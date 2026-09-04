Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac
Apple maakt een uitgebreide reeks eigen chips, waaronder de A19 (en voorgangers) voor de iPhone en iPad. Ook de HomePod, Apple Watch, Apple TV en AirPods zijn voorzien van eigen ARM-gebaseerde processoren. Deze vallen allemaal onder de noemer Apple Silicon, maar op deze pagina gaan we het vooral hebben over de processoren die Apple voor de Mac en de high-end iPads heeft ontwikkeld onder de namen M1, M2, M3 en verder. Ze vervangen de Intel-processoren die voorheen werden gebruikt.
Inhoudsopgave
- Apple Silicon in het kort
- Apple Silicon-generaties
- Welke devices met Apple Silicon?
- Waarom Apple Silicon?
Apple Silicon in het kort
Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten over Apple Silicon:
- Apple Silicon is in feite een marketingnaam voor de chips die Apple zelf heeft ontwikkeld.
- Apple Silicon gebruikt de ARM-instructieset.
- Apple Silicon vervangt de Intel-processoren met x86-instructieset die Apple voorheen gebruikte.
- Mac-software die niet is aangepast voor Apple Silicon is toch te gebruiken dankzij de vertaalsoftware Rosetta 2.
- De eerste Apple Silicon-chip was de Apple M1 uit 2020. Er verschenen meerdere varianten: Pro, Max en Ultra.
- In 2022 volgde de tweede generatie: Apple M2, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.
- In 2023 verscheen de derde generatie: Apple M3, met de varianten Pro en Max. Later gevolgd door M3 Ultra in 2025.
- In 2024 verscheen alweer de vierde generatie: Apple M4, met de varianten Pro en Max.
- In 2025 is de vijfde generatie verschenen: Apple M5, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.
- In 2026 onthulde Apple de zesde generatie: Apple M6.
Bij Apple Silicon is er sprake van een System on a Chip (SoC). Het is dus niet één losse chip, maar een combinatie van chips met meerdere functies, die geïntegreerd zijn tot één pakket. Omdat in het dagelijks spraakgebruik toch over ‘chip’ wordt gesproken en SoC voor sommige mensen verwarrend kan klinken, houden we het kortweg op chip, ook al weten we dat het nét iets meer is.
Apple Silicon-generaties
Apple heeft tot nu toe drie generaties Apple Silicon voor de Mac uitgebracht:
- Apple M1 (sinds 2020)
- Apple M2 (sinds 2022)
- Apple M3 (sinds 2023)
- Apple M4 (sinds 2024)
- Apple M5 (sinds 2025)
- Apple M6 (sinds 2026)
Hiervan zijn meerdere varianten verschenen, zoals je in onderstaande tabel kunt zien. Hier worden ook meteen de belangrijkste specs genoemd.
Specificatie M1-chips
Dit zijn de specificaties van alle M1-varianten:
|Chip
|M1
|M1 Pro
|M1 Max
|M1 Ultra
|Transistors (mrd)
|16
|33,7
|57
|114
|CPU-kernen
|8
|8 of 10
|10
|20
|Performance-kernen
|4
|6 of 8
|8
|16
|Efficiency-kernen
|4
|2
|2
|4
|GPU-kernen
|7 of 8
|14 of 16
|24 of 32
|48 of 64
|Centraal geheugen
|8 of 16 GB
|16 of 32 GB
|32 of 64 GB
|64 of 128 GB
|Bandbreedte geheugen
|68,25 GB/s
|200 GB/s
|400 GB/s
|800 GB/s
|Media Engine
|–
|1x
|2x
|4x
|Externe schermen
|1
|2
|3
|5
Specificatie M2-chips
Dit zijn de specificaties van alle M2-varianten:
|Chip
|M2
|M2 Pro
|M2 Max
|M2 Ultra
|Transistors (mrd)
|20
|40
|67
|134
|CPU-kernen
|8
|10 of 12
|12
|24
|Performance-kernen
|4
|6 of 8
|8
|16
|Efficiency-kernen
|4
|4
|4
|8
|GPU-kernen
|8 of 10
|16 of 19
|30 of 38
|60 of 76
|Centraal geheugen
|8, 16 of 24 GB
|16 of 32 GB
|32, 64 of 96 GB
|64, 128 of 192 GB
|Bandbreedte geheugen
|100 GB/s
|200 GB/s
|400 GB/s
|800 GB/s
|Media Engine
|1x
|1x
|1x
|1x
|Externe schermen
|1
|2
|4 of 5
|8
