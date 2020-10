Alles over de iPhone 12

In 2020 heeft Apple weer een reeks nieuwe iPhones gepland. Voor dit najaar werkt Apple aan een compleet nieuwe reeks toestellen voor de iPhone 12-serie. De standaard iPhone 12 is één van de modellen. Deze worden in het najaar verwacht en maakt deel uit van de iPhone 2020 line-up die dit jaar gevarieerder is dan ooit. In dit artikel praten je bij over de iPhone 12 op basis van wat er nu al bekend is!

iPhone 12 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 12:

Opvolger van de iPhone 11 uit 2019

6,1-inch scherm, naast de kleinere iPhone 12 mini

Daarnaast komt er een iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Glazen achterkant en aluminium behuizing

Design grijpt terug op iPhone 4 en is wat hoekiger

Twee cameralenzen aan de achterkant

Opslag vanaf 64GB

Aankondiging in oktober 2020

Release in het vierde kwartaal van 2020 vanwege onzekerheden door coronacrisis

Verwachte vanafprijs rond de €850

iPhone 12 datum en release

Traditiegetrouw presenteert Apple de nieuwste iPhones van het jaar in september. Dit jaar verwachten we de aankondiging tijdens een speciaal event in oktober. Het model zal dan tegelijk onthuld worden met de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Apple zal daarbij opnieuw kiezen voor een virtueel event.

De iPhone 2020 line-up bestaat dan uit maar liefst vijf nieuwe modellen:

De mogelijke releasedatum voor de iPhone 2020-serie is erg lastig te voorspellen. Normaal gesproken kondigt Apple de toestellen begin of midden september aan, met pre-orders aan het eind van de week en de release een week later. Nu verwachten we de aankondiging tijdens een event op 13 oktober, met de pre-orders de vrijdag daarop en de release een week later. In ons artikel over de datum van de iPhone 12 lees je er meer over. Lees ook onze verwachtingen van het iPhone-event van oktober 2020.

iPhone 12 prijs: wat gaat hij kosten?

De iPhone 12 is de opvolger van de iPhone 11, dus we verwachten dat de vanafprijs van het instapmodel rond de €859,- ligt.

Dit zijn dan de verwachte prijzen:

Lees ook ons artikel over de prijs van de iPhone 12, waarin we alle geruchten over de prijzen opgesomd hebben.

Vind je dat te duur en wil je nu al een nieuwe iPhone kopen? Check dan ons artikel met iPhone-aanbiedingen. De iPhone 11 is bijvoorbeeld een goede keuze als je nu iets nieuws nodig hebt.

iPhone 12 verwachtingen

De belangrijkste verbeteringen voor deze 6,1-inch iPhone zitten in het scherm, het aangepaste design, de verbeterde prestaties en nieuwe functies voor onder andere de camera. De duurdere iPhone 12 Pro beschikt over betere specs, die we in een apart artikel bespreken.

Dit zijn de verwachtingen voor de standaard iPhone 12, opgesplitst in vijf onderdelen:

Scherm van iPhone 12: twee formaten

De grootste vernieuwing lijken we te vinden in het scherm. Terwijl Apple in 2018 en 2019 voor de instapmodellen nog heeft gekozen voor een 6,1-inch schermformaat, kiest Apple dit jaar voor het instapmodel voor twee formaten:

5,4-inch

6,1-inch

Een veelgehoorde klacht van de iPhone XR en iPhone 11 was dat veel mensen een kleiner formaat toestel willen en dan zijn aangewezen op de veel duurdere iPhone 11 Pro. Die bevat echter functies die sommige gebruikers niet nodig hebben.

Een kleiner formaat lost dit probleem op. Wie een compacte betaalbare iPhone met Face ID wil, kan dan terecht bij de 5,4-inch iPhone 12 mini. Voor degene die toch wat groter willen en iets meer te besteden hebben, is er de 6,1-inch iPhone 12.

