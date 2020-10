Black Friday 2020 komt eraan. Op vrijdag 27 november is het zover, het jaarlijkse koopjesfestival. In de VS is het al jaren een traditie en ook in Nederland weten prijsbewuste mensen de aanbiedingen en deals te waarderingen. In dit overzicht vind je de beste Apple Black Friday Deals 2020!

Apple Black Friday Deals 2020

Steeds meer Nederlandse winkels doen mee aan Black Friday en ook dit jaar verwachten we dat de lijst weer langer zal worden. Vooral omdat Amazon Nederland van start is gegaan en flink tekeer gaat met afprijzingen, die soms heel kortstondig zijn. Black Friday biedt je een mooie kans om alvast wat Sinterklaas- en Kerst-inkopen in te slaan. Om je op weg te helpen hebben we de beste deals voor je opgezocht.

Black Friday 2020: de beste deals

Je hoeft vaak niet eens tot Black Friday te wachten. Sommige winkels beginnen al een week van tevoren met het aankondigen van hun deals. Dat betekent dat je op vrijdag 20 november al de eerste aanbiedingen kunt verwachten. De deals duren vaak een paar dagen, tot en met de maandag na Black Friday. Deze extra koopjesdag is Cyber Monday. Oorspronkelijk was dit bedoeld als extra koopjesfestijn om online nog de laatste cadeau’s in te slaan, maar wie gaat er in deze tijden nog naar een drukke winkelstraat? De hele week kun je online allerlei deals scoren.

Waar moet je zijn voor de beste aanbiedingen op iPhones, MacBooks, AirPods en andere Apple-producten? Op onze speciale actiepagina natuurlijk! We zoeken de beste deals bij elkaar van de volgende winkels:

Deze winkels doen mee aan Black Friday 2020

Hier vind je de speciale Black Friday-pagina’s van geselecteerde deelnemende winkels:

Kijk ook eens bij deze winkels:

Black Friday 2020 bij Apple

Ook Apple doet mee aan Black Friday, al is het wel iets een compleet andere insteek dan gebruikelijk. Apple heeft elk jaar een eigen Shopping Event, zonder dat daarbij de naam Black Friday wordt genoemd. Meestal duurt het van vrijdag (Black Friday) tot maandag (Cyber Monday). Het houdt in dat je een Apple Store-cadeaubon krijgt bij diverse producten, waaronder iPhones, Apple Watch, AirPods, diverse iPads, MacBooks, Apple TV en meer.

De giftcard varieert in waarde tussen €25 en €200 en is te gebruiken bij je volgende bestelling in de online Apple Store of in de fysieke winkel. In feite krijg je dus een leuke korting en dat komt mooi uit, want normaal geeft Apple maar zelden korting op prducten.

Black Friday iPhone deals

Welke iPhones kun je dit jaar in de Black Friday-aanbiedingen vinden? We verwachten dat de iPhone 12-modellen nog niet met veel korting te krijgen zijn, maar heb je je zinnen gezet op een eerder model, dan zit je goed. We verwachten vooral kortingen op toestellen uit voorgaande jaren zoals de iPhone XR en iPhone 11. Let ook op de toestellen die Apple zelf niet meer in het assortiment heeft, maar die toch interessant zijn voor mensen die wat meer op hun uitgaven moeten letten zoals de iPhone XS en SE.

Black Friday iPad deals

Zoek je een nieuwe iPad? Wij hebben een selectie gemaakt welk model het beste bij jou past:

Je zoekt een goede iPad die bijna alles kan:

Kies de iPad Air 2019, die nog maar net is opgevolgd door een nieuw model. De iPad Air 2020 zal nauwelijks zijn afgeprijsd, maar op zijn voorganger kun je waarschijnlijk mooie kortingen scoren. Bovendien heeft de iPad Air in de loop van de tijd veel functies overgenomen van zijn duurdere tegenhanger iPad Pro. Je zou ook bij voorgaande modellen van de iPad Pro kunnen kijken.

