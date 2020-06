Apple WWDC-livestream en terugkijken

Als Apple-fan wil je natuurlijk de livestream van de volgende Apple-keynote meemaken en achteraf terugkijken naar de aankondiging van de nieuwste producten. Dit kan via de iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar ook met een Windows- of Android-toestel en via de Chrome- en Firefox-browsers (via deze link).

Het eerstvolgende Apple-event is op 22 juni, want dan is Apple’s jaarlijkse WWDC. Dit jaar is de WWDC 2020 helemaal online, dus de WWDC-livestream kijken kan door iedereen, op nagenoeg alle apparaten.

Apple’s aankondigingen wil je niet missen

De livestream van Apple’s events zijn meestal om 19:00 Nederlandse tijd. Dat geldt ook voor de livestream van de WWDC 2020 keynote. De WWDC 2020 keynote is opgenomen in het Apple Park. Alleen tijdens de events in oktober en maart kan het tijdstip verschillen, omdat het dan in Nederland nog wintertijd is. In plaats daarvan starten events dan om 18:00. Ook kan Apple voor events in oktober en maart een andere locatie kiezen, waardoor er sprake is van een andere tijdzone.

Volg de livestream op Apple-apparaten



Als je in het bezit bent van een Apple-apparaat, dan is het heel simpel om de keynote te volgen. We leggen hieronder achtereenvolgens uit hoe je de livestream werkend krijgt op een iPhone, iPad, iPod touch, MacBook, iMac en meerdere generaties Apple TV.

Apple WWDC 2020 livestream kijken op iPhone, iPad of iPod touch

Je kunt de livestream volgen op je iDevice. Apple heeft een speciale pagina klaargezet voor mensen die de livestream via een iDevice of Mac willen kijken. Hiervoor ga je vlak voordat de livestream begint in de mobiele Safari-browser naar de pagina voor de livestream. Je hebt minimaal iOS 9.0 nodig. Je hebt dus geen aparte app nodig. Eventueel kun je de beelden via AirPlay doorsturen naar een televisiescherm, maar je kunt daarvoor ook de Apple TV gebruiken.

Apple WWDC livestream kijken op Mac en Windows

Ook op de Mac en op Windows-pc’s kijk je naar de livestream via vanaf de website. Hiervoor moet je aan het volgende voldoen:

Mac met minimaal OS X 10.8.5 en minimaal Safari 6.0.5

Windows-pc met Windows 10 en Microsoft Edge (kijk verderop voor oudere Windows-versies).

Een computer met Firefox of Chrome browser.

Apple heeft ook de Apple Developer-app voor de Mac uitgebracht. Daarmee blijf je op de hoogte van alle aankondigingen en kun je video’s kijken, waaronder de keynote. Je kan ook op de Mac kijken via de onofficiele Apple Events-app. Deze is te downloaden via Github en biedt naast de livestream ook alle vorige Apple Events.

Apple livestream kijken op Apple TV

Kijk je de livestream liever op het grote tv-scherm, dan kan dat via de Apple TV. Hou daarbij rekening met de generatie Apple TV die jij hebt:

Op de Apple TV HD (Apple TV 4) en Apple TV 4K kijk je het evenement via de Apple Events-app. Heb je de app nog niet, dan kan je hem downloaden via de App Store op je Apple TV.

Op de Apple TV 2 en 3 kijk je het evenent via het speciale kanaal. Het kanaal verschijnt automatisch als jouw Apple TV minimaal software-update 6.2 heeft geïnstalleerd.

Op de Apple TV 1 is het niet mogelijk om de livestream te kijken.

Zie je het kanaal op de Apple TV 2 of 3 niet staan? Dan is hij misschien als verborgen gemarkeerd. Dit kun je veranderen bij Algemeen > Ouderlijk toezicht. Daar zoek je naar het speciale Apple-kanaal, waarna je op de bevestigingsknop drukt om hem weer te tonen. Ook kan het zijn dat het Apple TV-kanaal nog niet is klaargezet door Apple. Het kanaal is alleen zichtbaar als er een speciaal evenement is.

De onderstaande Apple Events-app is alleen beschikbaar op de twee nieuwste Apple TV-modellen met App Store.

Livestream via YouTube

Apple heeft in 2019 voor het eerst de iPhone-keynote gelivestreamd via YouTube. Je kon kijken via deze link. Daarmee komt de livestream op veel meer platformen beschikbaar dan voorheen: eigenlijk op elk apparaat waarop je YouTube kunt kijken. De link zal bij elk event anders zijn, dus die plaatsen we zodra we deze hebben.

De link volgt zodra deze bekend is.

Volg de livestream van het Apple Event via Twitter

Een andere manier om het event te volgen is via Twitter. Het is nog niet duidelijk of het hele event gelivestreamd wordt via Twitter, maar door onderstaande tweet te liken, krijg je tijdig een waarschuwing zodra het event van start gaat.

Watch the first global, all-online Worldwide Developers Conference on June 22 at 10 a.m. PDT. Tap the ♥️ and we’ll send you a reminder on event day. #WWDC20 pic.twitter.com/ZTQcrGNJ8B — Apple (@Apple) June 11, 2020

Volg de livestream van het Apple Event via Windows of Android

Heb je geen apparaat van Apple of een Windows 10-pc in huis, maar wil je wel de livestream volgen, dan kan dat ook. Hieronder leggen we uit hoe het werkt op oudere apparaten en op een Android-toestel.

Apple livestream kijken via Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP

Heb je de overstap naar Windows 10 nog niet gemaakt, dan kan je ook gewoon naar de livestream kijken via de officiële YouTube-link zodat deze beschikbaar is. We weten nog niet zeker of Apple de keynote ook via YouTube streamt. Is dat niet het geval, dan kun je ook nog gebruikmaken van VLC:

Download VLC Media Player van de officiële website, installeer en open het programma. Ga naar Media Open Network Stream en druk op Network. Plak bij Please enter a network URL de volgende link:

De link volgt zodra deze bekend is.

Let wel op: deze stream werkt alleen op de event-avond, als het event bijna van start gaat. Deze methode werkt hoogstwaarschijnlijk ook in de Linux-versie van VLC, maar we hebben het op dit platform niet kunnen testen.

Apple livestream kijken met Android

Android-gebruikers kunnen net als op Windows gebruikmaken van de YouTube-link om naar het event te kijken. Je bekijkt de WWDC livestream in de YouTube-app. Heb je de YouTube-app niet op je Android-toestel staan, dan bekijk je de video gewoon in de browser. Als er geen YouTube-versie komt, kijk je via VLC:

Download VLC Media Player via Google Play. Start VLC en open het app-menu. Druk op Stream. Plak de volgende link in het lege veld:

De link volgt zodra deze bekend is.

Deze link werkt alleen als de livestream bijna van start gaat. Er is ook een stream in lagere resolutie, voor het geval je op een slechte dataverbinding zit.

Apple-evenement op 22 juni om 19:00 uur van start, iCulture doet verslag!

