EU Digital Market Act

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld, gericht op de techreuzen. Er zal binnenkort al over worden gestemd, waarna ze kunnen worden ingevoerd. Het gaat om de Digital Market Act, waarin regels worden gesteld aan de manier waarop apps in zoekresultaten in de App Store verschijnen. Eigen apps mogen geen voorrang meer krijgen, waardoor kleinere appontwikkelaars dezelfde kansen krijgen. Een andere grote verandering is dat Apple gebruikers de mogelijkheid moet bieden om voorgeïnstalleerde apps te verwijderen en te kiezen voor alternatieven. Voor een gedeelte is dit al mogelijk: je kunt de Mail- en Safari-app al vervangen door je eigen favoriet.



Prestatiemetingen zullen gratis moeten worden gedeeld met adverteerders en uitgevers. Als bedrijven deze regels overtreden kan dit leiden tot een boete ter grootte van 10% van de jaarlijkse EU-omzet. Toch is de Digital Markets Act niet erop gericht om zoveel mogelijk boetes uit te delen. De personen die het hebben opgesteld hopen praktische veranderingen te weegt te brengen, in plaats van het telkens uitdelen van boetes aan bedrijven die de wet overtreden.

In een reactie tegenover Reuters heeft Facebook gezegd, dat ze hopen dat de EU-regels eindelijk “grenzen gaan stellen” aan Apple. Volgens Facebook gebruikt Apple z’n macht om ontwikkelaars en consumenten te benadelen. “Apple heeft controle over het gehele ecosysteem van apparaat tot app store en apps en gebruikt deze macht om schade te berokkenen aan ontwikkelaars en consumenten, maar ook aan platformen zoals Facebook.”

De opmerking komt een dag nadat Apple nieuwe privacylabels in de App Store heeft geïntroduceerd. Deze zijn bedoeld om gebruikers bewuster te maken van de hoeveelheid data die een app verzamelt en wat ermee gebeurt. Facebook heeft het privacylabel al ingevuld en dat levert een behoorlijke lijst op. Facebook heeft Apple wel vaker in het openbaar aangevallen, vooral als er beperkingen worden gesteld aan het tracken van gebruikers. De vraag is nu: wat is schadelijker voor de consument, het gedrag van Apple of Facebook?



Een greep uit het nogal uitgebreide privacylabel van de Facebook-app.

Digital Services Act

Het tweede deel van de EU-regels heet Digital Services Act en heeft directe invloed op bedrijven als Google (inclusief YouTube), Twitter, Facebook en andere sociale media. Deze wet richt zich vooral op illegale en beschadigende content, die de platformen zo snel mogelijk offline moeten halen. Er zijn boetes voor bedrijven die hier niet adequaat op reageren.

Het kan soms maanden duren voordat dergelijke wetgeving in werking treedt, maar in dit geval zou de EU haast willen maken. De Europese Commissie is ook nog bezig met een onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken van Apple wat de App Store betreft. Dit loopt sinds juni 2020. Verder is er nog een onderzoek gaande naar het openstellen van NFC in Apple-producten.