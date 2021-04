Apple kondigde de Apple TV 4K aan in 2017 en komt nu ruim 3,5 jaar later met een vernieuwd model. De nieuwe Apple TV 4K 2021 biedt nagenoeg dezelfde functies als het voorgaande model, maar heeft wel een nieuwe chip. De belangrijkste vernieuwing is de nieuwe meegeleverde afstandsbediening. We praten je bij over alle vernieuwingen.



Apple TV 4K 2021: alles wat je moet weten

De Apple TV 4K 2021 is een nieuwe versie van de vijfde generatie Apple TV. Dit model is qua uiterlijk identiek aan de vierde generatie Apple TV en draait ook op tvOS. Dat betekent dat je apps kunt installeren en de Apple TV 4K kunt bedienen met de vernieuwde Siri Remote. De grootste vernieuwing in de Apple TV 4K 2020 is de nieuwe chip en de nieuwe Siri Remote. Andere functies zoals ondersteuning voor 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos zijn behouden gebleven.

Apple TV 4K 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple TV 4K 2021:

Twee versies met 32GB of 64GB opslag.

opslag. Prijs: vanaf €199 voor het instapmodel.

voor het instapmodel. Nieuwe snellere A12-chip, ideaal voor Apple Arcade.

Ondersteuning voor 4K-resoluties, HDR10 en Dolby Vision .

. Nieuwe color balance-functie, die gebruikmaakt van de camera van je iPhone.

Voorzien van tvOS 13 en App Store .

. Geschikt voor streaming via bijvoorbeeld Netflix en YouTube of je eigen content via AirPlay .

of je eigen content via . Gebruiken als HomeKit-hub, zodat je op afstand accessoires kunt bedienen.

De nieuwe Apple TV 4K heeft een nieuwe Color Balance-functie. Je gebruikt daarvoor de camera van je iPhone. Vervolgens zorgt je iPhone ervoor dat de kleuren van je televisie bijgewerkt worden. De Apple TV 4K draait op een A12-chip, die sneller is dan voorheen.

De nieuwe afstandsbediening heet opnieuw Siri Remote en heeft een nieuw aluminium design met een nieuwe knop voor bediening. Bovendien zit de Siri-knop nu aan de zijkant, net als op je iPhone.

