Apple Silicon is een reeks processoren die Apple in eigen huis heeft ontwikkeld voor de Mac en iPad. Op deze pagina lees je alles over de generaties Apple Silicon en speciale varianten ervan.

Apple maakt een uitgebreide reeks eigen chips, waaronder de A19 (en voorgangers) voor de iPhone en iPad. Ook de HomePod, Apple Watch, Apple TV en AirPods zijn voorzien van eigen ARM-gebaseerde processoren. Deze vallen allemaal onder de noemer Apple Silicon, maar op deze pagina gaan we het vooral hebben over de processoren die Apple voor de Mac en de high-end iPads heeft ontwikkeld onder de namen M1, M2, M3 en verder. Ze vervangen de Intel-processoren die voorheen werden gebruikt.

Apple Silicon in het kort

Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten over Apple Silicon:

Apple Silicon is in feite een marketingnaam voor de chips die Apple zelf heeft ontwikkeld.

Apple Silicon gebruikt de ARM-instructieset.

Apple Silicon vervangt de Intel-processoren met x86-instructieset die Apple voorheen gebruikte.

Mac-software die niet is aangepast voor Apple Silicon is toch te gebruiken dankzij de vertaalsoftware Rosetta 2.

De eerste Apple Silicon-chip was de Apple M1 uit 2020. Er verschenen meerdere varianten: Pro, Max en Ultra.

In 2022 volgde de tweede generatie: Apple M2, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.

In 2023 verscheen de derde generatie: Apple M3, met de varianten Pro en Max. Later gevolgd door M3 Ultra in 2025.

In 2024 verscheen alweer de vierde generatie: Apple M4, met de varianten Pro en Max.

In 2025 is de vijfde generatie verschenen: Apple M5, later gevolgd door de varianten Pro, Max en Ultra.

In 2026 onthulde Apple de zesde generatie: Apple M6.

Bij Apple Silicon is er sprake van een System on a Chip (SoC). Het is dus niet één losse chip, maar een combinatie van chips met meerdere functies, die geïntegreerd zijn tot één pakket. Omdat in het dagelijks spraakgebruik toch over ‘chip’ wordt gesproken en SoC voor sommige mensen verwarrend kan klinken, houden we het kortweg op chip, ook al weten we dat het nét iets meer is.

Apple Silicon-generaties

Apple heeft tot nu toe drie generaties Apple Silicon voor de Mac uitgebracht:

Hiervan zijn meerdere varianten verschenen, zoals je in onderstaande tabel kunt zien. Hier worden ook meteen de belangrijkste specs genoemd.

Specificatie M1-chips

Dit zijn de specificaties van alle M1-varianten:

Chip M1 M1 Pro M1 Max M1 Ultra Transistors (mrd) 16 33,7 57 114 CPU-kernen 8 8 of 10 10 20 Performance-kernen 4 6 of 8 8 16 Efficiency-kernen 4 2 2 4 GPU-kernen 7 of 8 14 of 16 24 of 32 48 of 64 Centraal geheugen 8 of 16 GB 16 of 32 GB 32 of 64 GB 64 of 128 GB Bandbreedte geheugen 68,25 GB/s 200 GB/s 400 GB/s 800 GB/s Media Engine – 1x 2x 4x Externe schermen 1 2 3 5

Specificatie M2-chips

Dit zijn de specificaties van alle M2-varianten:

Chip M2 M2 Pro M2 Max M2 Ultra Transistors (mrd) 20 40 67 134 CPU-kernen 8 10 of 12 12 24 Performance-kernen 4 6 of 8 8 16 Efficiency-kernen 4 4 4 8 GPU-kernen 8 of 10 16 of 19 30 of 38 60 of 76 Centraal geheugen 8, 16 of 24 GB 16 of 32 GB 32, 64 of 96 GB 64, 128 of 192 GB Bandbreedte geheugen 100 GB/s 200 GB/s 400 GB/s 800 GB/s Media Engine 1x 1x 1x 1x Externe schermen 1 2 4 of 5 8

Bekijk ook Alles over de Apple M2-chip in Mac en iPads Apple heeft in 2022 voor het eerst de M2-chip uitbebracht, een nieuwe Apple Silicon-chip voor Mac en iPad. De M2-chip biedt nog betere performance en is er ook in de varianten M2 Pro en M2 Max. Lees hier in welke devices je deze chip vindt en wat de unieke eigenschappen zijn.

Specificatie M3-chips

Dit zijn de specificaties van alle M3-varianten:

Chip M3 M3 Pro M3 Max M3 Ultra Transistors (mrd) 25 37 92 184 CPU-kernen 8 11 of 12 14 of 16 2 Performance-kernen 4 5 of 6 10 of 12 20 of 24 Efficiency-kernen 4 6 4 8 GPU-kernen 10 14 of 18 30 of 40 60 of 80 Centraal geheugen (GB) 8, 16 of 24 18 of 36 36, 48, 64, 96 of 128 128, 256 of 512 Bandbreedte geheugen (GB/s) 100 150 400 800 Media Engine 1x 1x 1x 2x Externe schermen 1 2 4 8

Bekijk ook Alles over de M3-chip: devices, specs en meer De M3 is de nieuwste en snelste Apple Silicon-chip die momenteel beschikbaar is. Ontdek de specs en wat er nieuw is aan de M3-chip. Welke Macs zijn al voorzien van een M3-chip en welke krijgen nog de update?