Ook nieuw is dat Apple deze keer waarschijnlijk kiest voor OLED. De iPhone 11 en iPhone XR hadden nog een Liquid Retina LCD-scherm, maar Apple zou dit najaar willen overstappen op uitsluitend OLED.

Dat heeft een aantal voordelen. OLED toont bijvoorbeeld mooiere zwartinten. Bovendien zijn de schermranden van OLED-iPhones iets dunner. Bij de iPhone XR en iPhone 11 zie je nog een iets dikkere zwarte rand, maar dat zou bij deze nieuwe iPhone verleden tijd zijn.

Design van iPhone 12: wederom kleurrijk

Apple zou dit jaar voor een nieuw ontwerp kiezen, dat doet denken aan de iPhone 4. Apple kiest mogelijk voor een metalen frame dat wat hoekiger is, zoals bijvoorbeeld bij de iPad Pro 2020 het geval is. Het betekent dat Apple afscheid neemt van de wat rondere afwerking van het toestel, dat sinds 2014 wordt gehanteerd. Voor de iPhone 12 (en iPhone 12 mini) verwachten we een aluminium behuizing, vergelijkbaar met de iPad Pro en nieuwste iPad Air 2020.

We denken dat Apple wederom kiest voor een verscheidenheid aan kleuren, al weten we nog niet welke kleuren dat zijn. De iPhone 11 is er in zwart, wit, rood, geel, groen en paars. De laatste twee kleuren zijn nieuw en we denken dat Apple dit jaar een aantal kleuren inwisselt voor iets nieuws. Als we af moeten gaan op de nieuwe iPad Air 2020, zou het zomaar kunnen zijn dat Apple kiest voor lichtgroen en lichtblauw (ook wel hemelsblauw genoemd).

De kans bestaat ook dat Apple de aluminium behuizing behoudt, om de kosten lager te houden en het toestel te onderscheiden van de duurdere modellen.

Prestaties iPhone 12

Ieder jaar maakt Apple een sprong in de prestaties van de nieuwste modellen en dat zal dit jaar niet anders zijn. Toch merken we dat het verschil elk jaar kleiner wordt. Op welke manieren je de verbeterde prestaties van de A14 Bionic-chip gaat merken, is dus nog de vraag. Wel weten we al zo goed als zeker dat we deze nieuwe chip gaan vinden in de iPhone 12.

De eerste benchmarks van de A14-chip zijn al opgedoken. De A14-chip vinden we namelijk ook in de iPad Air 2020. Als we de eerste testen mogen geloven, wordt de iPhone 12 een echt snelheidsmonster. De performance zou zo’n 40% hoger liggen dan voorgaande modellen.

Mogelijk lukt het Apple om de chip energiezuiniger te maken, waardoor je iPhone langer mee gaat op een enkele acculading. Vorig jaar wist Apple al de batterijduur flink te verbeteren met allerlei slimme trucjes. We gokken dat de verbeteringen in de accuduur dit jaar lang niet zo groot zijn, maar dat Apple er toch in geslaagd is om de prestaties verder te finetunen.

Camera: geen grote verbeteringen

Wat betreft de camera weten we in ieder geval dat Apple voor dit model wederom kiest voor een dubbele lens. Wil je liever een drievoudige lens, dan ben je aangewezen op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Waarschijnlijk bestaat de camera van de standaard iPhone 12 uit een groothoeklens en een ultragroothoeklens, net als bij zijn voorganger. Dat betekent dat je mooie uitgestrekte foto’s kan maken, bijvoorbeeld van landschappen. Ook de nachtmodus voor de camera keert terug. De verbeteringen aan de lenzen zorgen er mogelijk voor dat je nachtfoto’s of uitgezoomde foto’s er nog mooier uit zien.

Apple werkt volgens bronnen ook aan een nieuwe 3D-camera, een zogenaamde LiDAR Scanner. Die is beter in staat om diepte in te schatten en is al toegepast in de iPad Pro 2020. Deze LiDAR Scanner verwachten we alleen bij de duurdere modellen, dus niet bij deze iPhone als opvolger van de iPhone 11.

Functies: 5G en meer

We verwachten dat Apple voor het eerst 5G gaat toevoegen aan deze iPhone. 5G biedt een veel hogere internetsnelheid en kan ook beter overweg met drukte. Dit jaar zijn providers gestart met hun 5G-netwerken, ook in Nederland en België. Het zal nog wel jaren duren voordat dit bij alle providers landelijk dekkend is, maar met de iPhone 12 ben je er in ieder geval klaar voor. Het is nog wel afwachten op welke frequenties Apple het gaat ondersteunen. Mogelijk kiest Apple in eerste instantie voor een beperkt aantal frequenties, waardoor je op sommige plekken weer zult terugvallen op 4G.

Meegeleverde accessoires: geen stekker, wel een kabel

Apple zou dit jaar geen stekker meer meeleveren. Dat zien we ook al bij de Apple Watch Series 6: bij dit nieuwste model krijg je alleen nog een oplaadkabel en geen stekker meer. Je kan nagenoeg elke willekeurige stekker gebruiken, bijvoorbeeld die van je vorige iPhone. Wel krijg je er een Lightning-kabel bij om de iPhone mee op te laden. Vermoedelijk is dat dit jaar voor het eerst een Lightning-naar-usb-c-kabel.

De tijd van de meegeleverde EarPods is ook voorbij. Apple levert al jaren standaard een setje bedrade Lightning-oordopjes, maar die zitten straks niet meer in de doos. Een groot deel van de gebruikers heeft zijn eigen oordopjes, AirPods, hoofdtelefoon of gebruikt die van zijn vorige iPhone. Apple zal het milieu als belangrijkste drijfveer opgooien, maar het scheelt ze waarschijnlijk ook wat geld.

Verdere verbeteringen

Er zijn nog wel meer geruchten over mogelijke nieuwe functies in de iPhone 12, zoals deze:

64GB, 128GB en 256GB opties. Dit lijkt ongewijzigd te worden ten opzichte van vorig jaar..

4GB RAM, evenveel als in de iPhone 11.

Apple zou werken aan eigen antennes voor 5G. Dit verwachten we nog niet voor dit jaar.

De toestellen krijgen ondersteuning voor de nieuwste Wi-Fi-standaard 802.11ay, waardoor AirDrop nog sneller kan verlopen.

De behuizing zou langer en dunner worden dan de iPhone 11.

De A14-processor krijgt een zodanige snelheidsboost dat hij krachtiger wordt als een MacBook Pro.

Een andere verbetering waar we op hopen is dat je straks eindelijk je AirPods draadloos kan opladen via de iPhone. Apple zou deze functie oorspronkelijk al gepland hebben voor de 2019 iPhones, maar heeft deze volgens bronnen op het laatste moment toch geschrapt. Mogelijk zien we dit bij de 2020 iPhones nu toch verschijnen, ook bij deze iPhone 12.

En over opladen gesproken: er waren ook geruchten over een magnetische aansluiting op de achterkant, zodat je de iPhone makkelijker kan positioneren bij het draadloos opladen. Dit is vergelijkbaar met de Apple Watch, die ook magnetisch op de oplader ligt.

iPhone 12 of iPhone 11S?

Het is nog helemaal niet zeker hoe Apple de opvolger van de iPhone 11 gaat noemen. Voorheen wisselde Apple de getallen telkens af met de S-aanvulling, maar de afgelopen jaren gebeurde dat op minder regelmatige basis. Apple zou er dit jaar toch voor kunnen kiezen om het model de iPhone 11S te noemen, al vinden wij dat persoonlijk niet zo lekker klinken. Vanwege een mogelijk redesign van de behuizing zou de naam iPhone 12 logischer zijn.

Het ligt er ook aan hoe Apple de andere 2020 iPhones gaat noemen. De namen worden pas bekend zodra Apple de toestellen aankondigt, ergens in oktober/november.

