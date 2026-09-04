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Apple Silicon

Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac

Uitleg
Apple Silicon is een reeks processoren die Apple in eigen huis heeft ontwikkeld voor de Mac en iPad. Op deze pagina lees je alles over de generaties Apple Silicon en speciale varianten ervan.
Sasha Koevoets -

Apple maakt een uitgebreide reeks eigen chips, waaronder de A19 (en voorgangers) voor de iPhone en iPad. Ook de HomePod, Apple Watch, Apple TV en AirPods zijn voorzien van eigen ARM-gebaseerde processoren. Deze vallen allemaal onder de noemer Apple Silicon, maar op deze pagina gaan we het vooral hebben over de processoren die Apple voor de Mac en de high-end iPads heeft ontwikkeld onder de namen M1, M2, M3 en verder. Ze vervangen de Intel-processoren die voorheen werden gebruikt.

Inhoudsopgave

Apple Silicon in het kort

Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten over Apple Silicon:

  • Apple Silicon is in feite een marketingnaam voor de chips die Apple zelf heeft ontwikkeld.
  • Apple Silicon gebruikt de ARM-instructieset.
  • Apple Silicon vervangt de Intel-processoren met x86-instructieset die Apple voorheen gebruikte.
  • Mac-software die niet is aangepast voor Apple Silicon is toch te gebruiken dankzij de vertaalsoftware Rosetta 2.
  • De eerste Apple Silicon-chip was de Apple M1 uit 2020. Er verschenen meerdere varianten: Pro, Max en Ultra.
  • In 2022 volgde de tweede generatie: Apple M2, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.
  • In 2023 verscheen de derde generatie: Apple M3, met de varianten Pro en Max. Later gevolgd door M3 Ultra in 2025.
  • In 2024 verscheen alweer de vierde generatie: Apple M4, met de varianten Pro en Max.
  • In 2025 is de vijfde generatie verschenen: Apple M5, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.
  • In 2026 onthulde Apple de zesde generatie: Apple M6.

Bij Apple Silicon is er sprake van een System on a Chip (SoC). Het is dus niet één losse chip, maar een combinatie van chips met meerdere functies, die geïntegreerd zijn tot één pakket. Omdat in het dagelijks spraakgebruik toch over ‘chip’ wordt gesproken en SoC voor sommige mensen verwarrend kan klinken, houden we het kortweg op chip, ook al weten we dat het nét iets meer is.

Apple ARM silicon

Apple Silicon-generaties

Apple heeft tot nu toe drie generaties Apple Silicon voor de Mac uitgebracht:

Hiervan zijn meerdere varianten verschenen, zoals je in onderstaande tabel kunt zien. Hier worden ook meteen de belangrijkste specs genoemd.

Specificatie M1-chips

Dit zijn de specificaties van alle M1-varianten:

ChipM1M1 ProM1 MaxM1 Ultra
Transistors (mrd)1633,757114
CPU-kernen88 of 101020
Performance-kernen46 of 8816
Efficiency-kernen4224
GPU-kernen7 of 814 of 1624 of 3248 of 64
Centraal geheugen8 of 16 GB16 of 32 GB32 of 64 GB64 of 128 GB
Bandbreedte geheugen68,25 GB/s200 GB/s400 GB/s800 GB/s
Media Engine1x2x4x
Externe schermen1235
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13-inch MacBook Pro

Apple M1: de allereerste Apple Silicon-chip voor Mac en iPad

Apple heeft onder de naam Apple Silicon een reeks eigen processors voor de Mac en iPad ontwikkeld. De M1-chip is de eerste daarvan. Hij is te vinden in diverse producten en biedt goede performance, terwijl hij tegelijk erg energiezuinig is. Alles wat je moet weten over de M1-processor lees je hier!

