voorzien van de mooiste kleuren en de hoogste helderheid, wat goed van pas kan komen als je professioneel met kleuren bezig bent (bijvoorbeeld voor fotografie) en als je veel buiten werkt.

Alle recente MacBooks zijn voorzien van True Tone, zodat het scherm meekleurt met het omgevingslicht. Je kan dat het beste vergelijken met een velletje wit papier: buiten ziet het er geler uit dan bij kantoorlicht. True Tone vind je ook op de recente iPhones en iPads en geeft net wat meer rust aan je ogen. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de kleuren altijd op de juiste manier weergegeven worden, of je nou onder een TL-buis zit te werken of op een zomerse dag buiten in de zon zit.

Bekijk ook True Tone-display: zo werkt Apple's schermtechniek voor betere kleuren True Tone is een schermtechniek van Apple, waarmee de kleuren op het scherm er altijd goed uitzien, omdat dit aangepast wordt aan omgevingslicht. Op welke toestellen is True Tone beschikbaar en hoe werkt het precies?

Welke heeft het beste toetsenbord?

Alle huidige modellen hebben hetzelfde toetsenbord. Eind 2019 stapte Apple bij de 16-inch MacBook Pro over naar het Magic Keyboard met schaarmechanisme. In het voorjaar van 2020 zijn de MacBook Air en 13-inch MacBook Pro overgestapt naar ditzelfde toetsenbord. Er is dus geen model meer op de markt met het geplaagde vlindertoetsenbord.

Apple beloofde bij de introductie van het vlindertoetsenbord dat deze stiller en stabieler is, maar uiteindelijk is gebleken dat dit toetsenbord gevoeliger is voor stof en kruimels. Daardoor hebben meer gebruikers dan normaal last van vastzittende of toetsen of knoppen die helemaal niet meer reageren. Deze toetsenborden vallen dan ook nog steeds binnen het reparatieprogramma van Apple. Mocht er dus iets defect gaan aan het toetsenbord, dan wordt dit kosteloos vervangen. Alle MacBooks die tussen 2016 en midden 2019 uitgebracht zijn, hebben zo’n vlindertoetsenbord. Alle modellen vanaf najaar 2019 hebben het nieuwe Magic Keyboard-toetsenbord.

Het Magic Keyboard met schaarmechanisme is hetzelfde mechanisme als bij de modellen van 2015 en ouder. Het toetsenbord is wat dikker, de button travel langer en is een stuk betrouwbaarder als het gaat om defecten. Ook typt dit toetsenbord stiller. Er zit ook op alle modellen een fysieke Escape-toets en de pijltjestoetsen staan in een omgekeerde T, zodat je ze makkelijk op de tast kan bedienen. Wat ons betreft zijn deze modellen de beste keuze als het gaat om het toetsenbord.

MacBook vergelijken: Hoeveel SSD-opslag heb ik nodig?

Een lastige vraag is hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Hedendaagse MacBooks zijn voorzien van SSD-opslag, allemaal met minimaal 256GB. Dit is relatief weinig als je het vergelijkt met de 1TB harddisks die je in de iMac vindt. Bij de duurdere 13-inch en de basis 16-inch MacBook krijg je standaard 512GB SSD, dat je kunt upgraden naar 4TB of zelfs 8TB, maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. De meeste mensen hebben zoveel opslag helemaal niet nodig. Veel bestanden die je niet continu nodig hebt kun je prima op een NAS of externe harde schijf opslaan.

Heb je minimaal 256GB nodig, dan kan je kiezen uit alle modellen. Uitbreiden naar 512GB kan de moeite waard zijn, helemaal als je vaak reist, met veel grote bestanden werkt en niet altijd een internetverbinding hebt. Een upgrade naar 512GB kost je meestal zo’n €250. Of dit het waard is, is voor iedereen verschillend. Uit onze ervaring is 256GB op zich voldoende.

Werk je nagenoeg alleen maar online, bewerk je nooit grote foto- of videobestanden, dan is 256GB sowieso genoeg. Ben je altijd onderweg, werk je professioneel met veel grote bestanden en wil je altijd alles offline bij je hebben, dan kom je al snel uit bij de modellen van 512GB of meer.

Hoeveel MacBook geheugen heb ik nodig?

