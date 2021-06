Zoals elk jaar in juni heeft Apple ook dit jaar de nieuwste grote software-updates onthuld. Eén daarvan is iPadOS 15, dat dit jaar diverse verbeteringen krijgt voor productiviteit, multitasking, het beginscherm en meer. In dit artikel praten we je bij over de functies van iPadOS 15, maar ook wanneer je de update kan verwachten en meer.



iPaOS 15 in het kort

Dit is iPadOS 15 in het kort:

Nieuwste 2021-update van iPadOS, het besturingssysteem van de iPad.

Aangekondigd tijdens WWDC 2021.

Nieuw beginscherm , met widgets tussen je apps.

, met widgets tussen je apps. Verbeterde multitasking om meer apps tegelijk te gebruiken.

om meer apps tegelijk te gebruiken. Nieuwe privacy-functies

Verbeterde meldingen en instellingen voor niet storen.

Inclusief bijna alle verbeteringen van iOS 15.

Nieuwe functies in iPadOS 15

Apple heeft diverse verbeteringen voor de iPad in petto. De belangrijkste verbeteringen vinden we op het gebied van het beginscherm, de multitasking, notificaties en privacy. Ook iMessage en HomeKit krijgen diverse verbeteringen, die je ook op de iPhone vindt bij iOS 15.

Nieuw beginscherm

De iPad krijgt een vernieuwd beginscherm. Net als bij de iPhone sinds iOS 14 kun je bij iPadOS 15 de widgets overal op het scherm zetten, dus ook tussen je apps. Je bent daardoor niet meer gebonden aan de speciale kolom voor de widget, aan de linkerkant van het eerste beginscherm. Voor de iPad is er een nieuw groter formaat voor widgets, die volop gebruikmaken van het grotere scherm van de iPad. Ook de appbibliotheek komt dit jaar naar de iPad. Je kan ook vanuit de Dock de appbibliotheek openen.

Multitasking

Bovenaan apps vind je nu een nieuwe knop om apps makkelijker te verdelen in multitaskingweergave. Je verplaatst apps makkelijker naar de Split View-weergave of naar Slide Over. Je hoeft minder te slepen, want twee keer tikken is genoeg. Apps inwisselen kan door een van de twee naar beneden te vegen, waarna je een andere app kan openen vanaf het beginscherm.

In de Mail-app kun je een e-mail makkelijker fullscreen openen door deze ingedrukt te houden en op de speciale knop te drukken. Er is ook een nieuwe Shelf om makkelijker te wisselen tussen apps in multitasking.

Nieuwe en verbeterde apps

De Vertaal-app komt dit jaar ook naar de iPad. Nieuw is daarbij ook Auto Translate, waarmee er automatisch vertalingen gedaan worden. De Vertaal-app werkt ook systeembreed, zodat je vanuit een e-mail een stuk tekst kunt vertalen.

Met Swift Playgrounds kun je vanaf iPadOS 15 ook direct apps maken en vanuit daar ook uploaden naar de App Store. Daarmee is het mogelijk om direct op de iPad apps te maken. Je hebt dan dus geen Xcode nodig om apps bij Apple in te dienen, want dat werkt allemaal vanuit Swift Playgrounds.

Overige verbeteringen

iPadOS 15 biedt ook de verbeteringen van iOS 15. Zo heeft Apple het geluid van FaceTime verbeterd met Spatial Audio, waardoor het geluid net zo klinkt alsof je echt met ze praat. De microfoon ondersteunt nu voice-isolation, waardoor omgevingsgeluid gefilterd wordt en jouw stem beter klinkt voor gesprekspartners. Je kan in FaceTime ook nummers en films en series delen, zodat je samen kan luisteren en kijken. Je scherm delen is ook mogelijk, om bijvoorbeeld iemand op afstand te helpen.

De iPad krijgt ook de nieuwe functie genaamd Focus. Daarmee bepaal je welke notificaties wel en niet binnen komen. Op basis van je gebruik en contacten waar je vaak mee praat, geeft iPadOS suggesties. Je kan verschillende Focus-schema’s instellen voor werk, privé, slaap en meer.

De Apple Kaarten-app krijgt ook een update, met verbeterde kaarten en een nieuwe look. Ook is er een 3D-weergave met een wereldbol, vergelijkbaar met Google Earth.

iPadOS 15 release

Apple gaat iPadOS 15 pas dit najaar voor het grote publiek uitbrengen. Tot die tijd is het de beurt aan ontwikkelaars: zij kunnen deze zomer aan de slag met de beta’s van iPadOS 15. De eerste beta wordt vandaag verwacht. Publieke testers kunnen later deze maand aan de slag met de publieke beta.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.