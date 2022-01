Garantie refurbished iPhone: hierop moet je letten

Als je een nieuwe iPhone uitzoekt krijg je daar de gebruikelijke iPhone-garantie op. Dit is 1 jaar voor zakelijke klanten en 2 jaar voor consumenten. Maar hoe zit het met gebruikte exemplaren, met name bij refurbished iPhones? Daar gaat dit artikel over: krijg je dezelfde garantievoorwaarden als bij een nieuwe? Of ben je toch minder goed af? Er gelden andere regels rondom de garantie, dus het heeft zin om je vooraf goed te informeren!

Standaard krijg je als Europese consument op een iPhone 2 jaar garantie . Je mag er namelijk vanuit gaan dat een nieuw product de eerste twee jaar zonder gebreken functioneert. Bij een refurbished iPhones gelden er andere regels. Het is immers een gebruikt toestel en de winkelier hoeft niet dezelfde garantie te bieden die je bij een nieuw toestel gewend bent. Een dergelijk toestel is compleet gecontroleerd op beschadigingen en functioneert vrijwel als nieuw. Mag je dan ook verwachten dat zo’n toestel net zo lang mee gaat?

Ja en nee. Veel aanbieders van refurbished iPhones geven je 24 maanden garantie op je aankoop en dat is net zo lang als bij een nieuw product. Soms krijg je zelfs 36 maanden garantie, waardoor je met een refurbished iPhone zelfs nog iets beter uit bent! Kijk dus goed naar de voorwaarden als je een gereviseerd exemplaar koopt.

Keurmerk voor refurbished iPhones

Er is sinds maart 2019 een Refurbished Keurmerk voor iPhones. Hieraan doen onder andere iUsed, Swoop, Renewd, Leapp en Forza Refurbished mee. Het Ministerie van Economische Zaken en Techniek Nederland (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel) zijn de initiatiefnemers en worden daarbij ondersteund door een aantal andere organisaties die bijvoorbeeld de technische en financiële controles uitvoeren. De plannen zijn ontstaan vanuit de kritiek dat refurbished iPhones vaak van wisselende kwaliteit zijn. Dankzij het keurmerk heb je zekerheid dat het toestel op alle essentiële punten is gecontroleerd én dat de aanbieder ook financieel gezond is.

Onderstaande aanbieders met medaille-icoon zijn aangesloten bij Keurmerk Refurbished:

12 tot 36 maanden garantie op refurbished

Aanbieders die zijn aangesloten bij het Refurbished Keurmerk geven de meest uitgebreide garantie, maar daar staat tegenover dat je voor deze toestellen (en de extra zekerheid die je daarbij krijgt) ook wat meer betaalt. Gemoedsrust is echter ook iets waard. Je krijgt op toestellen met een Refurbished Keurmerk 2 jaar garantie en dat geldt ook voor de batterij. Mocht de batterij gaandeweg slechter worden, dan kun je dus binnen die twee jaar een beroep doen op de garantie die de aanbieder op deze refurbished toestellen geeft.

Andere aanbieders hanteren vaak andere garantieperiodes: 12, 24 of 36 maanden garantie komt regelmatig voor.

Waarop letten bij refurbished garantie?

Een van de grootste voordelen van refurbished ten opzichte van tweedehands is dat je gewoon garantie krijgt op je aankoop. Bij Marktplaats is het een stuk moeilijker om je beklag te doen, als blijkt dat een iPhone in een veel slechtere conditie is dan de verkoper had beloofd. Maar let wel even op de voorwaarden die de aanbieder hanteert, zoals:

Geldt de garantie voor 12, 24 of 36 maanden?

Welke onderdelen vallen onder de garantie, accessoires ook?

Geldt er garantie op het functioneren van de batterij?

Vindt levering en garantie via de winkelier plaats, of via een partner?

We raden aan om een refurbished iPhone met minstens 24 maanden garantie te kopen. Er kunnen namelijk niet-zichtbare gebreken zijn die pas na verloop van tijd duidelijk worden. Soms kopen refurbished aanbieders een grote partij iPhones op waarvan de voorgeschiedenis onduidelijk is. Het kan daarbij ook gaan om kapotte iPhones die zijn opgeknapt en die bijvoorbeeld waterschade hebben gehad, waardoor er corrosie op de interne componenten kan zijn ontstaan. Zoiets kan pas op een later moment blijken.

Nog een ander punt om op te letten, is of de refurbished iPhone wordt geleverd door de winkel zelf of door een partner. Winkels zoals Coolblue werken samen met externe partners. Loop je tegen vragen of problemen aan, dan zal dit vaak via het partnerbedrijf worden afgehandeld en je moet dan maar hopen dat dit een betrouwbare partij is.