Bij de meeste modellen kan je kiezen uit 8GB of 16GB RAM. Bij de 13-inch MacBook Pro (Intel-versie) kun je dit uitbreiden naar 32GB en bij de grote 16-inch MacBook Pro zelfs tot 64GB, maar je betaalt hier wel een flinke prijs voor. Het voordeel is wel dat de duurdere 13-inch en het basis 16-inch model standaard met 16GB geleverd worden.

Maar hoeveel heb je nou nodig? Ga je alleen surfen, Netflixen, documenten maken en schoolwerk doen, dan is 8GB meestal wel voldoende. Ook voor wat simpele foto- en videobewerking kan 8GB voldoende zijn. Wil je meer geavanceerde programma’s tegelijk draaien of een toekomstbestendigere beslissing maken, dan is 16GB aan te raden. De extra geheugen merk je vooral als je meerdere zware programma’s tegelijk wil gebruiken. Denk aan Photoshop en Final Cut Pro tegelijkertijd. 32GB of 64GB is voor de meeste mensen te veel van het goede, dus kies dit alleen als je professioneel video- of fotobewerker bent en de laptop zakelijk gebruikt. De Apple M1-versies zijn er alleen met 8GB en 16GB.

MacBook vergelijken: welke modellen hebben een Touch Bar en Touch ID?

Apple heeft inmiddels alle MacBook Pro-modellen uitgerust met een Touch Bar en Touch ID. De Touch Bar is een aanraakgevoelig langwerpig schermpje boven je toetsenbord. Deze aanraakgevoelige balk vervang de standaard functietoetsen. Je vindt de Touch Bar alleen op de 13-inch MacBook Pro en de 16-inch (en vroegere 15-inch) MacBook Pro. De MacBook Air heeft geen Touch Bar.

De modellen met Touch Bar zijn ook voorzien van een Touch ID-sensor. Hiermee kun je je MacBook Pro ontgrendelen met je eigen vingerafdruk, waardoor je geen wachtwoord meer in hoeft te voeren. De Touch ID-sensor is ook te gebruiken bij externe apps, zoals wachtwoordbeheerders. Ook komt dit van pas voor het gebruik van Apple Pay.

De Touch Bar en Touch ID-sensor zijn een leuke extra, maar je betaalt hier wel extra voor als je het vergelijkt met de MacBook Air. De goedkoopste MacBook Pro met Touch Bar kost zo’n €1500, terwijl de MacBook Air €1.129 kost. Naast de Touch Bar krijg je ook andere verbeteringen, zoals een betere microfoon en speakers. Het is de vraag of je de Touch Bar echt nodig hebt. De Touch Bar is dan ook zeker niet onmisbaar, want er zijn nog maar weinig apps die hier écht goed gebruik van maken. Het is dus vooral een leuke extra, dus het is niet echt een reden om voor een model met Touch Bar te kiezen. Andere aspecten zoals processor en schermkwaliteit zijn veel belangrijker.

De MacBook Air is sinds 2018 wel voorzien van een aparte Touch ID-sensor. Dat betekent dat je bij alle huidige modellen van de MacBook je vingerafdruk kan gebruiken om de MacBook te ontgrendelen, wachtwoorden in te voeren en Apple Pay te gebruiken.

Welke MacBook-kleuren zijn er?

Niet alle MacBooks zijn in dezelfde kleuren verkrijgbaar. Bij de MacBook Air heb je de meeste keuze:

MacBook Air: spacegrijs, zilver en goud

MacBook Pro: spacegrijs en zilver

Welke kleur je het mooist vindt is sterk afhankelijk van je eigen smaak. Je kunt het beste in de Apple Store de verschillende kleuren vergelijken, zodat je een goede indruk hebt hoe de kleuren er onder wisselende lichtinval uit zien. Vooral spacegrijs wil nog wel eens per productlijn verschillen: soms is het vrij donker, dan weer wat lichter. Spacegrijs is de afgelopen tijd een populaire kleur geworden omdat het een mooi neutraal alternatief is voor de standaard zilverkleur, die mensen altijd gehad hebben.

