De iPhone 15 zal op z’n vroegst pas in het najaar van 2023 worden onthuld, maar er zijn nu al geruchten over mogelijke functies. Die hebben we hier voor jou op een rijtje gezet. We verwachten dat er bij de iPhone 14 wat meer onderscheid komt tussen de normale en Pro-modellen. Bij de iPhone 15 trekt Apple dit nog verder door met een vrijwel onzichtbare Face ID-sensor in de Pro-modellen. Ook zijn er geruchten dat Apple de Lightning-poort zou willen verwijderen. Wil je weten wat er nog meer over de iPhone 15 wordt gezegd? Hieronder lees je alle info!

iPhone 15 in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van de iPhone 15:

Release in najaar 2023

Vermoedelijk vier modellen van 6,1-inch en 6,7-inch

Pro-modellen voorzien van A17-chip, de rest met A16-chip

Pro-modellen met 8GB RAM, de rest met 6GB RAM

5G-modem van Qualcomm

Periscoop camerasysteem in iPhone 15 Pro Max

Opladen met usb-c-poort (geen Lightning meer)

Releasedatum iPhone 15

Wat de iPhone 15 releasedatum betreft is er weinig twijfel: net als voorgaande jaren zal Apple het toestel in september onthullen. In de loop van september 2023 zal de iPhone 15-serie dan in de winkel liggen – tenzij er onverwachte gebeurtenissen zijn die wereldwijd impact hebben.

We verwachten voor 2023 het volgende:

Begin september 2023: Aankondiging iPhone 15-modellen

Begin september 2023: Start pre-order

Midden september 2023: Eerste leveringen

Het is mogelijk dat één of meer modellen later worden uitgebracht, zoals ook is gedaan met de iPhone 14 Plus.

iPhone 15 prijs

De iPhone 15 zal qua prijsniveau rond die van de iPhone 14-serie liggen, dus met een vanafprijs van ongeveer 1000 euro en oplopend naar 1500 euro voor het grootste formaat (iPhone 15 Pro Max). Apple zou een nieuwe opslagvariant kunnen introduceren van 2 terabyte voor mensen die meer opslag nodig hebben voor functies zoals ProRes-video. Zo’n topmodel zal dan meer dan 2000 euro gaan kosten. Als Apple een opvouwbare variant uitbrengt zal de prijs vermoedelijk ook boven de 2000 euro liggen, maar we verwachten dat het daar nog wat te vroeg voor is.

Daarnaast wordt er gesproken over een iPhone 15 Ultra, een extra dure variant met extra features. Die zal waarschijnlijk ruim boven de 1500 euro gaan kosten.

Verwachte iPhone 15-functies

Er zijn meerdere geruchten over functies die we in de iPhone 15 kunnen verwachten. Hier zetten we ze voor je op een rijtje:

Vier nieuwe modellen bij iPhone 15

Apple zou van plan zijn om voor de iPhone 15-serie ook weer vier nieuwe modellen uit te brengen, identiek aan de iPhone 14-serie. Het zou dan gaan om:

6,1-inch iPhone 15

6,7-inch iPhone 15 Plus

6,1-inch iPhone 15 Pro

6,7-inch iPhone 15 Pro Max (of Ultra)

Over de 6,1-inch modellen is de minste twijfel. Deze vormen de ruggengraat van het assortiment en zullen ook in 2023 weer van de partij zijn. Bij de iPhone 15 Plus is de grote vraag in hoeverre er vraag is naar een dergelijk Plus-model. Bij de iPhone 14 Plus gingen al snel geruchten dat het toestel niet goed verkocht. Maar net als bij de mini-modellen is het goed mogelijk dat Apple al een opvolger heeft gepland en nog even de verkoopcijfers van de iPhone 15 Plus wil afwachten om definitief de stekker uit dit model te trekken.

Wat de naamgeving betreft is het interessant wat Apple met de iPhone 15 Pro Max gaat doen. Dit toestel krijgt volgens geruchten veel betere specs dan het Pro-model, waardoor Apple voor de naam Ultra zou willen kiezen. Dit is in lijn met de Apple Watch Ultra, waarbij de naam ook is gereserveerd voor een groter model met meer features.

Geen Lightning-poort, maar usb-c

Toen Apple de Lightning-poort in 2012 introduceerde beloofden ze dat deze tenminste tien jaar in gebruik zou blijven. Die periode is inmiddels voorbij, maar er spelen heel andere ontwikkeling waarom Apple nu toch de Lightning-poort met pensioen stuurt. De EU wil dat alle elektronische apparaten vanaf eind 2024 worden geleverd met usb-c poort en Apple zal daar ook aan moeten voldoen. Er zou al een iPhone 15 met usb-c-poort worden getest en Apple-topman Greg Joswiak heeft bevestigd dat de iPhone usb-c krijgt.

Er waren ook geruchten dat Apple zou werken aan een iPhone zonder oplaadpoort voor volledig draadloos opladen. Maar dit vinden we wat minder geloofwaardig, ook al zou het dankzij MagSafe best haalbaar zijn.

Dynamic Island op alle modellen

Bij de iPhone 14 Pro (Max) introduceerde Apple als complete verrassing het Dynamic Island. Er zijn geruchten dat dit ook op de standaardmodellen komt. Dit zou betekenen dat de notch gaat verdwijnen. Eerdere geruchten zoals Face ID onder het scherm vinden we minder geloofwaardig. Ook lijkt Touch ID geen comeback te maken, ook niet onder het scherm.

A17-chip in iPhone 15 Pro-modellen

Apple zou in de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe A17 Bionic-chip willen gebruiken, terwijl de standaardmodellen de A16 Bionic-chip van een jaar eerder krijgen. Dit gebeurde ook al bij de iPhone 14-serie, waarbij alleen de Pro-modellen een nieuwe chip kregen. Op zich is dit geen probleem. De chips zijn snel genoeg en de nieuwe chip is vooral nodig om de geavanceerde functies op de Pro-modellen soepel te laten verlopen.

De grote vraag is of de standaardmodellen ook een always-on scherm krijgen. Dit vereist een ProMotion-scherm met wisselbare verversingsfrequentie en we denken niet dat Apple dit in alle modellen gaat gebruiken.

8GB RAM in de Pro-modellen

In de iPhone 15 Pro (Max) kun je volgens geruchten 8GB RAM verwachten, terwijl er bij de huidige modellen nog 6GB RAM in zit. Dit geldt dus alleen voor de Pro-modellen, terwijl de standaardmodellen nog op 6GB RAM blijven.

Periscopische camera in iPhone 15 Pro Max

De camerabult aan de achterkant is voor sommige gebruikers al jarenlang een door in het oog. Er gaan al langer geruchten dat Apple er iets aan zou willen doen door een periscopische camera in te bouwen. Dit zou alleen gelden voor de iPhone 15 Pro Max (of Ultra). Door de cameralenzen een kwartslag te draaien kan er meer afstand ontstaan tussen de lens en de sensor. Er wordt gesproken over 10x optische zoom, terwijl dat momenteel nog 3x is.

Volgens Ming-Chi Kuo komt er in 2023 een periscooplens in de camera, ter vervanging van de huidige telefotolens.

Komt er een iPhone 15 Ultra?

Apple zou plannen hebben om de line-up van iPhones in 2023 drastisch te wijzigen. Het duurste model zou wel eens ‘Ultra’ kunnen gaan heten en krijgt een nieuw design. Dat schrijft Mark Gurman van Bloomberg. Hij keek daarbij naar het verleden en concludeert dat Apple elke drie jaar het design van de iPhone aanpast. Dat gebeurde bij de iPhone 6 (2014), iPhone X (2017) en iPhone 12 (2020). In 2023 zou het dan opnieuw tijd zijn voor een redesign, waarbij het accent ligt op het grootste en duurste model. Dit zou dan de iPhone 15 Ultra gaan heten, als vervanger van de iPhone 15 Pro Max. Het toestel krijgt extra functies, waardoor een nieuwe naam op z’n plaats is.

Geruchtenlekker MajinBu verwacht twee frontcamera’s voor het maken van stereoscopische video’s, waarbij je diepte kunt zien. Ook zou het toestel beginnen bij 256GB opslag in plaats van de gebruikelijke 128GB.

