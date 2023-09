Wil je een iPhone met Odido abonnement afsluiten? Odido is de nieuwe naam van Tele2 en T-Mobile en dat betekent dat er nieuwe abonnementen en nieuwe bundels zijn geïntroduceerd. Op deze pagina hebben we alle interessante aanbiedingen voor je verzameld. We verwachten dat deze ‘nieuwe’ provider regelmatig leuke kortingen geeft op de iPhone en andere Apple-producten. Zo kun je bijvoorbeeld een goedkope iPhone 14 met Odido abonnement afsluiten voor een paar tientjes per maand.

Odido-abonnementen en bundels

Dit zijn de tarieven die Odido hanteert voor een iPhone met abonnement:

2GB data + 120 minuten bellen: €14,- per maand

10 GB data + 120 minuten bellen: €17,50 per maand

15GB data + 12 minuten bellen: €20,- per maand

Onbeperkt internet en bellen Start (10 Mbps): €27,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Basis (300 Mbps): €32,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Plus (600 Mbps + 1 extra*): €37,50 per maand

Onbeperkt internet en bellen Premium (1 Gbps + 3 extra’s**): €49,50 per maand

*Bij de extra’s heb je keuze uit Videoland, Podimo (podcasts) of Visual Voicemail

** Bij de extra’s heb je keuze uit Videoland, Deezer (muziek), Podimo (podcasts), Viaplay, Visual Voicemail, HBO Max of SkyShowtime. Sommige diensten kosten meer punten. Zo ben je met Viaplay meteen je 3 punten kwijt. Videoland Basis kost 1 punt en Videoland Premium kost je de volledige 3 punten.

Bestaande klanten krijgen lagere tarieven te zien. Heb je internet op hetzelfde adres, dan betaal je minder en krijg je meer data. Zo wordt de 2GB-databundel verhoogd naar 4GB en betaal je nog maar €11,50 per maand. Hetzelfde geldt voor de andere abonnementen. Je krijgt elke maand €2,50 korting en tot 5GB extra data bij je bundel. Ook krijg je tot €7,50 korting per maand op je Unlimited-abonnementen en tot €5,- korting per maand op internet voor thuis.

iPhone 15 met Odido abonnement

Wil je de nieuwste iPhone 15 kopen bij Odido, hou dan deze pagina in de gaten. We verwachten dat Odido alle iPhone 15-modellen in het assortiment gaat opnemen en dat er regelmatig acties zullen zijn. Ook kun je extra besparen als je producten combineert.

iPhone 14 bij Odido

Natuurlijk kun je bij Odido een abonnement met iPhone 14 afsluiten. De complete line-up is beschikbaar, in alle kleuren en opslagcapaciteiten. Logisch natuurlijk, want Odido heeft nog de bestaande voorraden van T-Mobile en Tele2 liggen en heeft alleen een nieuwe naam gekregen. Voor de toestelprijs betaal je:

iPhone 14: €768,-

iPhone 14 Plus: €960,-

iPhone 14 Pro: €1.055,-

iPhone 14 Pro Max: €1.235,-

Dit bedrag kun je eenmalig betalen of uitspreiden over een langere periode (tot 24 maanden), waarbij je geen rente betaalt. De toestelprijzen liggen lager dan bij Apple. Zo betaal je bij de Apple Store €1.016,- voor het instapmodel 128GB iPhone 14 en bij afsluiting van een abonnement via Odido maar €768,-. Daar staat uiteraard wel tegenover dat je voor bepaalde tijd aan een abonnement vastzit, maar die had je toch al nodig.

Goedkopere iPhones bij Odido

Odido heeft ook nog de volgende modellen in het assortiment, waarmee je veel goedkoper uit bent omdat ze al wat langer verkrijgbaar zijn:

Zelf je Odido abonnement samenstellen

Je kunt bij Odido zelf je abonnement samenstellen. Zodoende kun je bepalen hoeveel je vooraf betaalt voor je toestel. Dit bepaalt ook meteen hoeveel je per maand betaalt voor je toestel, naast de normale abonnementskosten. Je kunt bij Odido kiezen voor bundels met 120 belminuten of onbeperkt bellen. Daarnaast kun je kiezen uit vier bundels met onbeperkte data. Het goedkoopste onbeperkte abonnement Unlimited Start is met een snelheid van 10 Mbps bijna niet vooruit te branden, dus we raden aan om minimaal voor Unlimited Basis van 300 Mbps te kiezen. Je kunt deze bundels ook gedeeltelijk in het buitenland gebruiken. Bekijk de actuele bundels bij Odido en je kunt meteen zien welke het beste bij jouw behoeften aansluiten.

Odido is ontstaan vanuit T-Mobile en Tele2, twee bekende providers waarvan de ene afkomstig is uit Duitsland en de andere uit Scandinavië. Tele2 startte in 1997 in Nederland met consumenten- en zakelijke diensten. Sinds 2019 zijn T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland samengegaan, om sterker te kunnen staan tegen de duopolie van KPN en Vodafone die destijds 80% van de mobiele markt in handen hadden. T-Mobile presenteerde zichzelf daarbij als de premium-aanbieder, terwijl Tele2 als prijsvechter met “schandalig veel data” bekend werd. Met de samenvoeging van T-Mobile en Tele2 in 2023 komt er een einde aan de twee losse merknamen.

Odido abonnementen voor 1 of 2 jaar?

Je kunt kiezen uit abonnementen van 1 jaar of 2 jaar. Het is niet meer mogelijk om abonnementen met maandelijkse opzeggin af te sluiten. Het lijkt misschien vervelend om je voor zo’n lange tijd vast te leggen, maar bedenk voor jezelf of je echt van plan bent om de komende tijd telkens weer de aanbiedingen te vergelijken, om te kijken waar je nóg goedkoper uit kunt zijn. Een tweejarig abonnement is nog te overzien en je hoeft er weer een hele tijd niet meer over na te denken.

Odido sim only

Heb je al een iPhone en wil je daarbij een Odido sim only? Ook dat kan. Odido hanteert voor sim only dezelfde tarieven die ze ook voor de iPhones met abonnement hanteren, dus:

Ook hierbij krijg je extra korting en meer data als je vast internet via Odido afsluit.

Bekijk ook iPhone sim only: bekijk sim-only abonnementen voor je iPhone Waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Bekijk tips hoe je nog meer geld bespaart op een sim-only iPhone. In dit artikel helder en onafhankelijk advies waar je op moet letten als je een iPhone met sim-only abonnement overweegt. Steeds meer mensen kiezen ervoor!

