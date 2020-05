Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel. In deze nieuwe serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

We beginnen met Bas van der Ploeg (@basvanderploeg), de huisdesigner van iCulture, die zoals verwacht alles piekfijn voor elkaar heeft. Hij deelt op Twitter regelmatig over zijn aanwinsten en heeft vaak het allernieuwste op zijn bureau staan. Wij waren wel benieuwd wat er zoal te zien is.





Dit heeft Bas op zijn bureau staan:

LG-schermen:

2x LG 27UD69P-W (4K IPS) (niet meer verkrijgbaar)

MacBook Pro (16-inch, 2019):

1 TB

2,3 GHz 8-Core Intel Core i9

16 GB 2667 MHz DDR4

12,9‑inch iPad Pro (4e generatie, 2020) met Magic Keyboard:

Wi‑Fi, 256 GB, spacegrijs1

1 Geen cellular, want daar gebruik ik gewoon Personal Hotspot voor.

Verder heeft Bas een:

Die zijn overigens niet allemaal op de foto’s te zien. De Homey is een soort regelcentrale voor je smart home, die we eerder hebben gereviewd. Bas gebruikt deze erg veel.

Ik heb inmiddels wel de Homey Pro, want de normale versie begon steeds langzamer te worden. Vrijwel alle automations lopen via Homey.

Bas heeft gekozen voor twee LG-schermen. Hij zou graag zien dat een fabrikant twee van dergelijke schermen zou samenvoegen tot één ultrabreed scherm. Er zijn wel widescreen schermen, maar die hebben vaak een wat lagere pixeldichtheid of zijn enorm duur.

De LG-schermen staan nog op hun originele voet. Bas zou ze graag aan de wand vastmaken, maar heeft daarvoor nog geen goede oplossing gevonden. Eventueel is hij van plan zelf iets te gaan ontwikkelen of 3D-printen.

Wat is er verder nog te zien?

Ik heb een wireless charger ingebouwd waarmee ik m’n iPhone en AirPods kan opladen (door ze simpelweg op het juiste punt op m’n bureau te leggen).

De MacBook is aangesloten op een Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD (verkrijgbaar bij o.a. Amazon). Daarmee hoef ik slecht één kabel te gebruiken om beide 4K-schermen, extra USB-schijven en audio-apparaten (bekabelde headphones) te koppelen. Ook opladen gaat via die kabel. Voor mij echt een must, omdat ik zo min modelijk kabels wil zien en gebruiken.

In het bureaublad heb ik een aantal aansluitingen ingebouwd: headphone-input (stamt nog uit de tijd vóór AirPods), USB-A-poort (handig voor een USB-stick) en een Lightning-kabel voor het snel aansluiten van een iPhone.

Bas koopt elk jaar een nieuwe Apple Watch en bewaart zijn oude exemplaren. Daarnaast heeft hij veel bandjes. Vandaar dat hij een oplossing zocht om zijn waardevolle collectie mooi te kunnen uitstallen, net zoals verzamelaars met hun collectie analoge horloges doen. De Try-On Case heeft Bas via internet gekocht, maar het is niet zo dat je er zomaar eentje kunt bestellen. Ze zijn niet in ruime mate te vinden en je moet de juiste ‘mannetjes’ kennen.

Officieel mogen APR’s en Apple Stores deze inventarisonderdelen niet in de verkoop doen, maar er glipt wel eens eentje tussendoor. Wil je zelf aan de slag met een opbergbak voor je Apple Watch-bandjes, dan vind je hier een fraaie alternatieve oplossing.

Bas heeft zelf ervoor gezorgd dat hij zijn Apple Watch-exemplaren kan opladen in deze opberglade.

In de bureaula zie je de Apple Watch Try-On Case. Die is aangesloten op een MagSafe-lader + smartplug. Simpel op afstand in en uit te schakelen.

Boven het bureau hangen 3 Hue White and Color Ambiance-lampen. Makkelijk schakelen naar lichtrecepten waarbij ik me goed kan concentreren.

TOYS! Die geven een beetje kleur en zijn leuk om naar te kijken.

Zoals je kunt zien houdt Bas niet alleen van Pokémon, maar ook van LEGO en in het bijzonder Disney.

Heb jij ook een interessante werkplek?

Heb jij ook een interessante thuiswerkplek? Stuur ons foto’s en vertel wat er te zien is! We zijn vooral op zoek naar bijzondere werkplekken. Die mogen helemaal strak in Apple-stijl zijn, maar als jij van de strijkplank een comfortabele werkplek hebt weten te maken of je werk uitvoert met een geweldig uitzicht, vinden we dat natuurlijk ook interessant.

Stuur een WeTransfer-linkje met je foto’s en een toelichting via onderstaande link of via redactie (at) iculture.nl. Vermeld ook even je eventueel sociale accounts.

Wil jij dit ook?

Hier zijn enkele producten die op het bureau van Bas te vinden zijn.