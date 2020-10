iPhone 2020 line-up: dit zijn de toestellen

Apple brengt dit jaar maar liefst vijf modellen van de iPhone uit. Naast de reeds beschikbare iPhone SE 2020 bestaat de iPhone 12-serie uit nog eens vier nieuwe modellen. Het gaat om twee high-end modellen (iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max) en twee goedkopere instapmodellen (iPhone 12 mini en iPhone 12). De twee high-end modellen zijn de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max en de twee instapmodellen zijn de opvolger en een kleinere versie van de iPhone 11. Maar er is meer, want Apple houdt ook nog sommige toestellen van het afgelopen jaar in het assortiment. Dit is de volledige iPhone 2020 line-up.



Van links naar rechts: iPhone 12 Pro Max – iPhone 12 Pro – iPhone 12 – iPhone 12 mini – iPhone SE 2020 – iPhone 11 – iPhone XR

Lees ook onze samenvatting van het iPhone 12-event, waarin je meer leest over alle aankondigingen die Apple op 13 oktober gedaan heeft.

iPhone 12 – 6,1-inch

De iPhone 12 is de nieuwste 6,1-inch iPhone. Dit model is de directe opvolger van de iPhone 11. Deze nieuwe iPhone heeft een Super Retina XDR OLED-display van Ceramic Shield-glas. De behuizing is van aluminium en Apple heeft een nieuw design toegepast. De randen zijn vlak, vergelijkbaar met de iPad Pro. De iPhone 12 Pro is beschikbaar in vijf kleuren (zwart, wit, rood, groen en blauw) en vanaf 64GB tot 256GB. Het model biedt ook ondersteuning voor 5G in Nederland. De iPhone 12 is verkrijgbaar vanaf €909, met een release op 23 oktober.

iPhone 12 mini – 5,4-inch

De iPhone 12 mini is de kleinste van alle nieuwe iPhones. De iPhone 12 mini heeft een display van 5,4-inch. Ook dit scherm is een Super Retina XDR OLED-display. De iPhone 12 mini heeft verder dezelfde specificaties als de gewone iPhone 12, maar dan in een kleiner compacter formaat. Het formaat van de iPhone 12 mini is zelfs kleiner dan de iPhone SE 20202, maar dan wel met een groter scherm. De iPhone 12 mini kost €809. Het toestel is vanaf 6 november te bestellen, met een release vanaf 13 november.

iPhone 12 Pro – 6,1-inch

Het eerste Pro-model is de iPhone 12 Pro. Het is de directe opvolger van de iPhone 11 Pro en heeft hetzelfde nieuwe design als de gewone iPhone 12, maar dan met een roestvrij stalen behuizing. Qua kleuren kan je kiezen tussen grafiet, zilver, goud en oceaanblauw. De iPhone 12 Pro werkt met 5G in Nederland en heeft een verbeterde camera met LiDAR Scanner. De camera kan nu in HDR video’s opnemen in hoge 4K-resolutie. De schermranden zijn ook iets dunner en het display zelf is van Ceramic Shield, dat beter bestand is tegen krassen en beschadigingen. De A14-chip zorgt voor betere prestaties ten opzichte van de vorige generatie. De iPhone 12 Pro komt standaard met 128GB en is beschikbaar vanaf €1.159,-. De eerste levering vindt plaats op 23 oktober 2020.

iPhone 12 Pro Max – 6,7-inch

De grootste iPhone van de hele 2020 line-up is de iPhone 12 Pro Max. Dit model heeft een 6,7-inch display en is daarmee een fractie groter dan de iPhone 11 Pro Max van vorig jaar. De iPhone 12 Pro Max heeft verder dezelfde specificaties van de iPhone 12 Pro, maar op het gebied van camera zijn er wel enkele verschillen. De iPhone 12 Pro Max heeft vijf keer optische zoom, verdere digitale zoom en ook een betere optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. De iPhone 12 Pro Max verschijnt op 13 november vanaf €1.259,-.

iPhone SE 2020 – 4,7-inch

De iPhone SE 2020 is de meest betaalbare iPhone van de hele 2020 line-up. De iPhone SE 2020 heeft nog een traditioneel design met een thuisknop. Daardoor zijn de schermranden ook een stuk breder aan zowel de boven- als onderkant. De iPhone SE 2020 heeft Touch ID en een enkele camera met ondersteuning voor de portretmodus. De iPhone SE 2020 is een prima toestel voor de meeste mensen die niet teveel geld uit willen geven, maar wel een recente iPhone willen. Lees ook onze review van de iPhone SE 2020. De adviesprijs van de iPhone SE 2020 is €489,-.

iPhone 11 – 6,1-inch

De iPhone 11 is de 6,1-inch LCD-iPhone uit 2019. Dit model is door de iets bredere schermranden en afgeronde design iets groter dan de 6,1-inch iPhone 12. Bovendien heeft dit model een LCD-scherm, wat iets minder van kwaliteit is dan het OLED-display. De iPhone 11 heeft een dubbele camera met groothoek- en ultra-groothoeklens. Dit model is geschikt voor de nachtmodus, portretmodus en andere camerafuncties. Alleen de lens om verder in te zoomen ontbreekt. Je kan kiezen uit zes kleuren, waaronder groen, geel, rood en paars. Lees ook onze review van de iPhone 11. De adviesprijs voor de iPhone 11 is nu €689.

iPhone XR – 6,1-inch

De iPhone XR is de voorganger van de iPhone 11. Het design is nagenoeg hetzelfde: een aluminium behuizing in zes vrolijke kleuren. De iPhone XR heeft een enkele camera aan de achterkant, waardoor de portretmodus beperkt is. Verder vind je in dit model een A12-chip en kun je nu nog kiezen tussen 64GB en 128GB. De iPhone XR is minder waterbestendig en ook de frontcamera is van iets mindere kwaliteit. Door de lagere prijs is dit toestel een goede kennismaking voor iemand die op zoek is naar een mooie Face ID iPhone, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen. Lees ook onze iPhone XR review. De adviesprijs van de iPhone XR is €589,-.