Specificatie M3-chips
Dit zijn de specificaties van alle M3-varianten:
|Chip
|M3
|M3 Pro
|M3 Max
|M3 Ultra
|Transistors (mrd)
|25
|37
|92
|184
|CPU-kernen
|8
|11 of 12
|14 of 16
|2
|Performance-kernen
|4
|5 of 6
|10 of 12
|20 of 24
|Efficiency-kernen
|4
|6
|4
|8
|GPU-kernen
|10
|14 of 18
|30 of 40
|60 of 80
|Centraal geheugen (GB)
|8, 16 of 24
|18 of 36
|36, 48, 64, 96 of 128
|128, 256 of 512
|Bandbreedte geheugen (GB/s)
|100
|150
|400
|800
|Media Engine
|1x
|1x
|1x
|2x
|Externe schermen
|1
|2
|4
|8
Specificatie M4-chips
Dit zijn de specificaties van alle M4-varianten:
|Chip
|M4
|M4 Pro
|M4 Max
|Transistors (mrd)
|28
|9
|92
|CPU-kernen
|8, 9 of 10
|12 of 14
|14 of 16
|Performance-kernen
|3 of 4
|8 of 10
|10 of 12
|Efficiency-kernen
|6
|4
|4
|GPU-kernen
|8 of 10
|16 of 20
|32 of 40
|Centraal geheugen
|8, 16 of 24 GB
|18 of 36
|36, 48, 64, 96 of 128 GB
|Bandbreedte geheugen
|120 GB/s
|273 GB/s
|410 of 546 GB/s
|Media Engine
|1x
|1x
|1x
|Externe schermen
|1
|2
|4
Specificatie M5-chip
Dit zijn de specificaties van de M5-varianten:
|Chip
|M5
|M5 Pro
|M5 Max
|M5 Ultra
|CPU-kernen
|10
|18
|18
|Tot 36
|Super-kernen
|–
|6
|6
|Tot 12
|Performance-kernen
|4
|12
|12
|Tot 24
|Efficiency-kernen
|6
|–
|–
|–
|GPU-kernen
|10
|Tot 20
|Tot 40
|Tot 80
|Centraal geheugen
|16, 24 of 32GB
|24, 48 of 64GB
|36, 48, 64 of 128GB
|96, 256 of 512GB
|Bandbreedte geheugen
|153 GB/s
|307 GB/s
|614 GB/s
|1,2 TB/s
|Media Engine
|1x
|1x
|2x
|4x
|Externe schermen
|2
|3
|4
|8
Specificaties M6-chip
Dit zijn de specificaties van de M6-chip:
|Chip
|M6
|CPU-kernen
|12
|Super-kernen
|2
|Performance-kernen
|4
|Efficiency-kernen
|6
|GPU-kernen
|12
|Centraal geheugen
|16, 24 of 32GB
|Bandbreedte geheugen
|170 GB/s
|Media Engine
|1x
|Externe schermen
|Tot 3
Welke devices met Apple Silicon?
Apple heeft al haar Macs voorzien van een Apple Silicon-chip. Er zijn dus geen modellen in het assortiment meer die nog een Intel-chip hebben.
iPads met Apple Silicon:
- iPad Pro 2021 (M1)
- iPad Air 2022 (M1)
- iPad Pro 2022 (M2)
- iPad Pro 2024 (M4)
- iPad Air 2025 (M3)
- iPad Pro 2025 (M5)
- iPad Air 2026 (M4)
Macs met M1-chip
Alle verschillende varianten van de M1-chip zijn te vinden in de volgende Macs:
- MacBook Air 2020 (M1)
- 13-inch MacBook Pro 2020 (M1)
- Mac mini 2020 (M1)
- 24-inch iMac 2021 (M1)
- Mac mini 2020 (M1)
- 14- en 16-inch MacBook Pro 2021 (M1 Pro/Max)
- Mac Studio (M1 Max/Ultra)
Macs met M2-chip
De Apple M2-chip is te vinden in de volgende Macs:
- 13-inch MacBook Air 2022 (M2)
- 15-inch MacBook Air 2023 (M2)
- 13-inch MacBook Pro 2022 (M2)
- Mac mini 2023 (M2)
- 14-inch MacBook Pro 2023 (M2 Pro/Max)
- 16-inch MacBook Pro 2023 (M2 Pro/Max)
- Mac mini 2023 (M2 Pro)
- Mac Studio 2023 (M2 Max/Ultra)
- Mac Pro 2023 (M2 Ultra)
Macs met M3-chip
De Apple M3-chip is te vinden in de volgende Macs:
- 14-inch MacBook Pro 2023 (M3)
- 24-inch iMac 2023 (M3)
- MacBook Air 2023 (M3)
- 14-inch MacBook Pro 2023 (M3 Pro/Max)
- 16-inch MacBook Pro 2023 (M3 Pro/Max)
- Mac Studio 2025 (M3 Ultra)
Macs met M4-chip
De Apple M4-chip is te vinden in de volgende Macs:
- 24-inch iMac 2024 (M4)
- Mac mini 2024 (M4)
- 14-inch MacBook Pro 2024 (M4)
- MacBook Air 2025 (M4)
- Mac mini 2024 (M4 Pro)
- 14-inch en 16-inch MacBook Pro 2024 (M4 Pro/Max)
- Mac Studio 2025 (M4 Max)
Macs met M5-chip
De Apple M5-chip is te vinden in de volgende Macs:
- 14-inch MacBook Pro 2025 (M5)
- MacBook Air 2026 (M5)
- 14- en 16-inch MacBook Pro 2026 (M5 Pro/Max)
- Mac Studio 2026 (M5 Max/Ultra)
Macs met M6-chip
De Apple M6-chip is te vinden in de volgende Mac:
- Mac mini 2026 (M6)
Waarom Apple Silicon?
