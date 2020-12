Het is afgelopen met Muziekmemo's , een van Apple's meest verwaarloosde apps. Sinds de app in 2016 verscheen hebben we er niet meer over geschreven, omdat er eigenlijk niets spannends mee gebeurde.

Einde voor Muziekmemo’s

De app kreeg dan ook nauwelijks updates en werd alleen op de uiterst noodzakelijke momenten bijgewerkt. Muziekmemo’s is bedoeld voor muzikanten.

Hiermee kun je snel een song vastleggen op momenten dat je niet in staat bent om professionele apparatuur te gebruiken. Er was eigenlijk veel overlap met Dictafoon en dat blijkt nu ook uit de plannen die Apple heeft. Al je opnames zullen worden overgezet naar de Dictafoon-app als je de update installeert. Na 1 maart 2021 zal de app helemaal niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe gebruikers.



Met Muziekmemo’s kun je het geluid van elk muziekinstrument opnemen via de microfoon van je iPhone. Op die manier kun je op elk moment bezig gaan met songwriting of met het uitwerken van je muzikale ideeën. Dat kan vanaf maart 2021 nog steeds, maar dan met een app die standaard is ingebouwd in iOS.

Grappig genoeg was de oorspronkelijke app afgeleid van Dictafoon, maar dan met een paar extra’s. Nu zet Apple Muziekmemo’s aan de kant en moeten muzikanten weer terug naar Dictafoon.

Het belangrijkste verschil tussen beide apps is dat je met Muziekmemo’s audio in hoge kwaliteit en in ongecomprimeerd formaat kunt opslaan en voorzien van naam en tags. De app analyseert ook je basisarrangement en stelt per spoor verschillende akkoorden voor. Een virtuele drummer en bassist zorgen ervoor dat het meteen professioneel klinkt. Ga je sneller of langzamer spelen, dan doet de virtuele band dat ook. Voor verdere uitwerking exporteer je het nummer naar de Mac, zodat je er in Garageband of Logic Pro X verder aan kunt werken.

De app is nog wel verkrijgbaar via de App Store.

Was jij gehecht aan Muziekmemo’s? Vind jij het jammer dat Apple ermee stopt of heb je de app nooit gebruikt? We horen het graag!