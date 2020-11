Apple Silicon is de naam voor Apple eigen processoren, die voor de Mac en andere apparaten worden ontwikkeld. In 2020 komt er voor het eerst een Mac met Apple Silicon en op deze pagina lees je er alles over.

Apple Silicon: eigen chips van Apple

Apple maakt een uitgebreide reeks eigen chips, waaronder de A-serie processoren voor de iPhone en iPad en de S-serie voor de Apple Watch. Ook de HomePod, Apple TV en AirPods zijn voorzien van eigen ARM-gebaseerde processoren. Heb je een Mac met Touch Bar of Touch ID, dan zit daar ook een ARM-gebaseerde chip in. Voor de Mac staat echter een ingrijpende overstap naar ARM-processoren gepland, waarbij ook de hoofdprocessor wordt vervangen door Apple Silicon. Daarom is het goed te weten wat Apple Silicon is en hoe jij ermee te maken krijgt. Op deze pagina hebben we alle informatie hierover verzameld.

Apple Silicon in het kort

Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten:

Apple Silicon is de marketingnaam voor ARM-gebaseerde processoren, voornamelijk bedoeld voor de Mac.

Apple Silicon gebruikt de ARM-instructieset.

Ze vervangen de huidige Intel-processoren die gebruik maken van de x86 instructieset.

macOS Big Sur draait op Intel én Apple Silicon.

Apple’s eigen apps zijn al aangepast voor Apple Silicon.

iPhone- en iPad-apps draaien ook native op Apple Silicon.

Ontwikkelaars kunnen dankzij het Quick Start Program nu al apps ontwikkelen op een Mac mini.

Thunderbolt wordt nog steeds ondersteund.

Voor niet-aangepaste apps is er de vertaalsoftware Rosetta 2.

Eerste Mac met Apple Silicon komt eind 2020.

Overstap van Intel naar Apple Silicon duurt twee jaar.

Apple Silicon: dit staat er gepland

Apple is zich al lange tijd aan het voorbereiden op een overstap van Intel naar ARM-processoren. Eind 2020 zal de eerste Mac met Apple Silicon op de markt verschijnen en in twee jaar tijd hoopt Apple het hele assortiment te hebben aangepast. Ondertussen belooft Apple de Intel Macs ook nog de komende jaren te blijven ondersteunen. Wat betekent het voor jou en moet je nu al overstappen naar een Mac met ARM-processor? Daarover hebben we een apart artikel geschreven.

Ondertussen moeten ontwikkelaars hun apps aanpassen voor de ARM-gebaseerde Mac. Voor apps die nog niet zijn aangepast heeft Apple gezorgd voor ‘vertaalsoftware’ zodat je ze toch op een Apple Silicon Mac kunt gebruiken. Deze software heet Rosetta 2, net als de eerdere software die Apple vijftien jaar geleden beschikbaar stelde voor de overstap naar Intel.

Met Apple Silicon kan het bedrijf alle energie steken in performance en energiezuinige chips. Hopelijk betekent het dat we net als bij de iPhone en iPad vanaf nu hopelijk jaarlijks wat grotere updates tegemoet kunnen zien. Ook verwachten we dat er grotere sprongen kunnen worden gemaakt in snelheid en extra functies.

Voordelen van Apple Silicon

Na meer dan tien jaar iPhones en iPads heeft Apple veel ervaring gekregen met het maken van eigen chips. Dat was nodig omdat Intel ze niet wilde maken. Apple besloot vervolgens om chipmaker P.A. Semi over te nemen en daarna ging het snel. In 2010 verscheen de iPhone 4 met de eerste eigen A4-chip en in 2013 baarde Apple opnieuw opzien door als eerste een 64-bit chip voor een smartphone uit te brengen, de A7-chip van de iPhone 5s.

Ondertussen zijn de A-serie chips de meest krachtige en energiezuinige mobiele chips op de markt, waarbij Apple met gemak Intel en Qualcomm verslaat. Ook wat de grafische kwaliteiten betreft heeft Apple enorme sprongen gemaakt, bijvoorbeeld op de iPad. In de afgelopen 10 jaar heeft Apple met eigen chips de CPU-performance 100x en de GPU-performance 1000x kunnen verbeteren. Naast de A-chips bracht Apple ook diverse andere chips uit, zoals de H-chips voor AirPods en de W-chips voor de Apple Watch.

Daarnaast heeft Apple de Neural Engine voor machine learning en de Secure Enclave voor encryptie ontwikkeld, twee technologieën die nauw samenwerken met de eigen chips die Apple bouwt. Apple heeft daarmee laten zien de hardware en software beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Voor de Mac is een speciale variant van de A-chip worden ontwikkeld. Apple heeft nog geen specificaties bekendgemaakt, maar tijdens de keynote werd voor de softwaredemo’s een Mac gebruikt die op een A12Z Bionic draaide. Dit is dezelfde processor die je in de iPad Pro 2020 vindt. De desktop-processoren die in de loop van 2020 verschijnen zijn nog iets krachtiger en gebaseerd op de A14-chip, zo blijkt uit gelekte benchmarks.

