Wil je een iPhone kopen? Op deze pagina vind je alles over de mogelijkheden: welke iPhone past bij jou? Welk iPhone abonnement kun je het beste afsluiten? En welke provider biedt het beste aanbod? Er is veel keuze uit abonnementen, want een iPhone kopen kan in Nederland bij alle bekende providers en diverse telefoonwinkels. In dit artikel lees je alles over de mogelijkheden en vergelijken we het complete iPhone aanbod.

De nieuwste iPhones kopen

Dit is de iPhone 2023 line-up:

De iPhone 15-serie is verkrijgbaar vanaf 22 september 2023.

Model Opslag Prijs iPhone 15

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €969,-

• €1.099,-

• €1.349,- iPhone 15 Plus

(6,7-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB • €1.119,-

• €1.249,-

• €1.499,- iPhone 15 Pro

(6,1-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • €1.229,-

• €1.359,-

• €1.609,-

• €1.859,- iPhone 14 Pro Max

(6,7-inch) • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • bestaat niet

• €1.479,-

• €1.729,-

• €1.979,-

Daarnaast zijn ook eerdere modellen nog verkrijgbaar:

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Bekijk dan ons artikel over de iPhones van 2023!

Meer info over iPhones kopen met abonnement

De topmodellen: iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Zoek je een toptoestel en mag het wat kosten, dan is de iPhone 15 Pro precies wat je zoekt. Dit is het high-end model met alle vernieuwingen en geavanceerde functies, maar in een formaat dat nog goed in je broekzak past. Het 6,1-inch formaat is voor veel mensen precies goed. Wil je liever een groter scherm, dan kan dat ook door de iPhone 15 Pro Max te kiezen. Deze heeft volgens geruchten meer camerafuncties dan de gewone Pro.

Bekijken:

Betaalbaarder: iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Wil je de nieuwste modellen, maar niet te veel betalen, dan heeft Apple de ‘gewone’ iPhone 15 met 6,1-inch scherm voor je. Ook deze is verkrijgbaar in een model met 6,7-inch scherm. Technisch gezien zijn ze hetzelfde, maar door het grotere formaat heb je uiteraard wel meer schermoppervlak en een meer batterijcapaciteit.

Kleiner scherm: iPhone SE 2022

Wil je wel een snel toestel, maar vind je het scherm minder belangrijk? Dan kies je voor de iPhone SE 2022. Deze heeft een vertrouwd uiterlijk met thuisknop onder het scherm en wat bredere schermranden. Daar staat tegenover dat dit toestel betaalbaar is en nog lang updates krijgt. Ideaal dus voor de verstandige koper, die niet voor nieuwe snufjes wil betalen maar gewoon een betrouwbaar toestel wil. Dit is het enige recente model met Touch ID.

Bekijken:

iPhone aanbiedingen – eerdere modellen

Heb je niet het nieuwste toestel nodig, kijk dan eens naar de iPhone 14 (Plus), iPhone 13 en eventueel de iPhone 12.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus

Apple heeft de standaardmodellen van vorig jaar nog in het assortiment gehouden. Dit is ideaal voor mensen die een goed toestel willen dat lang meegaat. Je kunt kiezen uit de normale 6,1-inch iPhone 14 en de 6,7-inch iPhone 14 Plus. Technisch gezien zijn ze hetzelfde, maar ze verschillen in schermgrootte en batterijduur. Maar de camera, chip en andere componenten zijn exact gelijk. Bij andere winkels kun je ook nog de iPhone 14 Pro (Max) aantreffen, de voormalige topmodellen die Apple zelf niet meer verkoopt. Ook die zijn een goede aankoop, maar ze zijn vanaf nu wat moeilijker te vinden. Van de standaard iPhone 14 en iPhone 14 Plus zullen nog wel nieuwe modellen worden geproduceerd.

iPhone 13 kopen

Apple heeft de iPhone 13 in het assortiment gehouden als betaalbare optie voor mensen die niet het allernieuwste willen. Maar met de iPhone 13 mini is Apple helaas gestopt en dat is jammer voor mensen die fan waren van het kleinere 5,4-inch formaat. Maar met de iPhone 13 zit je ook erg goed. Dit toestel zal nog zeker drie jaar updates krijgen. Wil je woat goedkoper uit zijn, dan is een refurbished iPhone 13 een goed idee. Bij aanbieders van opgeknapte toestellen vind je ook nog wel de eerdere topmodellen iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Bekijken:

Ook al is de iPhone 13 mini niet meer in het assortiment bij Apple en de grote providers, je kunt ‘m bij telecomwinkels nog wel aanschaffen in combinatie met een abonnement. Dit is echt een toestel voor mensen die een iPhone op zakformaat willen hebben.

iPhone 12 kopen

Apple heeft de iPhone 12 niet meer in het assortiment, maar mensen die een wat kleiner budget hebben kunnen ‘m nog wel kopen bij diverse winkels en bij telecomshops. Dit toestel is verkrijgbaar in meerdere kleuren, heeft een OLED-scherm, Face ID en andere vernieuwingen. Het was het eerste model met MagSafe. Dit toestel zal ook nog wel een tijdlang updates krijgen. Heb je een krap budget, kijk dan ook eens naar de refurbished iPhone 12.

iPhone 11 kopen

Apple heeft de de iPhone 11 vele jaren in het assortiment gehouden maar op een gegeven moment moest hij toch plaatsmaken. Dit model heeft geen OLED-scherm en heeft nog het ‘oudere’ design met de ronde zijkanten. Hij beschikt wel over Face ID en andere handige snufjes en kan nog best een tijdje mee. Gloednieuw zul je dit toestel nauwelijks meer aantreffen, maar als refurbished iPhone 11 is er keuze genoeg.

iPhone prijsvergelijker: vergelijk alle iPhone-abonnementen

Zoek je een nieuwe iPhone, maar weet je niet waar je terecht kunt voor het beste aanbod? Wij vergelijken elke dag de beste iPhone koopjes en acties voor je. We controleren de prijzen van alle belangrijke providers en webshops, zodat jij het iPhone abonnement kan kiezen dat het beste bij jou past. In onze iPhone prijsvergelijker sorteren we de aanbiedingen op totaalprijs per maand, zodat je duidelijk weet wat je kwijt bent. Je kunt natuurlijk ook filteren op model iPhone, uitvoering, databundel of hoeveel je voor de iPhone wilt bijbetalen. Wat je ook zoekt, je vindt het snel in onze iPhone prijsvergelijker!