Specificatie M2-chips

Dit zijn de specificaties van alle M2-varianten:

ChipM2M2 ProM2 MaxM2 Ultra
Transistors (mrd)204067134
CPU-kernen810 of 121224
Performance-kernen46 of 8816
Efficiency-kernen4448
GPU-kernen8 of 1016 of 1930 of 3860 of 76
Centraal geheugen8, 16 of 24 GB16 of 32 GB32, 64 of 96 GB64, 128 of 192 GB
Bandbreedte geheugen100 GB/s200 GB/s400 GB/s800 GB/s
Media Engine1x1x1x1x
Externe schermen124 of 58
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M2 chip

Alles over de Apple M2-chip in Mac en iPads

Apple heeft in 2022 voor het eerst de M2-chip uitbebracht, een nieuwe Apple Silicon-chip voor Mac en iPad. De M2-chip biedt nog betere performance en is er ook in de varianten M2 Pro en M2 Max. Lees hier in welke devices je deze chip vindt en wat de unieke eigenschappen zijn.

Specificatie M3-chips

Dit zijn de specificaties van alle M3-varianten:

ChipM3M3 ProM3 MaxM3 Ultra
Transistors (mrd)253792184
CPU-kernen811 of 1214 of 162
Performance-kernen45 of 610 of 1220 of 24
Efficiency-kernen4648
GPU-kernen1014 of 1830 of 4060 of 80
Centraal geheugen (GB)8, 16 of 2418 of 3636, 48, 64, 96 of 128128, 256 of 512
Bandbreedte geheugen (GB/s)100150400800
Media Engine1x1x1x2x
Externe schermen1248
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Specificatie M4-chips

Dit zijn de specificaties van alle M4-varianten:

ChipM4M4 ProM4 Max
Transistors (mrd)28992
CPU-kernen8, 9 of 1012 of 1414 of 16
Performance-kernen3 of 48 of 1010 of 12
Efficiency-kernen644
GPU-kernen8 of 1016 of 2032 of 40
Centraal geheugen8, 16 of 24 GB18 of 3636, 48, 64, 96 of 128 GB
Bandbreedte geheugen120 GB/s273 GB/s410 of 546 GB/s
Media Engine1x1x1x
Externe schermen124
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Alles over de M4-chip in de nieuwste Macs: zoveel sneller is ‘ie dan de M3

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Specificatie M5-chip

Dit zijn de specificaties van de M5-varianten:

ChipM5M5 ProM5 MaxM5 Ultra
CPU-kernen101818Tot 36
Super-kernen66Tot 12
Performance-kernen41212Tot 24
Efficiency-kernen6
GPU-kernen10Tot 20Tot 40Tot 80
Centraal geheugen16, 24 of 32GB24, 48 of 64GB36, 48, 64 of 128GB 96, 256 of 512GB
Bandbreedte geheugen153 GB/s307 GB/s614 GB/s1,2 TB/s
Media Engine1x1x2x4x
Externe schermen2348
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M5-chip Apple

Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip

Apple heeft de M5-, M5 Pro-, M5 Max- en M5 Ultra-chips nu in meerdere producten geïmplementeerd, maar wat doen deze chips nu precies? In welke producten vind je de M5-chip en komen er nog nieuwe aan?

Specificaties M6-chip

Dit zijn de specificaties van de M6-chip:

ChipM6
CPU-kernen12
Super-kernen2
Performance-kernen4
Efficiency-kernen6
GPU-kernen12
Centraal geheugen16, 24 of 32GB
Bandbreedte geheugen170 GB/s
Media Engine1x
Externe schermenTot 3
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Alles wat je moet weten over Apple’s M6-chip

Apple heeft de zesde generatie Apple Silicon onthuld. Wat zijn de eigenschappen van deze M6-chip en in welke producten zit hij?

Welke devices met Apple Silicon?

Apple heeft al haar Macs voorzien van een Apple Silicon-chip. Er zijn dus geen modellen in het assortiment meer die nog een Intel-chip hebben.

iPads met Apple Silicon:

Macs met M1-chip

Alle verschillende varianten van de M1-chip zijn te vinden in de volgende Macs:

Macs met M2-chip

De Apple M2-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M3-chip

De Apple M3-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M4-chip

De Apple M4-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M5-chip

De Apple M5-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M6-chip

De Apple M6-chip is te vinden in de volgende Mac:

Mac mini met M6

Waarom Apple Silicon?