Waarom doet Apple dit?

Apple heeft een belangrijke reden om zelf chips te gaan maken: meer controle. Door zelf hard- en software te maken is Apple in staat geweest om beide beter op elkaar af te stemmen bij de iPhone en iPad. Met de eigen processoren is Apple ook erg succesvol geweest: Apple maakte de eerste 64-bit processor voor smartphones en concurrenten hadden jaren nodig om die achterstand in te halen, omdat ze afhankelijk zijn van externe chipleveranciers zoals Qualcomm Snapdragon. De A-processoren zijn erg energiezuinig en bieden betere performance dan de chips van andere fabrikanten, die veel meer cores nodig hebben om dezelfde prestaties te kunnen bieden.

Apple heeft de afgelopen tijd laten zien dat ze de productie graag volledig in de hand willen hebben. Processoren zijn daar een cruciaal onderdeel van. De afgelopen jaren is Intel daarbij geen betrouwbare partner gebleken. Het lukte niet met de productie van 5G-modems en het bedrijf liep met de gewone processoren achter op concurrent AMD. Als Intel nieuwe MacBook-processoren aankondigde, duurde het vaak nog een jaar voordat een speciale variant voor MacBooks klaar lag.

Zo is de 2020 MacBook Air voorzien van Ice Lake-chips, die al in januari 2019 werden aangekondigd en in september 2019 voor het eerst verkrijgbaar waren. Intel had lange tijd nodig om de overstap te maken naar 10nm processoren, na jaren uitstel en valse starts. De stap naar 10nm zou eigenlijk al begin 2018 gemaakt worden met de Cannon Lake-chips, maar dat lukte niet. Verder had Intel de afgelopen jaren regelmatig last van beveiligingsproblemen en ontwerpfouten, zoals met Meltdown en Spectre.

Apple had ook met AMD in zee kunnen gaan, een bedrijf dat indrukwekkende chips levert, zowel voor desktops als laptops. Maar dan zat Apple opnieuw aan een externe partij vast, die meerdere partners (lees: concurrerende computerfabrikanten) tevreden moet stellen. Een eigen chipteam heeft maar één belangrijke klant en dat is Apple zelf.

Door alles in eigen huis te doen weet Apple precies wanneer de nieuwe chips klaar zijn en hoeft er niet steeds op nieuwe generaties te worden gewacht. Tussendoor kunnen de chips nog wat verder worden getweakt. Met de A12, A12X en A12Z heeft Apple drie verschillende varianten van dezelfde processor uitgebracht, steeds afgestemd op het apparaat waarvoor het bedoeld is.

Achtergrond: ARM en Apple zijn al lange tijd partners Het lijkt misschien een nieuwe ontwikkeling dat Apple naar ARM overstapt, maar de twee bedrijven hebben al 30 jaar met elkaar te maken. Sterker nog, ARM heeft mede ervoor gezorgd dat Apple nog steeds bestaat. Apple kreeg voor het eerst met ARM te maken via diens voorganger Acorn. In de late jaren tachtig werkte Apple met het Britse Acorn samen. Ze besloten samen met chipmaker VLSI een nieuw bedrijf op te richten, genaamd. Advanced RISC Machines Ltd. Apple had 43% van de aandelen en investeerde er $3 miljoen in. Er werd een ARM-processor ontwikkeld die in de Newton MessagePad is gebruikt. Rond die tijd besloot ARM ook z’n technologie in licentie aan anderen te verkopen, om minder afhankelijk te zijn van Apple. Dit leidde dankzij tussenkomst van Texas Instruments tot de Nokia 6110, de eerste Nokia-telefoon met het spelletje Snake. Steve Jobs besloot na zijn terugkeer bij Apple om te stoppen met de de Newton MessagePad en Apple’s belang in ARM terug te draaien. Hij verkocht een groot deel van de aandelen met een behoorlijke winst: 366 keer de oorspronkelijke investering. Met dit geld kon Apple in deze moeilijke periode overleven. Maar Apple liet ARM niet in de steek: in 2001 verscheen de iPod, ook voorzien van ARM-processor. Later volgden de AirPort en iPhone, met als hoogtepunt de eerste 64-bit processor in de iPhone 5s. ARM is sinds 2012 in handen van het Japanse Softbank en is in 2020 overgenomen door NVIDIA.

Je leest meer over de praktische punten van een overstap van Intel naar ARM in ons aparte artikel.