MacBook met mobiele mobiele data

Je vraagt je misschien af hoe je toegang tot internet krijgt als je onderweg bent. Er zit geen simkaartslot in een MacBook, maar er zijn gelukkig diverse andere mogelijkheden. Thuis, op werk en op school zul je vaak gebruik kunnen maken van het draadloze netwerk (Wi-Fi). Dat geldt ook voor veel werkplekken onderweg zoals in koffietentjes, wegrestaurants, hotels, universiteiten en conferentiecentra. Het komt nog maar zelden voor dat je hiervoor moet betalen. Maar het gebruiken van zo’n openbare hotspot kan wel risico’s met zich meebrengen.

Daarom is het een beter idee om gebruik te maken van de instant hotspot-functie van macOS. Je gebruikt dan de databundel van je iPhone en dat is veel veiliger. Hiervoor heb je uiteraard wel voldoende data nodig, dus neem een groter of onbeperkt iPhone-abonnement als je bang bent dat je steeds over je datalimiet gaat.

Conclusie MacBook vergelijken: welke moet ik hebben?

Nu we de verschillende specificaties en onderdelen op een rijtje gezet hebben, komt nu het belangrijkste moment: welke MacBook moet ik kiezen? Voor elk model is wel wat te zeggen, afhankelijk van wat je ermee doet. De conclusie van deze MacBook vergelijking is dan ook dat er voor iedereen een juiste MacBook is.

Ga de MacBook Air M1 kopen als…

…je snelste MacBook voor de laagste prijs zoekt.

…je vooral gebruikmaakt van standaardapps of de populairste apps zoals Chrome, Office en meer.

…je graag iPhone- en iPad-apps op een MacBook wil gebruiken.

…je het niet erg vindt als sommige apps nog niet geoptimaliseerd zijn.

…je de langste accuduur voor de laagste prijs zoekt.

Ga de MacBook Air Intel kopen als…

…je de goedkoopste MacBook zoekt.

…je afhankelijk bent van specifieke apps voor je werk of studie.

…je graag Windows gebruikt op een MacBook.

Bekijk ook Nu officieel: 13-inch MacBook Air maakt de overstap naar Apple Silicon M1 Het is zover: Apple heeft de 13-inch MacBook Air met Apple SIlicon aangekondigd. Dit nieuwe model draait op een ARM-gebaseerde processor, oftewel Apple Silicon. Deze gloednieuwe MacBook Air heeft nog steeds een 13-inch scherm en een aluminium behuizing.

Ga de 13-inch MacBook M1 kopen als…

..je professional bent die alleen de populairste apps gebruikt of het niet erg vindt dat ze nog niet altijd geoptimaliseerd zijn.

…je de snelste en kleinste MacBook Pro wil.

…je de MacBook met de aller langste accuduur wil.

Ga de 13-inch MacBook Pro Intel kopen als…

…een goede en snelle middenklasser wil.

…je een professional bent en bezig bent (of wil gaan) met videobewerking, fotografie en dergelijke die vaak onderweg is.

…meer dan twee accessoires wil aansluiten zonder adapter.

…je vaak met één of meerdere extern schermen werkt. Een groter 16- of 15-inch scherm is dan vaak niet nodig.

Ga de MacBook Pro 16-inch kopen als…

…je een MacBook met een groter scherm wil.

…je professional bent (bijvoorbeeld op het gebied van videobewerking en fotografie) en de grootste hoeveelheid opslag zoekt (maximaal 8TB tegen meerprijs).

…je een groot scherm nodig hebt en op veel plekken werkt waar je geen extern scherm aan kan sluiten.

…je veeleisende games wil spelen op de hoogste grafische instellingen.

…je 64GB RAM nodig hebt voor allerlei zware toepassingen.

Ga de MacBook Pro 15-inch kopen als…

…je een goede deal vindt. Alleen voor een lagere prijs is dit model nog de moeite waard.

…je een groter scherm wil, maar de 16-inch te zwaar en te groot vindt.

Bekijk ook Apple kondigt nieuwe MacBook Pro met M1-chip aan Apple heeft de nieuwe MacBook aangekondigd. De nieuwe MacBook Pro is voorzien van Apple Silicon, Apple's eigen chip voor de Mac. De prestaties en accuduur zijn daardoor beter.

We hopen dat we je ondertussen voldoende op weg hebben geholpen om vol vertrouwen jouw ideale MacBook te kopen, eentje die precies bij jou past. In onderstaand artikel vind je meer informatie over prijzen en specifieke uitvoeringen.