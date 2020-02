Apple houdt naar verwachting weer een maart-event in 2020, waar veel nieuwe aankondigingen gedaan worden. We blijken vooruit op alle aankomende onthullingen. Dit zijn onze verwachtingen voor het Apple maart-event van 2020!

Verwachtingen Apple’s maart 2020-event

Apple organiseert niet elk jaar in maart een eigen event, maar deze keer heeft het er alle schijn van dat er wel degelijk een event op de planning staat. Voor de komende tijd verwachten we weer een reeks nieuwe Apple-producten, waaronder de iPhone SE 2 en nieuwe iPad Pro. Vorig jaar stond het event geheel in het teken van diensten, maar dit jaar lijken er weer ouderwets nieuwe producten te worden gepresenteerd. In deze vooruitblik op het Apple maart 2020-event zetten we onze verwachtingen op een rij.

Wanneer is het maart 2020-event?

Apple heeft het event nog niet officieel aangekondigd. Meestal kondigt Apple dit zo’n twee weken van tevoren aan. Voorgaande jaren werd het event telkens in de laatste of één na laatste week van maart georganiseerd. Als we naar de agenda kijken, kom je uit op de week van 23 maart of de week van 30 maart. Wij denken dat 23 of 24 maart de meeste kans van slagen heeft. Omdat het bij ons dan nog wintertijd is, is het event niet om 19:00 Nederlandse tijd maar om 18:00.

Zodra de aankondiging van het event verstuurd is, lees je dat uiteraard op iCulture.

Verwachtingen maart-event in het kort

Dit zijn onze verwachtingen voor het Apple-event in het kort:

iPhone SE 2: vrijwel zeker

Als er een event aan komt, dan draait deze vrijwel zeker om deze nieuwe betaalbare iPhone. Geruchten over de iPhone SE 2 stammen al uit 2018, maar nu is de tijd rijp om dit model aan te kondigen. Apple kan namelijk wel een betaalbare optie in het assortiment gebruiken. Wie nu een nieuw model wil, kan het beste terecht bij de iPhone XR of iPhone 11. Nadeel van die modellen is dat ze vrij fors zijn. Wie een iets compacter model wil, komt nu nog uit bij de iPhone 8.

Het is dan ook niet gek dat Apple de iPhone 8 als basis pakt, als we de geruchten mogen geloven. De iPhone SE 2 zou hetzelfde design krijgen, met een 4,7-inch scherm. Verder verwachten we wel een paar kleine wijzigingen in het ontwerp, zoals een nieuwe kleur, en een sterk verbeterde camera. Mogelijk kiest Apple voor de enkele lens van de iPhone XR, waarmee je ook portretfoto’s kan maken. De prijs van de iPhone SE 2 ligt mogelijk op hetzelfde niveau als vier jaar geleden: zo’n €450 tot €500.

iPad Pro 2020: grote kans

Gaat Apple net als in 2016 een nieuwe iPad Pro tegelijkertijd met een voordelige iPhone aankondigen? Daar lijkt het wel op. De iPad Pro heeft al sinds eind 2018 geen update meer gekregen en geruchten over de iPad Pro 2020 gaan al een flinke tijd. Waar we in ieder geval op rekenen, is een nieuwe A13X-chip die weer een stuk sneller is dan de A12X-chip van het huidige model. Apple is ook van plan om een inhaalslag te maken wat betreft de camera. Mogelijk vind je er dezelfde drie cameralenzen op als op de iPhone 11 Pro, zodat je er mooiere foto’s mee kan maken en nieuwe augmented reality-toepassingen kan gebruiken. Misschien gaat Apple nog een stapje verder, door er een time-of-flight sensor aan toe te voegen. Daardoor kan de iPad beter diepte herkennen.

Bekijk ook onze uitlegpagina over de iPad Pro 2020, waarin je meer leest over onze verwachtingen.

