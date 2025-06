Apple laat je de snelheid voelen met haptische trailer van F1: The Movie

Apple had deze week een bijzondere primeur: een haptische trailer voor de aankomende F1-film, exclusief beschikbaar via de Apple TV-app op de iPhone. Met behulp van de Taptic Engine voel je letterlijk het gebrul van de motoren, het piepen van de banden en de spanning in de pitstraat. Zo beleef jij de trailer nog intenser.

Wat is een haptische trailer?

Een haptische trailer is meer dan beeld en geluid alleen. Door gebruik te maken van de ingebouwde trilmotor van de iPhone (de zogeheten Taptic Engine), worden trillingen perfect gesynchroniseerd met wat er op het scherm gebeurt. Denk aan het moment waarop een F1-bolide vol gas een bocht uit accelereert of wanneer een crash je op het puntje van je stoel brengt – en je toestel daarbij subtiel of juist heftig meetrilt. Het is alsof je de actie niet alleen ziet, maar ook voelt.

Zo ervaar je het zelf in de F1 The Movie-trailer

Om de haptische trailer zelf uit te proberen heb je een iPhone nodig met iOS 18.4 of hoger. De functie werkt op alle modellen vanaf de iPhone XR en is beschikbaar via de Apple TV-app:

Open de Apple TV-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Apple TV+. Zoek naar de trailer van F1: The Movie. Tik op de speciale haptische versie en houd je toestel vast – de rest voel je vanzelf.

Let op: de functie is alleen beschikbaar op iPhones en dus niet via de Apple TV op je televisie of iPad. Logisch ook, want deze apparaten hebben geen Taptic Engine. Al kom je met een goede Dolby Atmos-installatie bij je televisie wel een heel eind wat de trillingen betreft. Mocht je de trailer niet meteen kunnen vinden, kun je altijd deze link naar Apple TV volgen.

Over de F1-film

De film F1, geregisseerd door Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), volgt het verhaal van voormalig Formule 1-coureur Sonny Hayes (Brad Pitt). In de jaren 90 gold hij als een groot talent, maar een ernstige crash maakte voortijdig een einde aan zijn carrière. Jaren later wordt hij door zijn oude teamgenoot Ruben Cervantes (Javier Bardem) gevraagd om terug te keren – ditmaal niet als rijder, maar als mentor van het jonge racetalent Joshua “Noah” Pearce (Damson Idris). Joshua zit vol ambitie, maar worstelt met de aanwezigheid van zijn ervaren mentor, die onverwacht toch weer achter het stuur kruipt.

De scènes zijn gefilmd tijdens echte Grand Prix-weekenden zoals Silverstone en Las Vegas. Brad Pitt en Damson Idris reden zelf op volle snelheid – tot wel 290 km/h – in aangepaste racewagens, met zo min mogelijk CGI. Dit zorgt voor een realistische racebeleving, die de fysieke intensiteit en emotionele lading van de sport tastbaar maakt.