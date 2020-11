MacBook Pro met Apple Silicon officieel

Eén van Apple’s eerste Macs met Apple Silicon is de nieuwe MacBook Pro. Tijdens het november 2020-event heeft Apple de gloednieuwe MacBook Pro aangekondigd. De nieuwe MacBook Pro komt in het 13-inch formaat en brengt een aantal verbeteringen dankzij Apple’s eigen chip. In dit overzicht lees je alles wat je moet weten over de nieuwe MacBook Pro.

Nieuwe MacBook Pro met Apple Silicon in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe MacBook Pro met Apple Silicon:

Krachtige MacBook Pro, bedoeld voor professionals

Vertrouwd design, met 13-inch display

Voorzien van M1-chip, door Apple zelf ontworpen

Verbeterde prestaties en accuduur

Voorzien van Thunderbolt 3-poorten met usb-c en usb 4

Zilver en spacegrijs

Vanafprijs vanaf €1449,-

Te bestellen vanaf vandaag, release volgende week

Design MacBook Pro met Apple Silicon

Qua design verschillen de nieuwe modellen weinig van de voorgangers. De nieuwe MacBook Pro heeft een aluminium behuizing met een groot trackpad en Magic Keyboard (met schaarmechanisme). Je kan kiezen uit twee kleuren, namelijk spacegrijs en zilver. De nieuwe MacBook Pro heeft meerdere Thunderbolt 3-poorten met usb-c, zowel voor het aansluiten van accessoires als voor de stroomkabel.

Het Apple-logo aan de achterkant van het scherm is ongewijzigd gebleven en ook de schermranden van het nieuwe model zijn hetzelfde als bij de vorige 2020-versies. In het design zitten dus weinig verschillen, want de veranderingen zitten vooral aan de binnenkant.

Prestaties en functies MacBook Pro

De grootste verbetering is de nieuwe chip. In de MacBook Pro heeft Apple de nieuwe M1-chip gestopt. Deze is gebouwd volgens dezelfde structuur als Apple’s andere chips voor iPhone en iPad. De chip levert betere prestaties, soms zelfs met een derde van het stroomverbruik van de snelste pc-chip. De chip bestaat uit 8-core CPU, met zowel high-performance als high-efficiency cores. Deze werken nauw samen, zodat de juiste cores gebruikt worden bij de benodigde taak. Ook de Neural Engine is in deze chip beschikbaar, zodat de Mac allerlei algoritmische taken snel uit kan voeren. De chip zorgt er ook voor dat je Mac instant aan is, net zoals bij je iPhone of iPad. Apple zegt dat dankzij deze Apple Silicon de MacBook een stuk sneller is en een langere accuduur heeft.

Er zit ook een Neural Engine in, waardoor het de snelste notebook is met machine learning mogelijkheden. De koeling is extra stil en de batterijduur is een stuk beter. De MacBook Pro heeft een batterijduur van 17 uur browsen en 20 uur video afspelen. Dat laatstgenoemde is een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande model.

MacBook Pro prijs en releasedatum

De nieuwe 13-inch MacBook Pro met M1-chip is vanaf vandaag te bestellen voor €1.499,-. De pre-order start vandaag, met de eerste leveringen volgende week. De vorige high-end Intel-versies van de 13-inch MacBook Pro zijn beschikbaar in het nieuwe assortiment, maar zijn wel ongewijzigd. Ook de 16-inch MacBook Pro is nog altijd beschikbaar met een Intel-chip.

13- en 16-inch MacBook Pro met Intel-chips

Apple houdt nog twee modellen van de Intel-versies MacBook Pro in het assortiment: de high-end 13-inch versies en de 16-inch MacBook Pro. Die modellen zijn niet veranderd en zijn dus ook nog steeds verkrijgbaar.

MacBook Pro in het kort

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje van de meest recente Intel MacBook Pro 2020:

Voorzien van de nieuwste Intel -processors.

-processors. Verkrijgbaar vanaf €2.199 in de Apple Store.

Voorzien van Touch Bar en Touch ID .

. Vier USB-C-poorten die Thunderbolt 3 ondersteunen.

ondersteunen. Keuze uit 13- en 16-inch schermformaat in Retina-resolutie.

MacBook Pro prijzen

De MacBook Pro is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen die je hieronder ziet:

13 inch Intel topmodel met Touch Bar: vanaf €2.129

16 inch 2019-model met Touch Bar: vanaf €2.699

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor de MacBook Pro:

Wil je de 16-inch MacBook Pro kopen, dan kun je terecht bij Apple en bij je lokale winkel, zoals Amac en bij online winkels zoals Bol.com.

13-inch Intel MacBook Pro: dit moet je weten

De kleinste Intel MacBook Pro heeft nog steeds een 13-inch scherm, maar wordt geleverd met tweemaal zoveel opslag en snellere grafische performance. Het duurste model heeft een 10e generatie Intel Core-processor met tot 80 procent snellere grafische performance. Het werkgeheugen is standaard 8GB RAM en is uit te breiden tot 16GB RAM.

Er zit in dit model ook een nieuw Magic Keyboard, dat minder gevoelig is voor storingen.

Op alle modellen krijg je een Retina-display, Touch Bar met Touch ID, stereo-speakers en een accu met een batterijduur van één werkdag. Hij is verkrijgbaar vanaf €2.199,- en loopt op tot €2.399,- voor het duurste basismodel.

Je kunt terecht bij:

16-inch MacBook Pro: dit is er nieuw

De 16-inch MacBook Pro verscheen in november 2019 en vervangt het al langer bestaande 15-inch formaat. Het nieuwe model heeft een Magic Key-toetsenbord en heeft dezelfde instapprijs als zijn voorganger: €2.699. Verder is deze voorzien van de volgende specs:

2,6-GHz 6-core Intel Core -7-processor van de 9e generatie

AMD Radeon Pro 5399M met 4GB GDDR6-geheugen

16GB 2666-Mhz DDR4-geheugen

512GB SSD-opslag

Vier Thunderbolt 3-poorten

