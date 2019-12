Met welke producten komt Apple in 2020 op de proppen? In dit artikel vind je een overzicht van producten die Apple naar verwachting in 2020 uit gaat brengen, zodat je weet of je je aankoop nog even moet uitstellen.

Apple-producten in 2020

Met een flinke reeks aan Apple-producten in 2019, was het afgelopen jaar behoorlijk druk. Het lijkt er niet op dat 2020 net zo’n druk jaar wordt, maar toch is er genoeg om naar uit te kijken. Zo verwachten we weer de gebruikelijke updates in september, maar ook nog wat verrassingen en compleet nieuwe producten. Deze producten heeft Apple voor ons in 2020 in het verschiet. De producten in dit artikel staan op volgorde van verwachte verschijningsdatum.



#1 iPhone 9 of iPhone SE 2

Kans: 85%

Mogelijke timing: maart 2020

2020 lijkt eindelijk het jaar te worden waarin we de spirituele opvolger van de iPhone SE kunnen verwachten. Er gaan al een tijdje geruchten over een nieuwe versie van de iPhone 8, maar dan met snellere chip. Verwacht dus hetzelfde design met thuisknop, 4,7-inch scherm en glazen achterkant, maar dan met de allernieuwste A13-chip. Dat is dus exact dezelfde tactiek als Apple in 2016 toepaste bij de iPhone SE: een vertrouwd design van een paar jaar eerder, maar dan met verbeterde specs. De nieuwe iPhone SE 2, die mogelijk iPhone 9 gaat heten, verschijnt volgens bronnen in het voorjaar en is vooral interessant voor mensen die nu nog een iPhone 6 hebben en de nieuwste iPhones te duur vinden.

Bekijk ook iPhone SE 2: alles over de kleinere iPhone van 2020 Hoeveel kans is er dat we ooit nog een iPhone SE 2 gaan zien? En wat is er al gezegd en geschreven over deze kleine iPhone, die volgens geruchten in India wordt geproduceerd? We zetten alles voor je op een rijtje!

#2 iPad Pro 2020

Kans: 80%

Mogelijke timing: maart 2020

Veel Apple-fans wachten al een tijdje op een nieuwe iPad Pro. Het is alweer even geleden dat Apple de huidige modellen uitgebracht heeft (oktober 2018), maar het wachten wordt dit voorjaar eindelijk beloond. Naar verwachting brengt Apple dan de gloednieuwe iPad Pro 2020 uit. Het design is nagenoeg hetzelfde als die van de huidige modellen, maar dan met een nieuwe chip én vernieuwde camera. Mogelijk krijgt de iPad Pro dezelfde cameraset-up als de iPhone 11 Pro, dus drie lenzen waarvan er eentje een ultragroothoeklens. Er zijn al renders van de iPad Pro 2020 opgedoken en in ons artikel lees je er meer over wat je kan verwachten, zoals een Time-of-flight-sensor voor betere diepteherkenning.

Toch zijn we over de releasetiming niet helemaal zeker, want er zijn ook geruchten dat Apple eind 2020 een iPad Pro met mini-LED op de markt brengt. Dit is een nieuw schermtechniek dat een aantal voordelen heeft. Een ander scenario is dat de mini-LED iPad Pro doorschuift naar 2021 en dat we toch dit voorjaar de nieuwe iPad Pro 2020 krijgen.

Bekijk ook iPad Pro 2020: alles wat we nu al weten over Apple's aankomende iPad Pro De iPad Pro 2020 is Apple's toekomstige iPad voor professionals. Welke verbeteringen heeft Apple in petto voor de iPad Pro 2020 en welke functies zitten erin? In dit artikel praten we je bij over de iPad Pro 2020.

#3 AirTag

Kans: 50%

Mogelijke timing: eerst helft 2020

Er zijn inmiddels al heel veel aanwijzingen gevonden voor de Apple-tag genaamd AirTag, een tracker waarmee je zoekgeraakte spullen terug kan vinden. De 2019 iPhones hebben een U1-chip aan boord, een Ultra-Wideband chip waarmee je heel nauwkeurig de locatie kan bepalen. De Apple Tracker zou dan onderdeel uitmaken van de Zoek Mijn-app en een rechtstreekse concurrent zijn van de Tile. Door gebruik te maken van de verbinding met andere iPhone-bezitters, kun je zelfs voorwerpen opzoeken als je buiten het bereik bent. Apple gebruikt dit nu ook al om je iPhone makkelijker terug te vinden.

De aanwijzingen zijn zo sterk, dat we denken dat Apple vrij ver in het ontwikkelstadium is en de tag misschien wel begin 2020 aankondigt.

Bekijk ook AirTag: dit weten we over de Apple-tracker De AirTag, ook wel Apple Tag genoemd, is een aankomende tracker van Apple, waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over dit nog niet eerder aangekondigde accessoire. In dit artikel zetten we op een rij wat we nu al weten van de AirTag en wat we van deze Apple-tracker verwachten.

#4 HomePod

Kans: 50%

Mogelijke timing: eerste helft 2020

We vragen ons bij de HomePod twee dingen af: wanneer komt de HomePod in Nederland uit en brengt Apple nog een geheel nieuwe versie uit? De uitrol van de HomePod gaat behoorlijk traag, dus wij vragen ons af wanneer en of de HomePod nog Nederland en België bereikt. Als dat niet het geval is, kan Apple misschien maar beter wachten tot ze een HomePod 2 klaar hebben en die tegelijkertijd in meerdere landen uitbrengen. En dan wel gelijk in Nederland en België graag! Er gaan wel geruchten over een nieuwe kleinere HomePod, hoewel we daar nog maar weinig van gehoord hebben. Maar voor nu – je kan altijd nog de HomePod kopen in het buitenland of via een webshop als Belsimpel.nl, als je er echt niet meer op kan wachten.

Bekijk ook HomePod: specificaties, functies, deals en meer over Apple's Siri speaker Wat kun je allemaal met de HomePod, Apple's spraakgestuurde Siri-speaker voor thuis? Omdat de HomePod Siri ondersteunt heb je geen scherm nodig en kun je spraakopdrachten geven. Maar wat kun je er nog meer mee? Lees hier alles over de Homepod specs, functies, releasedatum, prijs en meer.

#5 Apple TV 5

Kans: 50%

Mogelijke timing: eerste helft 2020

In het najaar startte Apple met TV Plus, de nieuwe streamingdienst. De Apple TV speelt daarbij een belangrijke rol, dus het is niet geheel ondenkbaar dat Apple in 2020 misschien wel een nieuw model uit gaat brengen. Er is één gerucht geweest over de Apple TV 5. De nieuwe Apple TV zou een snellere A12-chip krijgen, als upgrade van de A10X-chip. Of Apple dit model in de markt gaat zetten als een compleet nieuw model of dat het gaat om slechts een verbeterde versie van de Apple TV 4K, is niet bekend. Wij gokken op dat laatste. Een vernieuwing zoals in 2015 bij de introductie van tvOS hoeven we niet te verwachten. Bovendien lijkt Apple steeds meer in te zetten op bestaande tv’s, aangezien televisiefabrikanten massaal AirPlay 2 toevoegen.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple komt met vernieuwde Apple TV met betere chip' Apple komt deze maand mogelijk ook nog met een vernieuwde Apple TV 5. Er is een aantal kleine aanwijzingen dat er een nieuw model aan zit te komen met mogelijk een nieuwe chip.

#6 2020 MacBooks

Kans: 80%

Mogelijke timing: verspreid over 2020

2020 lijkt een belangrijk jaar te worden voor MacBooks. Er zijn geruchten over mini-LED in MacBooks, maar in het voorjaar verwachten we eerst nog dat Apple in ieder geval de 13-inch MacBook Pro voorziet van een update. We denken dat Apple dit model dezelfde behandeling geeft als de nieuwe 16-inch MacBook Pro: een nieuw toetsenbord met schaarmechanisme en misschien wel een iets groter 14-inch scherm. Met een 14-inch model is de line-up dan ook een stuk logischer: de huidige 13-inch MacBook Air voor iedereen die een compacte en lichte MacBook wil, de 14-inch Pro voor wie iets meer zoekt en de 16-inch Pro voor de echte professionals die het uiterste vragen.

Wat betreft mini-LED: we denken dat Apple de 16-inch MacBook Pro een mini-LED-update geeft, waarna de andere modellen in 2021 dit nieuwe scherm krijgen. Apple zal dus verspreid over 2020 de nieuwe MacBooks uitbrengen: in het voorjaar verwachten we de update voor de 13-inch MacBook Pro en in het najaar is de 16-inch aan de beurt. Wat betreft de MacBook Air verwachten we in 2020 niet veel, want die kan in zijn huidige vorm nog wel even mee.

#7 2020 iPhones

Wat betreft de iPhone lijkt het een spannend jaar te worden. Zoals je eerder al kon lezen verwachten we in het begin van het jaar de nieuwe iPhone SE 2, maar in september staan de gebruikelijke updates alweer op ons te wachten. Als we de geruchten mogen geloven, zou het gaan om maar liefst vier nieuwe modellen: één 5,4-inch, twee 6,1-inch en een 6,7-inch model, allemaal met OLED-scherm. Eén van de twee 6,1-inch modellen krijgt mogelijk twee cameralenzen (als opvolger van de iPhone 11), terwijl de andere drie lenzen krijgt als opvolger van de 5,8-inch iPhone 11 Pro. Dat zou betekenen dat de iPhone 11 Pro-opvolger een stukje groter wordt, want ook de Max krijgt er 0,2-inch bij.

