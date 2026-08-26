Wil jij de livestream van de Apple's WWDC-event volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events, zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien. Zo mis je niks over de nieuwste iPhones

Als Apple-fan wil je natuurlijk de livestream van de volgende Apple-keynote meemaken en wellicht wil je ook nog achteraf terugkijken naar de aankondigingen. De Apple-livestream kijken kan via de iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar ook met een Windows- of Android-toestel en via de Chrome- en Firefox-browsers (via deze link). Dat geldt ook voor de eerstvolgende livestream van Apple, van het grote iPhone-event van 2026.

Bijna alle Apple-events zijn helemaal online te volgen. De livestreams beginnen meestal om 19:00 uur Nederlandse tijd, zo ook die van het iPhone-event. De keynote is bovendien te kijken op de website van Apple en in de Apple TV-app.

Apple’s aankondigingen wil je niet missen

Uiteraard kun je op iCulture rekenen om jou op de hoogte te houden van de Apple Events. Zodra Apple nieuwe updates en meer introduceert, lees je op iCulture alles erover in artikelen en kun je erop reageren. We hebben een uitgebreide liveblog en na afloop publiceren we ook een samenvatting van het event. Verder kun je bij ons het event terugkijken.

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De livestream van het volgende Apple-event is woensdag 9 september 2026 om 19:00 uur Nederlandse tijd. Zoals wel vaker gaat het hier om een van tevoren opgenomen video, die via de gebruikelijke kanalen gelivestreamd werd.

Heb je moeite om de aankondigingen te volgen (“Wat zei ‘ie ook alweer?”), dan ben je ook op onze site op het juiste adres: alle data, specs, prijzen en functies zetten we zo snel mogelijk voor je op een rijtje. Daarbij letten we natuurlijk extra op de beschikbaarheid in Nederland en België. Blijf ook in de dagen na het event op iCulture afgestemd: over de belangrijkste aankondigingen lees je verschillende achtergrond- en uitlegartikelen.

Volg de livestream op je Apple-apparaten

Als je in het bezit bent van een Apple-apparaat, dan is het heel simpel om de keynote te volgen. We leggen hieronder achtereenvolgens uit hoe je de livestream werkend krijgt op een iPhone, iPad, iPod touch, MacBook, iMac en meerdere generaties Apple TV.

iPhone-event 2026 livestream via YouTube Apple zendt al enkele jaren een livestream via YouTube uit. Op die manier is de livestream op veel meer platformen beschikbaar dan voorheen: eigenlijk op elk apparaat waarop je YouTube kunt kijken. Je kunt een herinnering instellen, zodat je tijdig gewaarschuwd wordt op het moment dat het begint.

Apple-livestream kijken op iPhone en iPad Je kunt de livestream volgen op je iDevice. Apple heeft een speciale pagina klaargezet voor mensen die de livestream via een iDevice of Mac willen kijken. Hiervoor ga je vlak voordat de livestream begint in de mobiele Safari-browser naar de pagina voor de livestream. Je hebt dus geen aparte app nodig. Eventueel kun je de beelden via AirPlay doorsturen naar een televisiescherm, maar je kunt daarvoor ook de Apple TV gebruiken. Je kan ook kijken via de TV-app, die standaard op elke iPhone, iPad, Mac, Apple TV en iPod touch geïnstalleerd is. Op de dag van de keynote vind je daar de livestream voor het event. Ook kijken via YouTube is mogelijk, gewoon vanuit de YouTube-app.

Apple Event livestream kijken op Mac, Windows en Android Ook op de Mac, op Windows-pc’s en Android-toestel kijk je naar de livestream via vanaf de website. Dit kan gewoon via de meest gangbare browsers. Kijken via YouTube is uiteraard ook een optie. Op de Mac kun je ook nog de TV-app gebruiken.

Apple livestream kijken op Apple TV Kijk je de livestream liever op het grote tv-scherm, dan kan dat via de Apple TV. Hou daarbij rekening met de generatie Apple TV die jij hebt: Op de Apple TV HD (Apple TV 4) en Apple TV 4K kijk je het evenement via de Apple TV-app. Deze staat standaard geïnstalleerd op elke Apple TV. Je kan ook via de YouTube-app kijken, via het kanaal van Apple.

Op de Apple TV 2 en 3 kijk je het evenent via het speciale kanaal. Het kanaal verschijnt automatisch als jouw Apple TV minimaal software-update 6.2 heeft geïnstalleerd.

Op de Apple TV 1 is het niet mogelijk om de livestream te kijken. Zie je niks in de TV-app? Apple zet de livestream meestal zo’n 10 minuten voordat de presentatie begint klaar. Schakel dus vlak voordat de presentatie begint pas in. Zie je het kanaal op de Apple TV 2 of 3 niet staan? Dan is hij misschien als verborgen gemarkeerd. Dit kun je veranderen bij Algemeen > Ouderlijk toezicht. Daar zoek je naar het speciale Apple-kanaal, waarna je op de bevestigingsknop drukt om hem weer te tonen. Ook kan het zijn dat het Apple TV-kanaal nog niet is klaargezet door Apple. Het kanaal is alleen zichtbaar als er een speciaal evenement is.

Je kunt je het beste abonneren op Apple’s YouTube-kanaal, zodat je geen livestream meer hoeft te missen.

Volg de livestream op je smart-tv

Je kan ook eenvoudig op het grote scherm kijken als je geen Apple TV hebt. Je opent dan de YouTube-app op je smart-tv en gaat naar het kanaal van Apple. Daar vind je vervolgens de livestream van het event klaar staan.

Heeft jouw televisie ook Apple’s TV-app, zoals recente modellen van Samsung en LG en tv’s met Android TV, dan kan je ook via die app kijken. Op de dag van de keynote open je de app en zie je vanzelf de livestream klaar staan. Na afloop kun je de presentatie daar ook terugkijken.

Herinnering voor de livestream-event via X (Twitter)

Een andere manier om het event te volgen is via X. Apple is niet van plan om het hele event daar als livestream aan te bieden. Apple gaat wel een post publiceren waarmee ze je helpen herinneren om de livestream te kunnen volgen.

Ook is er een speciale hashflag als je gebruikmaakt van de hashtag #AppleEvent. Je ziet dan een Apple-logootje naast de hashtag.

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Apple-evenement? iCulture doet verslag!

Wanneer de volgende Apple-keynote van start gaat, zitten we er bovenop. Op dat moment zit de redactie van iCulture in de startblokken om jou zo snel en volledig mogelijk te voorzien van het laatste nieuws. Naast een gezonde dosis nieuwsberichten op de website op de dag van het event, doen we ook de dagen daarna nog uitgebreid verslag van alles wat er aangekondigd is en meer.