Je zoekt een kleine iPad:

Kies de iPad mini 2019. Dit is het meest recente model, dat toch alweer een tijdje op de markt is. daardoor kun je een mooie korting scoren. De iPad mini heeft een beter scherm dan de standaard iPad

Je zoekt een standaard iPad:

iPad 9,7-inch (2018) Wi-Fi 32GB zilver: €329

Bij de meeste aanbieders: €359 of meer

Je bent professional:

De iPad Pro 2020 van afgelopen voorjaar is nog redelijk nieuw, maar de tijd is inmiddels rijp voor de eerste afprijzingen. Kies een model van 11-inch of als je veel schermruimte nodig hebt het oversized model van 12,9-inch. Zit je krap bij kas, dan zou je ook eens kunnen kijken naar de iPad Pro 2018 van een eerdere generatie. Die mist een paar functies, maar die zijn voor de meeste mensen niet cruciaal. Toch niet zo’n fan van een ouder model? Dan zou je kunnen kijken naar de allernieuwste iPad Air 2020 van dit najaar want die biedt veel functies van de vroegere iPad Pro, maar dan in een compleet nieuwe behuizing.

MacBook deals voor Black Friday

Zoek je een goede MacBook, dan heb je keuze uit de Air of Pro. Beide zijn een goede investering. Omdat de prijzen vrij hoog liggen kun je ook een behoorlijke korting krijgen. De MacBook Air is voor de meeste mensen de beste keuze. Ben je van plan om zware toepassingen te doen, zoals videobewerking, dan is de MacBook Pro een betere keuze. Vaak zijn er ook wel deals voor de Mac mini en de iMac, mocht je hierop zitten te wachten. En natuurlijk is een extern scherm ook mooi meegenomen, zodat je wat comfortabeler thuis kunt werken.

Black Friday AirPods deals

Wat is een beter feestdagencadeau dan een setje AirPods? Daar is bijna iedereen blij mee en gelukkig zijn ze de afgelopen weken regelmatig in de aanbieding. Je zou dan ook wel gek zijn als je de officiële adviesprijzen bij Apple betaalde. Vaak kun je een paar tientjes besparen door snel te handelen als er weer ergens korting op AirPods is.

Bekijk ook De goedkoopste AirPods aanbieding van dit moment De AirPods Pro worden steeds goedkoper! Je kunt nu voor de prijs van rond de 200 euro de AirPods Pro in huis halen. Check ook alle andere AirPods-aanbiedingen.

Apple Watch deals voor Black Friday

Black Friday is hét moment om een nieuwe Apple Watch te kopen. Wil je een goede deal voor de Apple Watch, dan raden we aan om voor de Series 5 te kiezen. Daar vind je namelijk grotere kortingen dan bij de Series 6 die nog maar net in de winkels ligt. Ook zou je kunnen kijken naar eerdere modellen zoals de Series 4 en SE. Hou er rekening mee dat je bij de Series 3 nog het oude design krijgt.

Je zoekt een goede Apple Watch:

Apple Watch Series 5 (evt. Nike+) is een goede keuze als je het kleinere schermformaat zoekt. Omdat Apple deze zelf niet meer verkoopt kun je een leuke korting scoren – en hij is technisch geavanceerder dan de Apple Watch SE van dit jaar. Denk ook eens aan de Nike+ editie, want daarmee krijg je voor hetzelfde geld nét iets meer, zoals een sportiever ogend bandje en extra wijzerplaten.

Je zoekt een instapmodel Apple Watch:

Ben je fan van de iPhone SE-modellen, dan zal de Apple Watch SE je ook aanspreken. Deze is sinds vorige maand verkrijgbaar en krijgt minder aandacht dan de Series 6. Toch is dit een model dat voor een grote groep mensen ideaal is: alle belangrijke functies zitten erin en omdat er niet is beknibbeld zal deze Apple Watch nog jarenlang updates krijgen.

Je zoekt de beste Apple Watch deal:

In dat geval valt je oog misschien wel op de Apple Watch Series 3, een smartwatch die voor de basisfuncties nog prima voldoet. Maar hou wel rekening met het feit dat deze alweer wat ouder is en niet meer zo gemakkelijk kan meekomen. De kans is aanwezig dat Apple niet meer zo lang updates gaat uitbrengen. Kun je een paar tientjes meer uitgeven, dan raden we aan om naar de iPhone SE, Series 4 of 5 te kijken.

Op dit moment zijn er nog geen deals, maar je kunt al wel kijken bij de volgende winkels die al een speciale Black Friday-pagina hebben opgetuigd: