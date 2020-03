watchOS 7 is de eerstvolgende grote update voor de Apple Watch. In dit artikel lees je alles wat er tot nu toe bekend is over watchOS 7 en op welke modellen van de Apple Watch het naar verwachting geïnstalleerd kan worden. Ook vertellen we wanneer je meer informatie kunt verwachten over watchOS 7.

watchOS 7 in het kort

Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten over watchOS 7:

Verwachte aankondiging tijdens WWDC 2020

Beschikbaar vanaf september 2020

Standaard op Apple Watch Series 6

Nieuwe functies in watchOS 7

Dit zijn de belangrijkste geruchten over de aanstaande watchOS 7 functies:

#1 Wijzerplaten delen

Zelf samengestelde wijzerplaten kun je via het deelmenu op de iPhone delen met andere Apple Watch-gebruikers. Dit gaat bijvoorbeeld om kleuren, foto’s, complicaties en de indeling van een wijzerplaat.

#2 Nieuwe Infograaf Pro-wijzerplaat

Als aanvulling op Infograaf en Infograaf Mudulair komt er in watchOS 7 ook een Pro-wijzerplaat met tachymeter. Dit is een functie die op analoge horloges populair is voor het schatten van de snelheid op een bepaald parcours.

#3 Wijzerplaten van gedeelde foto-albums

In watchOS 7 kun je niet meer alleen zelf een foto of een fotoalbum uitkiezen voor je wijzerplaat, maar je kunt ook een gedeeld album maken met je iCloud-vrienden.

#4 Apple Watch van kind beheren via iPhone van ouder

Ouders kunnen voortaan de Apple Watch van hun kind koppelen met de eigen iPhone en vervolgens instellingen beheren. Dit is handig voor kinderen die wel een Apple Watch hebben, maar geen eigen iPhone. Je kunt dan meerdere horloges koppelen met je iPhone en aangeven welke je zelf draagt en welke voor de kinderen is bedoeld.

#5 Kindermodus (Schooltime)

Schermtijd op de Apple Watch. Met Schooltime kun je als ouder aangeven welke Apple Watch-functies tijdens schooltijd mogen worden gebruikt, zodat je bijvoorbeeld niet kunt chatten. Ook kun je instellen met welke mensen een kind contact mag hebben.

#6 Slaap meten

Het meten van slaap werkt waarschijnlijk nauw samen met nieuwe energiebesparende features op de Apple Watch. Net als elk jaar zijn er geruchten dat er mogelijk een functie komt om je slaap te analyseren. Dit houdt in dat je je Apple Watch tijdens het slapen blijft dragen, waarna je ‘s ochtends kunt zien hoe goed de kwaliteit van je slaap was. Of je hiervoor ook een nieuwe Apple Watch nodig hebt is nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat Apple hiervoor extra sensoren nodig heeft die je alleen in de Apple Watch Series 6 vindt.

De AutoSleep-app kan al jarenlang slaap meten.

#7 Nieuwe schakelaars in Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel van de Apple Watch krijgt nieuwe schakelaars voor slaaptracking en voor het detecteren van harde geluiden.

#8 Meer zelfstandige apps

In watchOS 6 is Apple al begonnen met het zelfstandiger maken van apps en in watchOS 7 wordt dat verder doorgezet. Apps op de Apple Watch zijn geen tweederangs burger meer, maar worden compleet zelfstandige apps waar je écht iets mee kan.

#9 Bloedzuurstof meten

De Apple Watch kan in watchOS 7 ook je bloedzuurstof meten. De technologie daarvoor zou al in de originele Apple Watch zitten, maar Apple heeft het nooit geactiveerd. Mogelijk werkt het ook op oudere modellen, al is het mogelijk dat Apple het beperkt tot de Apple Watch Series 6.

#10 Workouts met uitleg

Apple lijkt van plan om een aparte app met uitleg over fitnessoefeningen en sporten te maken. Mogelijk komen er ook demonstratievideo’s beschikbaar en wordt het een dienst waarop je je kunt abonneren. Op de Apple Watch zal deze app ongetwijfeld ook aanwezig zijn, maar voor het kijken van de video’s moet je op een groter scherm zijn, zoals een Apple TV-scherm, een iPhone of iPad.

#11 Internationale vlaggen

Apple werkt ook nog aan een nieuwe wijzerplaat voor de Apple Watch, met vlaggen van diverse landen. De vlaggen zijn schermvullend en zijn bijvoorbeeld handig tijdens sportevenementen of op momenten dat je je nationale trots wilt uitdragen.

We verwachten niet dat Apple het maken van wijzerplaten openstelt voor externe ontwikkelaars.

Beschikbaarheid watchOS 7

Na de aankondiging op WWDC 2020 verwachten we de eerste beta’s voor ontwikkelaars vlak daarna. De volledige versie wordt in september 2020 verwacht, in lijn met voorgaande jaren.

De update is zoals altijd gratis te downloaden voor iedereen met een geschikte Apple Watch.

Welke Apple Watch heb ik nodig?

watchOS 6 verscheen alleen voor de Apple Watch Series 1 en nieuwer (de originele Apple Watch Series 0 krijgt al een tijdje geen updates meer). Met de komst van watchOS 7 kunnen er nog meer modellen afvallen. Mogelijk komt de update alleen beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer. Pas tijdens de aankondiging in juni weten we zeker welke modellen nog ondersteund worden.

Ben je nog niet op de hoogte van de vernieuwingen in watchOS 6? Dan komt het goed uit dat wij daar een speciaal watchOS 6-overzicht voor hebben! Zo kun je even bijbenen voordat er alweer nieuwe functies voor de deur staan.