Gelekte versie van iOS 14

Het was nogal opmerkelijk: sinds afgelopen februari doken er opeens allerlei details over iOS 14 op, zoals de mogelijkheid dat je zelf standaardapps kunt kiezen. Het zou gaan om een versie uit december 2019, die bij geruchtensites zoals 9to5Mac terechtgekomen was. Motherboard besloot om eens dieper erin te duiken en ontdekte dat een vroege versie van iOS 14 afgelopen februari is gelekt en sindsdien is verspreid wordt onder hackers en beveiligingsonderzoekers. Hoe het precies is gebeurd is moeilijk na te gaan, maar vijf bronnen uit de mailbreak-wereld zeggen dat iemand een ontwikkeltoestel van Apple in handen heeft gekregen.



Het ging daarbij om een iPhone 11, die draait op een vroege versie van iOS 14 uit december 2019. Een dergelijk toestel mag alleen intern worden gebruikt door Apple’s eigen softwareontwikkelaars. Iemand zou het toestel voor duizenden dollars in China hebben gekocht en zou daarna de interne versie van iOS 14 eraf hebben gehaald om het te verspreiden onder hackers en de media. Vervolgens lekten in rap tempo nieuwe functies uit voor HomeKit, iMessage en meer. Daarnaast lekte via code in iOS 14 uit dat Apple een fitnessapp met instructievideo’s aan het maken is.

We moeten nog een maand wachten tot de officiële aankondiging van iOS 14 en in september of oktober komt de definitieve versie pas beschikbaar. Maar het voelt alsof alles al is uitgelekt. Tim Cook beloofde ooit “doubling down” als het gaat om geheimhouding en het tegenhouden van lekken, maar het lijkt erop als of er de laatste tijd steeds meer uitlekt. Niet alleen hardware, maar nu ook software.

Softwarefuncties lekken minder snel uit

Bij gelekte foto’s van hardware zoals preproductiemodellen van toestellen heeft Apple iets minder controle. Het is lastig om alle fabrikanten en toeleveranciers van onderdelen te controleren. Het uitlekken van details over iOS is iets anders: de software wordt binnen Apple zelf ontwikkeld en er komen veel minder externe partners aan te pas. Het lek rondom iOS 14 heeft in ieder geval niets te maken met thuiswerken vanwege het coronavirus en de verminderde controle op medewerkers die daarmee samenhangt: het zou al in de periode december-februari zijn gebeurd, ruim voordat iedereen thuis zat.

Het echte geld wordt overigens niet verdiend door de media die over gelekte functies schrijven, maar onder hackers die beveiligingslekken zoeken en ze vervolgens voor een flink bedrag verkopen aan het grijze circuit.

Ook wij vinden het jammer dat zo vroeg al heel veel nieuwe functies worden verklapt. Het is echter wel zo, dat het om een versie gaat die dateert van zes tot zeven maanden vóór de WWDC. De versie die we 22 juni tijdens WWDC te zien krijgen bevat ongetwijfeld nog wel verrassingen.