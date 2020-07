Apple gaat zich in 2020 weer iets meer openstellen: 9 voorbeelden

Apple is doorgaans een gesloten bedrijf, dat het liefst eigen oplossingen ontwikkelt en anderen niet toelaat in het ecosysteem. Toch gaat Apple ook met iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur de deur weer iets meer openzetten.

Meer openheid bij Apple

Apple is de afgelopen jaren stap voor stap wat opener geworden. Het werd mogelijk om (navigatie)apps van derden te gebruiken in CarPlay, er kwam HomeKit op tv’s van onder andere LG en op speakers van Sonos en andere merken kun je AirPlay 2 gebruiken. Ook in het najaar van 2020 gaat Apple de platformen weer iets meer openzetten – al is het nog steeds Apple die de uiteindelijke controle houdt. We zullen nooit weten of al deze maatregelen te maken hebben met de vele rechtszaken en onderzoeken die momenteel lopen vanwege oneerlijke concurrentie, of dat Apple zelf tot de slotsom is gekomen dat verder openstellen best een goed idee is. Belangrijker is dat we er vanaf dit najaar van kunnen profiteren. Meer openheid is meer keuze!



#1 Meer muziekdiensten op de HomePod

Het werd niet erg nadrukkelijk genoemd tijdens de keynote van WWDC, maar het komt er toch echt aan: Spotify kan straks op de HomePod gebruikt worden. Apple gaat de HomePod openzetten voor andere muziekdiensten. Of Spotify meedoet is een kwestie van afwachten, maar de muziekdienst heeft zoveel geklaagd over de beperkingen die Apple oplegt, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat ze deze kans overslaan. Sinds begin 2018 kun je alleen Apple Music op de HomePod gebruiken door een spraakcommando te geven. Vanaf eind 2020 kun je ook zeggen: “Play album X on Spotify”. In het Engels uiteraard, want de HomePod verstaat nog steeds geen Nederlands. Veel details heeft Apple nog niet gegeven.

Bekijk ook HomePod werkt dit najaar met andere muziekdiensten, zoals Spotify Een veelgehoord verzoek onder HomePod-gebruikers is het wijzigen van de standaard muziekdienst. Binnenkort is dat mogelijk. Naast Apple Music kun je ook Spotify, Tidal en andere muziekdiensten aansturen, als ze daarvoor kiezen.

#2 ‘Zoek mijn’ voor accessoires van derden

Apple gaat het ‘Zoek mijn’-netwerk openstellen voor accessoires van derden. Ook dan denk je meteen aan een bekende naam: Tile! Deze fabrikant heeft Apple er eveneens van beschuldigd te veel beperkingen in te bouwen, waardoor de nog onaangekondigde AirTag een voorkeursbehandeling zou kunnen krijgen. Het lijkt erop dat dat niet gebeurt, want Tile mag ook gewoon hetzelfde ‘Zoek mijn’-netwerk van honderden miljoenen Apple-producten gebruiken om zoekgeraakte spullen terug te vinden. Het is jammer voor Tile dat daardoor hun eigen mesh-netwerk een stuk minder waardevol wordt. Het netwerk van Apple-producten is namelijk veel fijnmaziger dan dat van Tile-trackers.

Bekijk ook 'Openstellen van Apple's Zoek mijn-netwerk kan rampzalig zijn voor Tile' Tile heeft de afgelopen maanden geprotesteerd tegen oneerlijke concurrentie, nog voordat de Apple AirTag is aangekondigd. Maar nu Apple het Zoek mijn-netwerk openzet voor externe aanbieders zou het wel eens dramatisch kunnen uitpakken voor Tile.

#3 Standaard e-mail en browser vervangen

Het werd een paar jaar geleden mogelijk om de standaardapps op je iPhone te verwijderen (of eigenlijk te verbergen). In iOS 14 zet Apple de volgende stap, al is het een kleine. Het wordt mogelijk om de standaard Safari-browser en Mail-app te vervangen door een app naar keuze. Als je op een linkje klikt vanuit een andere app zal dan niet meer Safari openen, maar een browser naar eigen keuze. Apple houdt wel de controle, want niet alle apps mogen zich hiervoor aanmelden. Het moet wel om een legitieme browser gaan en niet om een spelletje waar toevallig ook een browser in zit, zo legde softwarebaas Craig Federighi uit in een interview na afloop van de aankondigingen. Bij browsers zal het vooral om Chrome en Firefox gaan. De rendering engine van Safari moet door deze apps nog wel verplicht worden gebruikt. Dit heeft te maken met beveiligingsfuncties.

#4 Wijzerplaten delen

Helemaal openstellen, daar is nog geen sprake van. Maar het wordt in iOS 14 wel mogelijk voor bedrijven om zelf een wijzerplaat samen te stellen, die ze vervolgens op hun website beschikbaar kunnen stellen. Een bedrijf, website of influencer kan bijvoorbeeld een wijzerplaat in eigen huiskleuren maken, met precies de complicaties en andere informatie die de betreffende doelgroep nodig heeft. Als voorbeeld laat Apple een wijzerplaat voor surfers zien, die je via de website ‘Ocean Guild’ zou kunnen downloaden. Deze bevat precies de functies die je als surfer nodig hebt.