Een iPhone met abonnement is een investering waar je vele jaren plezier van zult hebben. Maar je wilt wel de beste aanbieding en een toestel dat goed bij je past. Om je wegwijs te maken in de vele iPhone abonnementen vind je in dit artikel tips en adviezen bij het kiezen van de beste iPhone aanbieding. Zo kan er bij het kopen van een iPhone niets meer misgaan.

Databundels en snelheid mobiele data

Mobiele providers hebben de afgelopen jaren hun abonnementen steeds flexibeler gemaakt. Je kunt nu beter je databundel afstemmen op je mobiele verbruik, zonder dat je meteen aan een grote belbundel vastzit. Bij de grote providers krijg je een verhoogde 4G-snelheid en indien beschikbaar ook 5G-snelheid. Vanaf de iPhone 12-serie zijn alle nieuwe toestellen geschikt voor 5G-netwerken.

Abonnementen met onbeperkt data zijn er ook, maar vaak moet je na een bepaalde hoeveelheid data steeds extra gigabytes aanvragen.

Tips voor iPhone kopen

Het kopen van een iPhone is steeds gemakkelijker geworden. Je kunt bij alle providers en bijna alle webwinkels terecht. Welke aanbieder voor jou het beste is, hangt af van een aantal zaken. Stel jezelf daarom eerst de volgende vragen:

Welke iPhone is geschikt voor jou?

Wat wil je per maand betalen voor het abonnement?

Kan je het beste een 1-jarig of 2-jarig abonnement afsluiten?

Hoeveel belminuten en sms heb je nodig?

Hoeveel MB’s data heb je nodig?

Heb ik supersnelle 5G nodig?

Welke iPhone-aanbieding is de beste?

Allereerst moet je kijken naar je eigen iPhone-gebruik. Hoeveel belminuten en hoeveel data heb je nodig? Hieronder vind je een checklistje om de diverse providers te vergelijken. Let op de volgende punten als je een iPhone wilt aanschaffen:

Hoe lang is de aanbieding geldig?

Hoeveel keuze is er uit abonnementsvormen?

Heeft de aanbieder alle toestellen in het assortiment?

Is de iPhone die jij wilt hebben op voorraad?

Hoeveel aansluit- en verzendkosten komen er nog bij?

Kun je langsgaan in een fysieke winkel als er problemen zijn?

Biedt de aanbieder ook bijpassende verzekeringen aan?

Gelden de kortingen voor de gehele contractduur?

iPhone kopen: garantie en verzekeringen

Behalve bij de Apple Stores in Nederland en België kun je voor garantie en problemen ook altijd terecht bij de erkende Apple Service Providers. Zij bieden dezelfde kwaliteit als de Apple Store en hanteren ook dezelfde tarieven, maar hebben als voordeel dat ze vaak ook in de regio gevestigd zijn. In Nederland is het wettelijk zo, dat je bij problemen met een product als eerste aanspreekpunt naar de winkelier of mobiele provider terug moet gaan. In veel gevallen kun je ook rechtstreeks terecht bij de Apple Store, waar ze je probleem meteen kunnen oplossen.

Ben je nogal onhandig met je smartphone of heb je behoefte aan meer zekerheid? Dan kun je ook AppleCare+ nemen of een verzekering afsluiten:

Meer informatie:

iPhone kopen via Marktplaats

Een iPhone op Marktplaats kopen is niet de meest betrouwbare plek. Vooral als er een nieuwe iPhone is verschenen proberen handelaren te profiteren van de hype en moet je oppassen voor oplichters. Ga alleen met een gecontroleerde verkoper in zee, betaal nooit vooruit, probeer een afspraak te maken om de iPhone zelf af te halen en controleer ter plekke wat er in de verpakking zit. Het kan je een hoop geld en verdriet schelen! Maak nooit geld over via Western Union, Moneygram, BidPay en soortgelijke diensten.

Bij extreem goedkope aanbiedingen kan er ook sprake zijn van namaak: controleer goed of de iPhone qua aansluitingen en knoppen overeenkomt met de productfoto’s van Apple. Sommige nep-iPhones zien er bedrieglijk echt uit. Vraag ook of je de iPhone werkend kunt zien; veel nep-iPhones draaien op Android.

We raden aan om rechtstreeks bij een provider te kopen of bij een webwinkel met een goede reputatie. Wees op je hoede bij websites die de iPhone tegen onrealistisch lage prijzen aanbieden of die nog maar heel kort actief zijn op handelsplaatsen of als Bol-partner. Pas ook op bij webwinkels die een partijtje iPhones op de kop hebben getikt, want je kunt later niet meer zo gemakkelijk terug gaan als je garantie nodig hebt. Bij bekende gsm-winkels en webwinkels die zijn aangesloten bij een keurmerk als Q-Shops of Thuiswinkel loop je het minste risico.

Aanbiedingen van telecomwinkels kunnen elk moment veranderen.