Na meer dan tien jaar chips voor iPhones en iPads te hebben ontworpen, heeft Apple al veel ervaring met het maken van eigen chips. Dat gebeurde noodgedwongen, omdat Intel weigerde speciale chips voor de iPhone te maken. Tegelijk wilde Apple ook niet te sterk afhankelijk zijn van Intel.

Apple nam in 2008 chipmaker P.A. Semi over en daarna ging het snel. In 2010 verscheen de iPhone 4 met de eerste eigen A4-chip en in 2013 verbaasde Apple iedereen door als eerste een 64-bitchip voor smartphones uit te brengen. Dit was de A7-chip in de iPhone 5s.

Ondertussen zijn de A-serie-chips de krachtigste en energiezuinigste mobiele chips op de markt, waarbij Apple met gemak Intel en Qualcomm verslaat. Ook wat de grafische kwaliteiten betreft heeft Apple enorme sprongen gemaakt, bijvoorbeeld op de iPad. Naast de A-chips bracht Apple ook diverse andere chips uit, zoals de H-chips voor AirPods en de W-chips voor de Apple Watch.

Daarnaast heeft Apple de Neural Engine voor machine learning en de Secure Enclave voor encryptie ontwikkeld, twee technologieën die nauw samenwerken met de eigen chips die Apple bouwt. Apple heeft daarmee laten zien de hardware en software beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Voor de Mac werd een speciale variant van de A-chip ontwikkeld met de naam M1, gebaseerd op de A14 Bionic. Daarna verschenen er snellere varianten van de M1, gevolgd door de tweede generatie M2. En daarmee is het verhaal niet af, want we kunnen de komende jaren nog veel chips in de M-series verwachten.

Het voordeel voor Apple

Apple heeft een belangrijke reden om zelf chips te gaan maken: meer controle. Door zelf hard- en software te maken, is Apple in staat geweest om beide beter op elkaar af te stemmen bij de iPhone en iPad. Concurrenten hadden jaren nodig om de achterstand in te halen, omdat ze afhankelijk waren van externe chipleveranciers zoals Qualcomm Snapdragon. Bij Macs speelde bovendien dat Apple erg lang moest wachten tot Intel een speciale processor voor de Mac had gemaakt. Zo was de MacBook Air van voorjaar 2020 voorzien van Ice Lake-chips, die al in januari 2019 werden aangekondigd en in september 2019 voor het eerst verkrijgbaar waren. Intel had veel tijd nodig om de overstap te maken naar een 10 nm-productieproces. Nu Apple de productie veel meer in eigen hand heeft, zijn 3 nm en 2 nm (lager is beter) snel realiteit geworden.

Door alles in eigen huis te doen, weet Apple precies wanneer de nieuwe chips klaar zijn en hoeft er niet steeds op nieuwe generaties te worden gewacht.

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Apple Silicon

Apple Silicon is Apple's eigen lijn chips voor de Mac, maar zijn ook te vinden in sommige iPad-modellen. De M1-chip was de eerste Apple Silicon-chip, gebaseerd op de structuur van ARM. Daarna volgden de M2-chip, M3-chip, M4-chip en diverse varianten en opvolgers. Apple Silicon chips zijn door Apple zelf ontworpen en zorgen voor betere prestaties, batterijduur en meer. Macs met Apple Silicon hebben een aantal voordelen, maar er zijn ook wat nadelen die je ontdekt door onze artikelen te lezen.

Apple Silicon
Alles over Apple Silicon Alles over de M4-chip Alles over de M3-chip Alles over de M2-chip Alles over de M1-chip Intel vs Apple Silicon MacBook Air met Apple Silicon MacBook Pro met Apple Silicon iMac met Apple Silicon Mac mini met Apple Silicon

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