Losse iPhone 15 Pro: iets voor jou?

Bij een losse iPhone 15 Pro betaal je het complete bedrag in één keer. Dat kan prettig zijn, omdat je precies weet waar je aan toe bent.

De iPhone 15 Pro is een van de vier toestellen van het seizoen 2023-2024. De Pro is het high-end toestel met 6,1-inch scherm. Wil je een goedkopere iPhone of een kleiner of groter scherm, dan kun je ook voor deze modellen kiezen:

iPhone 15 Pro Max: hetzelfde high-end model als de iPhone 15 Pro, maar met een nog groter scherm van 6,7-inch.

iPhone 15: het standaardmodel met een 6,1-inch scherm.

iPhone 15 Plus: voor mensen die een groot scherm zoeken, maar niet het maximale willen betalen.

Apple houdt rekening met de hogere vraag naar Pro-modellen en heeft daarom de afgelopen jaren de productielijnen aangepast: de focus is meer op de Pro-modellen komen te liggen, terwijl de normale modellen later in het jaar wat meer geproduceerd worden. Toch kan het best zo zijn dat jouw favoriete model niet meteen op voorraad is. Je zou in dat geval kunnen wachten, of kijken naar een ander model.

Je zou ook kunnen kiezen voor een van de andere modellen uit de iPhone 15-familie. Vind je die wat te duur, dan kan de iPhone 14 Pro van voorgaand jaar ook een goede keuze zijn. Je leest er meer over op onze pagina over de prijzen van een losse iPhone 14 Pro.