De line-up zou dan dus bestaan uit twee series:

5,4-inch OLED: twee camera’s, als een kleinere iPhone 11

6,1-inch OLED: twee camera’s, als een directe opvolger van iPhone 11

6,1-inch OLED: drie camera’s, grotere opvolger iPhone 11 Pro

6,7-inch OLED: drie camera’s, grotere opvolger iPhone 11 Pro Max

Het is nog maar de vraag hoeveel er waar is van deze geruchten. Plannen kunnen altijd wijzigen en september is nog ver weg. Waar we in ieder geval wel zeker van zijn, is dat 5G eindelijk naar de iPhone komt. Hoewel we daar in Nederland waarschijnlijk niet meteen wat aan hebben, ben je met deze modellen mogelijk wel al voorbereid op de toekomst. Lees meer in onze round-up van de 2020 iPhones.

Bekijk ook iPhone 2020: alles over de komende iPhones van volgend jaar Er zijn al diverse voorspellingen gedaan over de iPhone 2020. In dit overzicht zetten we op een rijtje wat er al bekend is over de 2020 iPhone, welke geruchten er circuleren en wat je zoal kunt verwachten van de toekomstige iPhones van volgend jaar.

#8 Apple Watch Series 6

Dit jaar lijkt de langverwachte slaapfunctie van de Apple Watch er eindelijk aan te komen. Er zijn het afgelopen jaar meerdere geruchten geweest en in 2020 verwachten we dat Apple eindelijk overstag gaat. De grote vraag blijft dan wel: wordt dit een functie exclusief voor de Apple Watch Series 6 of hebben eigenaren van voorgaande modellen er ook nog wat aan?



Los van de slaapfunctie, denken we dat 2020 ook een belangrijk jaar voor de Apple Watch wordt. Na de ietwat magere update in 2019, verwachten we meer vernieuwing in het komende jaar. Zo gaan er al een tijd geruchten dat Apple voor het eerst kiest voor een micro-LED. De massaproductie van microLED start in de tweede helft van 2020 en mogelijk is de Apple Watch het eerste Apple-product dat hier gebruik van gaat maken. Het grote voordeel is dat het scherm dunner is, dus wie weet dat de Apple Watch zelf ook een iets slanker design krijgt.

Bekijk ook Alles over MicroLED, de nieuwe schermtechnologie voor iPhone en Apple Watch Wat is MicroLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over MicroLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

#9 Apple-koptelefoon

Kans: 25%

Mogelijke timing: onduidelijk

Al in de eerste helft van 2018 schreven we over de komst van een koptelefoon van Apple. Door het succes van de AirPods zou Apple overwegen om een uitgebreide koptelefoon te maken met enkele functies die op de AirPods gebaseerd zijn. Qua functies krijgt deze over-ear koptelefoon waarschijnlijk noise-cancellation (geluidsonderdrukking), aangezien de focus ligt op geluidskwaliteit. Wij zijn benieuwd of Apple deze koptelefoon onder hun eigen merk uitbrengt of dat het een Beats koptelefoon wordt. Er waren geruchten dat de Apple-koptelefoon in de tweede helft van 2019 uitkomt, maar dat heeft Apple overduidelijk niet gered. Mogelijk zien we dit product dus in 2020, al is de toekomst ervan nog onzeker.

Of Apple nog grootse plannen heeft met andere producten, is nog lastig te zeggen. Van de iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac mini en Mac Pro verwachten we niks nieuws, omdat Apple deze modellen slechts een keer in de zoveel jaar voorziet van een update. Wat betreft de iMac is nog veel onzeker. Apple zou kunnen kiezen voor een nieuw design, want de iMac heeft al sinds 2012 hetzelfde uiterlijk. Ook de iMac Pro begint zo langzaamaan achter te lopen, want ook dit model is al een tijdje niet meer bijgewerkt.

Bekijk ook ons artikel met Apple-producten in 2019, waarin we terugkijken op wat Apple het afgelopen jaar allemaal uitgebracht heeft. Daarnaast lees je in ons Apple-jaaroverzicht 2019 wat er allemaal gebeurde op het gebied van Apple.

Bekijk ook Apple jaaroverzicht 2019: de hoogte- en dieptepunten Het jaar zit er nu echt bijna op en dus is het tijd voor ons om terug te blikken op 2019. In dit Apple jaaroverzicht van 2019 kijken we naar de hoogte- en dieptepunten in het nieuws. Wat viel ons dit jaar op?

Tot slot bespraken we in de nieuwste iCulture Podcast het afgelopen jaar. In het nieuwe jaar beluister je onze nieuwste aflevering, waarin we vooruit blikken op wat 2020 allemaal brengt.