Specificatie M4-chips

Dit zijn de specificaties van alle M4-varianten:

Chip M4 M4 Pro M4 Max Transistors (mrd) 28 9 92 CPU-kernen 8, 9 of 10 12 of 14 14 of 16 Performance-kernen 3 of 4 8 of 10 10 of 12 Efficiency-kernen 6 4 4 GPU-kernen 8 of 10 16 of 20 32 of 40 Centraal geheugen 8, 16 of 24 GB 18 of 36 36, 48, 64, 96 of 128 GB Bandbreedte geheugen 120 GB/s 273 GB/s 410 of 546 GB/s Media Engine 1x 1x 1x Externe schermen 1 2 4

Bekijk ook Alles over de M4-chip in de nieuwste Macs: zoveel sneller is ‘ie dan de M3 De M4 is alweer de vierde generatie Apple Silicon-chip. Ontdek de specs en wat er uniek is aan de M4-chip. Ondertussen is het grootste deel van de line-up geüpgraded met M4-chip. Alles wat je wil weten over deze chip leggen we uit.

Specificatie M5-chip

Dit zijn de specificaties van de M5-varianten:

Chip M5 M5 Pro M5 Max M5 Ultra CPU-kernen 10 18 18 Tot 36 Super-kernen – 6 6 Tot 12 Performance-kernen 4 12 12 Tot 24 Efficiency-kernen 6 – – – GPU-kernen 10 Tot 20 Tot 40 Tot 80 Centraal geheugen 16, 24 of 32GB 24, 48 of 64GB 36, 48, 64 of 128GB 96, 256 of 512GB Bandbreedte geheugen 153 GB/s 307 GB/s 614 GB/s 1,2 TB/s Media Engine 1x 1x 2x 4x Externe schermen 2 3 4 8

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip Apple heeft de M5-, M5 Pro-, M5 Max- en M5 Ultra-chips nu in meerdere producten geïmplementeerd, maar wat doen deze chips nu precies? In welke producten vind je de M5-chip en komen er nog nieuwe aan?

Specificaties M6-chip

Dit zijn de specificaties van de M6-chip:

Chip M6 CPU-kernen 12 Super-kernen 2 Performance-kernen 4 Efficiency-kernen 6 GPU-kernen 12 Centraal geheugen 16, 24 of 32GB Bandbreedte geheugen 170 GB/s Media Engine 1x Externe schermen Tot 3

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s M6-chip Apple heeft de zesde generatie Apple Silicon onthuld. Wat zijn de eigenschappen van deze M6-chip en in welke producten zit hij?

Welke devices met Apple Silicon?

Apple heeft al haar Macs voorzien van een Apple Silicon-chip. Er zijn dus geen modellen in het assortiment meer die nog een Intel-chip hebben.

iPads met Apple Silicon:

Macs met M1-chip

Alle verschillende varianten van de M1-chip zijn te vinden in de volgende Macs:

Macs met M2-chip

De Apple M2-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M3-chip

De Apple M3-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M4-chip

De Apple M4-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M5-chip

De Apple M5-chip is te vinden in de volgende Macs:

Macs met M6-chip

De Apple M6-chip is te vinden in de volgende Mac:

Waarom Apple Silicon?

Na meer dan tien jaar chips voor iPhones en iPads te hebben ontworpen, heeft Apple al veel ervaring met het maken van eigen chips. Dat gebeurde noodgedwongen, omdat Intel weigerde speciale chips voor de iPhone te maken. Tegelijk wilde Apple ook niet te sterk afhankelijk zijn van Intel.

Apple nam in 2008 chipmaker P.A. Semi over en daarna ging het snel. In 2010 verscheen de iPhone 4 met de eerste eigen A4-chip en in 2013 verbaasde Apple iedereen door als eerste een 64-bitchip voor smartphones uit te brengen. Dit was de A7-chip in de iPhone 5s.

Ondertussen zijn de A-serie-chips de krachtigste en energiezuinigste mobiele chips op de markt, waarbij Apple met gemak Intel en Qualcomm verslaat. Ook wat de grafische kwaliteiten betreft heeft Apple enorme sprongen gemaakt, bijvoorbeeld op de iPad. Naast de A-chips bracht Apple ook diverse andere chips uit, zoals de H-chips voor AirPods en de W-chips voor de Apple Watch.

Daarnaast heeft Apple de Neural Engine voor machine learning en de Secure Enclave voor encryptie ontwikkeld, twee technologieën die nauw samenwerken met de eigen chips die Apple bouwt. Apple heeft daarmee laten zien de hardware en software beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Voor de Mac werd een speciale variant van de A-chip ontwikkeld met de naam M1, gebaseerd op de A14 Bionic. Daarna verschenen er snellere varianten van de M1, gevolgd door de tweede generatie M2. En daarmee is het verhaal niet af, want we kunnen de komende jaren nog veel chips in de M-series verwachten.

Het voordeel voor Apple

Apple heeft een belangrijke reden om zelf chips te gaan maken: meer controle. Door zelf hard- en software te maken, is Apple in staat geweest om beide beter op elkaar af te stemmen bij de iPhone en iPad. Concurrenten hadden jaren nodig om de achterstand in te halen, omdat ze afhankelijk waren van externe chipleveranciers zoals Qualcomm Snapdragon. Bij Macs speelde bovendien dat Apple erg lang moest wachten tot Intel een speciale processor voor de Mac had gemaakt. Zo was de MacBook Air van voorjaar 2020 voorzien van Ice Lake-chips, die al in januari 2019 werden aangekondigd en in september 2019 voor het eerst verkrijgbaar waren. Intel had veel tijd nodig om de overstap te maken naar een 10 nm-productieproces. Nu Apple de productie veel meer in eigen hand heeft, zijn 3 nm en 2 nm (lager is beter) snel realiteit geworden.

Door alles in eigen huis te doen, weet Apple precies wanneer de nieuwe chips klaar zijn en hoeft er niet steeds op nieuwe generaties te worden gewacht.