Kaarthouders van de Nederlandse American Express kunnen nu ook aan de slag met Apple Pay. Na andere landen werkt de kaart nu ook in Nederland in combinatie met Apple Pay, zo ontdekte iCulture na een lezerstip.

American Express met Apple Pay

American Express is naast Visa en Mastercard één van de partners van Apple voor het ondersteunen van Apple Pay. In Amerika was de kaartvertrekker er al meteen bij en ook in enkele Europese landen wordt dit ondersteund, waaronder Spanje. Het goede nieuws is dat nu ook American Express in Nederland geschikt gemaakt is voor Apple Pay, waardoor we er nog een manier bij gekregen hebben om Apple Pay te gebruiken.



American Express biedt meerdere soorten kaarten, onder andere in samenwerking met KLM voor het Flying Blue-programma. Alle kaarten van American Express zijn nu voor Apple Pay in te stellen. Het toevoegen van de kaart doe je rechtstreeks in de Wallet-app. Om het in te stellen ga je als volgt te werk:

Open de Wallet-app. Druk op het plusje rechtsboven. Doorloop de stappen en kies American Express als kaartverstrekker. Scan je fysieke American Express-kaart. Voer de CVC-code in. In het volgende scherm voer je de verificatiecode in die naar je toe gestuurd wordt.

Momenteel kan er nog wel wat mis gaan bij het verifiëren van de kaart. Als jouw telefoonnummer niet bekend is bij American Express, kun je alleen kiezen voor verificatie per e-mail. In dat geval krijg je een e-mail waar een onjuiste verificatiecode in zit. We raden je daarom aan om op de website van American Express je account te controleren en eventueel je telefoonnummer aan je profiel toe te voegen. Zodra je later nog eens probeert de kaart toe te voegen, kun je kiezen voor verificatie per sms.

Momenteel lukt het nog niet om de kaart naast de iPhone ook op een tweede apparaat toe te voegen, zoals de Apple Watch of MacBook. Het is niet duidelijk waar dit probleem ligt, maar we adviseren om het op een later moment nog eens te proberen.

Zie je American Express er niet tussen staan bij het rijtje banken? Herstart dan eerst je iPhone. Heeft dat niet geholpen, dan kun je ook je kaart toevoegen door onderaan het rijtje banken te kiezen voor Voeg andere kaart toe. Je hebt de American Express-app niet nodig om de kaart aan Apple Pya toe te voegen.

Hou er wel rekening mee dat betalen met American Express mogelijk niet overal kan. De kaart moet namelijk wel door de winkel geaccepteerd worden. Bij veel Nederlandse winkels is dat niet mogelijk, terwijl je in het buitenland wel op wat meer plekken terecht kan. Mastercard en Visa blijven de meestgebruikte kaartverstrekkers.