#5 Sensoren voor augmented reality

Augmented reality is altijd een van de meest ‘open’ functies bij Apple geweest. Vooral omdat Apple afhankelijk is van externe ontwikkelaars om mooie toepassingen te maken. In ARKit 4 komen er weer een paar nieuwe functies bij, waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot meer informatie van sensoren. Zo is het met de Depth API mogelijk om metingen van de LiDAR Scanner in de iPad Pro uit te lezen, om nauwkeuriger dieptemetingen te doen. Per pixel wordt informatie over de absolute afstand tot een object berekend. Samen met andere AR-trucjes worden virtuele objecten beter in de ruimte geplaatst.

Er komt ook betere Face Tracking voor de selfiecamera. Je kunt tot drie gezichten tegelijk tracken. Hiermee maakt je iPhone het mogelijk om bijvoorbeeld realistischere filters over je gezicht te plakken tijdens het maken van een foto. Snapchat zou er gebruik van willen maken.

We hebben in onze uitleg ARKit meer geschreven over de vernieuwingen die in ARKit 4 zitten.

Bekijk ook Alles over ARKit 4, Apple's eigen augmented reality platform Dankzij ARKit kunnen ontwikkelaars eenvoudig augmented reality toevoegen in hun iPhone- en iPad-apps. Maar wat is Apple's ARKit precies, op welke toestellen werkt het en in welke apps is het beschikbaar? Je leest het in deze gids.

#6 Toegang tot de Ultra Wideband-chip

Er wordt nog weinig gedaan met de Ultra Wideband-chip (U1) in de huidige iPhones. Je kunt er gericht met AirDroppen, maar de echte potentie moet er nog uit gehaald worden. Misschien gaan externe ontwikkelaars daarvoor zorgen. Appel gaat het Nearby Interaction-framework openstellen voor ontwikkelaars. Zo krijgen ontwikkelaars tot de U1-chip om de nauwkeurige locatie van nabije Apple-apparaten vast te stellen. Je moet hier uiteraard wel toestemming voor geven. Het kan leuk zijn voor realtime interactieve games en AR-functies.

#7 Chrome- en Firefox-webextensies komen naar Safari

Ook op de Mac komt er iets meer openheid en wel in de Safari-browser. Het wordt nu mogelijk om extensies van andere browsers zoals Chrome ook in Safari beschikbaar te stellen.

Deze nieuwe Safari-extensies zijn voortaan te vinden in een eigen categorie in de Mac App Store. Er komen ook ranglijsten voor extensies en er komen verhaaltjes waarin bepaalde extensies worden uitgelicht. Dat zal nodig zijn, want we verwachten een stortvloed aan nieuwe extensies. Het betekent overigens wel dat alle extensies door Apple moeten worden gekeurd voordat je ze kunt gebruiken.

Ontwikkelaars kunnen met de WebExtensions API aan de slag. Dit is cross-browser en wordt al gebruikt door de Firefox-browser. Het lijkt ook sterk op de ontwikkelaarsinterface voor Chrome-extensies. Safari laat je kiezen op welke sites je een extensie wilt gebruiken. Je kiest alleen de websites die je vertrouwt.

Bekijk ook Safari gaat met webextensies van andere browsers werken In macOS Big Sur zal Safari veel meer webextensies kunnen gebruiken. Apple gaat de browser openstellen voor extensies van andere browsers. Bovendien wordt het makkelijker om bestaande extensies van Chrome, Firefox en Edge over te zetten.

#8 Meer controle over gamecontrollers, zoals rumble

Je hebt vast wel gelezen over de nieuwe ondersteuning voor Xbox Elite v2 en Xbox Adaptive controllers in tvOS 14. Maar er is veel meer mogelijk. Ontwikkelaars krijgen via het Core Haptics-framework toegang tot rumble-functies van de nieuwere controllers voor Xbox en Playstation 4. Je kunt ook knoppen anders toewijzen, wat handig kan zijn voor mensen met een beperking.

Er komt voor games ook verbeterde ondersteuning voor muizen en toetsenborden. Vanaf iPadOS 14 kunnen game-ontwikkelaars gebruikmaken van toetsen op een fysiek toetsenbord. Je kunt zo bijvoorbeeld de WASD-toetsen gebruiken om te lopen door games, zoals dat op de computer gebruikelijk is. Een muiscursor kan handig zijn bij shooters om heel precies je doelwit te markeren. Voorheen werkte het wel, maar het leverde vaak problemen op door trage respons.

#9 App Clips voor kleine bedrijven

Voor veel kleine bedrijven is het te kostbaar om een eigen app te maken. Het is ook niet altijd zinvol. Denk bijvoorbeeld een restaurant, die de menukaart in een app wil stoppen. Met App Clips (Appfragmenten) zet Apple het platform wat meer open. Platformen zoals Yelp kunnen App Clips maken voor allerlei restaurants, zonder dat ze zelf een eigen app hoeven te maken.

De Appfragmenten laten je inloggen met Sign in with Apple of betalingen doen met Apple Pay. Je hoeft in zo’n mini-app dus geen account- of betaalgegevens in te voeren. Hiermee kunnen kleine partijen toch een soort app hebben, zonder dat ze het tijdrovende en dure proces van het ontwikkelen van een app hoeven te doorlopen en zonder dat ze afhankelijk zijn van het goedkeuringsproces van Apple.