Na meer dan tien jaar chips voor iPhones en iPads te hebben ontworpen, heeft Apple al veel ervaring met het maken van eigen chips. Dat gebeurde noodgedwongen, omdat Intel weigerde speciale chips voor de iPhone te maken. Tegelijk wilde Apple ook niet te sterk afhankelijk zijn van Intel.
Apple nam in 2008 chipmaker P.A. Semi over en daarna ging het snel. In 2010 verscheen de iPhone 4 met de eerste eigen A4-chip en in 2013 verbaasde Apple iedereen door als eerste een 64-bitchip voor smartphones uit te brengen. Dit was de A7-chip in de iPhone 5s.
Ondertussen zijn de A-serie-chips de krachtigste en energiezuinigste mobiele chips op de markt, waarbij Apple met gemak Intel en Qualcomm verslaat. Ook wat de grafische kwaliteiten betreft heeft Apple enorme sprongen gemaakt, bijvoorbeeld op de iPad. Naast de A-chips bracht Apple ook diverse andere chips uit, zoals de H-chips voor AirPods en de W-chips voor de Apple Watch.
Daarnaast heeft Apple de Neural Engine voor machine learning en de Secure Enclave voor encryptie ontwikkeld, twee technologieën die nauw samenwerken met de eigen chips die Apple bouwt. Apple heeft daarmee laten zien de hardware en software beter op elkaar te kunnen afstemmen.
Voor de Mac werd een speciale variant van de A-chip ontwikkeld met de naam M1, gebaseerd op de A14 Bionic. Daarna verschenen er snellere varianten van de M1, gevolgd door de tweede generatie M2. En daarmee is het verhaal niet af, want we kunnen de komende jaren nog veel chips in de M-series verwachten.
Het voordeel voor Apple
Apple heeft een belangrijke reden om zelf chips te gaan maken: meer controle. Door zelf hard- en software te maken, is Apple in staat geweest om beide beter op elkaar af te stemmen bij de iPhone en iPad. Concurrenten hadden jaren nodig om de achterstand in te halen, omdat ze afhankelijk waren van externe chipleveranciers zoals Qualcomm Snapdragon. Bij Macs speelde bovendien dat Apple erg lang moest wachten tot Intel een speciale processor voor de Mac had gemaakt. Zo was de MacBook Air van voorjaar 2020 voorzien van Ice Lake-chips, die al in januari 2019 werden aangekondigd en in september 2019 voor het eerst verkrijgbaar waren. Intel had veel tijd nodig om de overstap te maken naar een 10 nm-productieproces. Nu Apple de productie veel meer in eigen hand heeft, zijn 3 nm en 2 nm (lager is beter) snel realiteit geworden.
Door alles in eigen huis te doen, weet Apple precies wanneer de nieuwe chips klaar zijn en hoeft er niet steeds op nieuwe generaties te worden gewacht.
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Apple Silicon
Apple Silicon is Apple's eigen lijn chips voor de Mac, maar zijn ook te vinden in sommige iPad-modellen. De M1-chip was de eerste Apple Silicon-chip, gebaseerd op de structuur van ARM. Daarna volgden de M2-chip, M3-chip, M4-chip en diverse varianten en opvolgers. Apple Silicon chips zijn door Apple zelf ontworpen en zorgen voor betere prestaties, batterijduur en meer. Macs met Apple Silicon hebben een aantal voordelen, maar er zijn ook wat nadelen die je ontdekt door onze artikelen te lezen.