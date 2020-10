‘Gelekte afbeeldingen iPhone 12 en iPhone 12 Pro’

Hoewel Apple’s iPhone 12-event pas vanavond om 19:00 begint, weten we al behoorlijk veel van de toestellen. Nu zijn er zelfs afbeeldingen gelekt waarop de nieuwe modellen te zien zijn. De afbeeldingen zijn gedeeld door Evan Blass, bekende geruchtenlekker voor onaangekondigde smartphones. De gelekte afbeeldingen van de iPhone 12 tonen het design, camera en de kleuren.



Om te beginnen met de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Deze modellen komen volgens de afbeeldingen in vijf kleuren, namelijk zwart, blauw, rood, lichtgroen en wit. Qua design lijken de toestellen vanaf de achterkant erg op de iPhone 11, dus met een glimmend glazen achterkant en een matglazen stuk rondom de camera. Zoals verwacht heeft het model twee lenzen met een flitser en microfoon.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max komen vermoedelijk in vier kleuren. Zoals verwacht maakt de donkergroene uitvoering plaats voor donkerblauw, maar de kleur is iets anders dan bij de gewone iPhone 12. De achterkant is weer van matglas, met een glimmend stuk rondom de camera. De plaatsing van de cameralens is hetzelfde als bij de iPhone 11 Pro, maar dan rechtsonder een kleinere sensor voor de LiDAR Scanner.

De gelekte afbeeldingen tonen verder geen verrassingen. De geruchten van de afgelopen maanden worden met deze nieuwe afbeeldingen min of meer bevestigd. Of Apple nog een verrassing in petto heeft, horen we vanavond vanaf 19:00, want dan gaat het iPhone 12-event van start.