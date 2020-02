Universele aankopen iOS en macOS

Ontwikkelaars bepalen zelf of ze hier gebruik van gaan maken. Het is dus niet zo dat je voortaan eenmalig hoeft te betalen voor alle apps. Apple bracht vanavond nieuwe beta’s uit van iOS, iPadOS en andere platformen. De nieuwe functie is te vinden in de allernieuwste Xcode 11.4 beta update, die tegelijk met de beta’s verscheen. Het gaat om zogenaamde universele aankopen.



In de praktijk houdt het in dat er zowel een iPad-app in de App Store staat en een Mac-versie in de Mac App Store. Koop je één van beide versies, dan krijg je automatisch ook toegang tot de versie voor het andere platform. Voorheen moesten ontwikkelaars tweemaal geld in rekening brengen.

Dat Apple dit nu invoert lijkt direct verband te houden met Project Catalyst, waarbij wordt geprobeerd om iPad- en Mac-apps meer op één lijn te brengen. Een app hoeft echter niet met Catalyst te zijn gemaakt om er gebruik van te maken. Op basis van de zogenaamde bundle identifier wordt gekeken of het om een universele aankoop gaat. Is dit ID gelijk, dan kun je de app op ook op het andere platform downloaden na aankoop.

Voor nieuwe Mac Catalyst-apps die met Xcode 11.4 worden gemaakt is de functie automatisch ingeschakeld. Ontwikkelaars van bestaande apps zullen zelf moeten zorgen dat de bundle identifiers hetzelfde zijn.

De functie geldt ook voor in-app aankopen en voor delen binnen het gezin.

Om alles nog meer op een lijn te brengen zorgt Apple dat de categorieën in beide App Store meer met elkaar overeenstemmen. Voor iOS-apps komt er bijvoorbeeld de categorie ‘Grafisch & Design’ bij en in de Mac App Store kun je voortaan kiezen uit ‘Eten en drinken’, ‘Tijdschriften en kranten’, ‘Winkelen’ en meer.