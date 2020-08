Het heeft heel wat jaar geduurd, maar er is eindelijk ondersteuning toegevoegd voor AirPlay aan de KPN iTV-app. Dat betekent dat je vanaf je iPhone of iPad de beelden door kan sturen naar je Apple TV.

Menig video-app heeft ondersteuning voor AirPlay of heeft een aparte Apple TV-app. Bij de televisie-app van KPN ontbraken beide functies, tot ongenoegen van veel gebruikers. In versie 7.1 van de KPN Interactieveve TV-app is nu AirPlay toegevoegd. Televisiekijken op je Apple TV via KPN is daardoor een stukje makkelijker geworden.



KPN Interactieve TV-app nu met AirPlay

Rechtsboven zie je in de bijgewerkte KPN-app een cast-icoontje. Tik hierop en selecteer de optie AirPlay en andere apparaten. Vervolgens kies je de juiste Apple TV om naartoe te streamen. Tijdens het tv-kijken kun je door de app bladeren, terwijl de stream door gaat op de Apple TV. Onderaan de KPN-app zie je in een geminimaliseerde versie de huidige gestreamde content.

Het is bovendien niet nodig om de KPN-app geopend te houden. Dat betekent dat je de app kan afsluiten en andere apps kan gebruiken of je iPhone vergrendelen. De AirPlay-functie werkt zowel met live-tv als met on-demand films en series via de KPN-app. Behalve in de app zelf, kun je ook bij een reeds gestarte livestream op de AirPlay-knop drukken om de stream naar je televisie door te sturen. Via diezelfde knop kun je het AirPlayen ook stoppen.

Geen nieuws over een Apple TV-app

Komt er nu ook spoedig een Apple TV-app van KPN? Eerder dit voorjaar kon een woordvoerder daar tegenover iCulture nog niks over zeggen. Het is dus niet duidelijk of KPN achter de schermen aan een Apple TV-app werkt. Deze zomer heeft Ziggo wel de Apple TV-app uitgebracht, waardoor je dus niet meer hoeft te streamen via AirPlay maar direct via de Apple TV kunt kijken.