Wat valt er onder garantie van refurbished iPhones?

Natuurlijk is niet alles gedekt. Alleen defecten aan de hardware komen in aanmerking, bijvoorbeeld als je scherm opeens strepen vertoont of je iPhone niet meer aan gaat. De dekking geldt soms niet voor onderdelen die aan slijtage gevoelig zijn, bijvoorbeeld de accu of het scherm. Op meegeleverde accessoires zoals kabels en oordopjes kan de termijn korter zijn, bijvoorbeeld 6 maanden.

De dekking geldt uiteraard ook niet bij vochtschade, vallen, stoten en schade die je zelf hebt veroorzaakt. In dat geval kun je beter een iPhone-verzekering afsluiten.

Garantie op refurbished onderdelen

Als je kiest voor een refurbished iPhone, is het goed om vooraf te kijken wat er precies is gedekt. Omdat 24 maanden gangbaar is bij de meeste aanbieders, raden we aan om alleen voor een kortere periode te kiezen als je een erg scherpe deal kunt vinden. Is de prijs ongeveer gelijk, dan ben je beter af met de langere garantieperiode van 24 maanden.

Voordat je de aankoop doet is het goed om te kijken op welke onderdelen de garantietermijn van toepassing is. Onderdelen zoals het touchscreen, de accu en de oordopjes hebben vaak een eigen garantietermijn van bijvoorbeeld zes maanden.

Niet tevreden? Zo zit het met retour

Ben je niet tevreden met je refurbished iPhone, dan heb je bij de meeste winkeliers de mogelijkheid om je aankoop binnen de zichttermijn terug te sturen. Dit kan oplopen tot wel 30 dagen, zodat je voldoende tijd hebt om het toestel te proberen. Omdat je een dergelijk toestel online koopt heb je net als bij aanschaf van een nieuw toestel het recht om te retourneren.

Let bij retourneren op dat je het volledige aankoopbedrag terug krijgt en geen tegoedbon. Bij online aanschaffen kun je het product binnen de zichttermijn terugsturen, zonder dat je uitleg hoeft te geven waarom het toestel niet bevalt.

Heb je gekocht in een fysieke winkel, dan is deze niet verplicht om het product terug te nemen. In dat geval kan het ook gebeuren dat je een waardebon krijgt. Als het product goed werkt en voldoet aan de verwachtingen die vooraf zijn gewekt, dan kun je niet zomaar het aankoopbedrag terugeisen, tenzij er op de factuur of op de kassabon duidelijk staat dat er sprake is van een soepel retourbeleid. Omdat het vaak om grote bedragen gaat, is het maar de vraag of je blij bent met een tegoedbon.

Bij de meeste aanbieders uit onze refurbished iPhone-koopgids heb je 14 dagen de tijd om het toestel terug te sturen. Soms is dit gratis, soms voor eigen rekening. Er zijn ook enkele partijen die iets soepeler zijn en je 21 of 30 dagen de tijd geven om terug te sturen.

Bovenstaande termijn gaat in op het moment dat je het toestel aanmeldt voor een retourzending. Je kunt dus bijna 14 dagen erover nadenken over je aankoop en vervolgens heb je nog eens 14 dagen om te zorgen dat de winkel jouw pakketje retour heeft ontvangen. Dit verschilt met fysieke winkels, waar je het product hebt kunnen aanraken en beoordelen. Omdat een iPhone kopen in een webshop extra risico’s met zich meebrengt is het retourbeleid soepeler. Je hebt immers niet vooraf kunnen controleren hoeveel krasjes erop zitten.

Refurbished of nieuw, wat kies jij?

Het is een lastige keuze: kies je een refurbished iPhone die veel goedkoper is, of een gloednieuwe? Wil je geen enkel risico nemen, dan raden we aan om een nieuwe iPhone te kopen. Bij voorkeur online, omdat je dan als consument sterker staat. Je weet dan zeker dat het toestel ongebruikt is, dat alle accessoires erbij zitten en dat er niets mis mee is.

Kortom: wil je niet te veel betalen, dan kan refurbished een goede optie zijn, als je maar goed let op de garantievoorwaarden. Kies een toestel met minstens 24 maanden garantie, liefst via een webshop zodat je de mogelijkheid hebt om terug te sturen.

Als voorbeeld zie je hieronder de prijzen voor de iPhone 11, een populair refurbished toestel. Nieuw kost dit toestel vanaf €589,-.