Nieuwe MacBook Pro 13-inch: reële kans

Apple vernieuwde afgelopen jaar met enige regelmaat de MacBook-lijn. Er kwam een iets verbeterde MacBook Air, een nieuwe goedkopere MacBook Pro en de 15-inch MacBook Pro werd ook vernieuwd én weer vervangen door de 16-inch MacBook Pro. Die update verscheen in november, waardoor we voor de grote MacBook Pro geen vernieuwingen meer hoeven te verwachten. Maar de verbeteringen van dit model zien we nog wel graag in de kleinere variant en die zit er mogelijk aan te komen. Volgens bronnen verschijnt een vernieuwde 13-inch MacBook Pro in de eerste helft van 2020, waar dan in ieder geval het nieuwe verbeterde toetsenbord in zit. Of Apple dit model ook tijdens het event aan gaat kondigen, is nog maar de vraag. Apple kan de nieuwe MacBook ieder moment onthullen met een persbericht, dus het is geen zekerheid voor het aankomende event.

Vernieuwde Apple TV: mogelijk

Afgelopen najaar verscheen er een vaag gerucht over een nieuwe Apple TV met verbeterde chip. Sindsdien hebben we er nog maar weinig van vernomen, maar in de beta van tvOS 13.4 zijn nu aanwijzingen gevonden naar een vernieuwde Apple TV voor 2020. Maar verwacht er niet teveel van: een 5K of 8K-model komt er voorlopig nog niet, dus het zou alleen gaan om een verbeterde versie met vernieuwde chip. Hierdoor is de Apple TV krachtig genoeg voor de meest intense games op Apple Arcade.

AirTag: reële kans

De geruchten over de AirTag, een Bluetooth-tracker van Apple die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos kan hangen, gaan al zeker een half jaar. Het wordt daarmee een concurrent voor de Tile, waarmee je ook je portemonnee, sleutelbos of andere voorwerpen kan opzoeken. Het voordeel van de AirTag, zoals de tracker mogelijk gaat heten, is dat er Ultra-Wideband in zit. Daarmee kun je een stuk nauwkeuriger de locatie van een voorwerp bekijken. Apple zou ook gebruikmaken van augmented reality om je voorwerpen te vinden. Je hoort dan niet alleen waar je sleutelbos is (via een geluidje uit de tracker), maar je kan hem ook zien via de camera van je iPhone.

Apple hoofdtelefoon: grote kans

Na het succes van de AirPods en de AirPods Pro, kan een eigen hoofdtelefoon van Apple eigenlijk niet uitblijven. Bronnen stellen dan ook al jaren dat Apple bezig is met een over-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Hoe dit accessoire gaat heten, hoe hij eruit ziet en wat er precies zo uniek aan is, is nog maar de vraag. We denken dat hij in ieder geval zal werken met de H1-chip of een vernieuwde variant, zodat het koppelen net zo makkelijk gaat als bij de AirPods. Ook zit er vermoedelijk standaard Hé Siri op. Wil je dolgraag de AirPods, maar heb je liever een traditioneel design zoals een hoofdtelefoon? Dan kun je daar maar beter op wachten.

Draadloze oplader: twijfelgeval

Brengt Apple de AirPower toch nog tot leven? Apple trok een jaar geleden de stekker uit het project, omdat het veel te ambitieus bleek. Drie apparaten tegelijkertijd opladen (waarbij het niet uitmaakt waar je ze op de AirPower-mat legt) zorgde voor oververhitting, waardoor Apple genoodzaakt was om het project te annuleren. Toch lijkt Apple nog niet te zijn afgestapt van het idee voor een eigen draadloze oplader. Volgens een betrouwbare analist introduceert Apple nog in de eerste helft van het jaar een kleinere draadloze oplader, die geschikt is voor één apparaat. Hoe Apple zich met zo’n lader wil onderscheiden van het huidige overvolle aanbod van draadloze opladers voor de iPhone is nog maar de vraag. Misschien heeft Apple een systeem bedacht waarbij je hem zowel plat als staand kan gebruiken.

Of de oplader tijdens dit event aangekondigd gaat worden, is echter nog maar de vraag. Een later moment in het voorjaar is ook zeker niet ondenkbaar, want met Apple weet je het nooit.

Zodra er meer bekend is over het eventuele maart-event, werken we deze verwachtingen bij. Wil je weten welke Apple-producten in 2020 allemaal uitgebracht worden, check dan ons aparte overzicht. Zo verwachten we in het najaar nog de 2020 iPhones, de Apple Watch Series 6 en nog veel meer.