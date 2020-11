Het concept van de iMac 2021 heeft smallere randen en een nieuw uiterlijk. Er zijn twee uitvoeringen: 24-inch in een wat kleiner formaat en 32-inch voor mensen die een supergroot beeldscherm willen. Dit is ook het formaat van de Pro Display XDR, dat maar weinig mensen zich kunnen veroorloven. De nieuwe iMac wordt wat betaalbaarder en de computer zit er al in. De ontwerper heeft goed gekeken naar de iPad Pro, met onder andere een edge-to-edge display.



De iMac heeft sinds 2012 geen nieuw design meer gekregen. Daardoor hebben de huidige modellen nog steeds relatief brede schermranden. De huidige iMacs hebben een scherm van 21,5-inch en 27-inch, dus in beide gevallen worden ze groter.

De afgeronde hoeken van dit nieuwe design passen bij de huidige iPads en het platte design van de iPhone 12-serie. Door de schermranden weg te halen kan Apple een groter scherm maken zonder het apparaat zelf veel groter te maken. Meer afbeeldingen van dit concept vind je hier.

Deze concept-iMac draait natuurlijk op Apple Silicon-processors. Apple staat op het punt om de Intel-processoren aan de kant te zetten, om te kunnen overstappen naar processors die in eigen huis zijn ontworpen. Ze zullen een betere performance bieden en energiezuiniger zijn. De chips hebben ook geen fans nodig om te koelen. Dit zal vooral een goede ontwikkeling zijn voor MacBooks, maar ook bij de iMac kan Apple de behuizing slanker maken dan nu het geval is. Bovendien zijn ze stiller.

Op 10 november is Apple’s volgende event en daar worden de eerste Macs met Apple Silicon verwacht. Waarschijnlijk gaat het alleen om MacBooks. Op vernieuwde iMacs zullen we waarschijnlijk tot 2021 moeten wachten.