Introductie HomePod mini review

Onder Apple-gebruikers is de HomePod een geliefd product, maar de Siri-speaker heeft nog geen brede doelgroep bereikt. De originele HomePod verscheen bijna drie jaar geleden en is nog steeds in slechts een beperkt aantal landen verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de nieuw verschenen HomePod mini, de kleinere en vooral veel goedkopere versie van Apple’s slimme speaker. Een HomePod mini kopen is helaas niet zomaar mogelijk in Nederland of België, dus je zult naar omringende landen moeten uitwijken. Ook spreekt de speaker nog geen Nederlands. Toch is de HomePod mini best goed bruikbaar in Nederland. In deze review van de nieuwe HomePod mini lees je hoe wij deze kleinere versie ervaren hebben. Hoe is de geluidskwaliteit, wat kun je er allemaal mee en hoe verhoudt de speaker zich ten opzichte van de concurrenten?



Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een witte HomePod mini. Het reviewexemplaar is door ons zelf aangeschaft via Duitsland.

Zoals al aan het begin van deze HomePod mini review gezegd, is de speaker nog niet in Nederland of België te koop. Ook werkt de speaker nog niet in het Nederlands. Wil je hem toch in huis halen, dan kun je het beste aan vrienden of familie in Duitsland of Frankrijk vragen om er eentje te bestellen en naar jou op te sturen. Er gelden echter lange levertijden. Vanwege de huidige situatie raden we af om zelf de HomePod mini in het buitenland te kopen. De kans is groot dat de speaker niet voorradig is.

Lees ook onze HomePod mini FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe speaker.

Design HomePod mini: rond en klein

Nieuw rond design

Buitenkant van textiel

Afmetingen van 84,3 bij 97,9 millimeter, gewicht van 345 gram

Keuze uit wit of zwart

Platte bovenkant met klein display

De HomePod mini doet zijn naam eer aan. Op de foto’s lijkt de speaker al erg klein, maar je merkt pas echt hoe compact de speaker is zodra je hem uit de doos haalt. De HomePod mini zit verpakt in een kleine vierkante doos, met niets meer dan alleen de HomePod mini en de meegeleverde usb-c-adapter. De HomePod mini is qua grootte ongeveer de helft van de gewone HomePod en is vergelijkbaar met een forse sinaasappel. Je kan de HomePod mini dus makkelijk in de hand houden, hoewel het geen draagbare speaker is.

We zijn een fan van het ronde ontwerp. Het was een stuk saaier geweest als Apple van de HomePod mini simpelweg een kleinere HomePod gemaakt had. Het ronde ontwerp geeft de HomePod mini zijn eigen karakter en is daardoor ook een stuk herkenbaarder in bijvoorbeeld de interface van de Woning-app, waar je de HomePod mini instelt. De ronde mini oogt daardoor ook een stuk speelser dan de standaard HomePod. De buitenkant van textiel is van hoge kwaliteit, zoals we ook van de gewone HomePod gewend zijn. Ondanks de veel lagere prijs heeft Apple daar gelukkig niet op bezuinigd.

Het kleine formaat heeft een groot voordeel: je kan hem veel makkelijker overal in huis plaatsen. Terwijl je bij de grote HomePod nogal wat ruimte moet maken, hoeft dat bij de HomePod mini niet. Zelfs op een klein bureau misstaat de HomePod mini niet en ook op een bijzettafeltje in de woonkamer of op het nachtkastje in de slaapkamer past de HomePod mini met gemak.

Op de bovenkant vinden we een klein aanraakgevoelig display. Hiermee kun je zien of Siri naar je luistert en of er muziek afgespeeld wordt. Een verschil met de gewone HomePod is dat de gehele bovenkant van de HomePod mini een scherm is en oplicht, terwijl dit bij de gewone HomePod een kleiner deel is. Ook een opvallend detail is dat de plus- en minknop voor het volume bij de HomePod mini permanent zichtbaar is, ook als er niets afgespeeld wordt. Bij de gewone HomePod zie je dit alleen als er daadwerkelijk muziek uit de speaker klinkt.

Tijdens het afspelen van muziek is er altijd een zachte witte gloed zichtbaar op het display. Het is wat ons betreft best een raadsel waarom Apple dit heeft gedaan. Op de gewone HomePod is dat niet het geval en het is ook helemaal niet nodig. Je kan aan het geluid horen of er iets afgespeeld wordt of niet. In de slaapkamer kan het storend zijn, als je de HomePod mini op het zachtste volume gebruikt om rustig in slaap te vallen.

Hardware HomePod mini

Voorzien van een full-range driver en dual passieve radiators

Vier microfoons met ruisonderdrukking

Draait op Apple S5-chip

Gevlochten usb-c-kabel van ruim anderhalve meter

De gewone HomePod kenmerkt zich door de uitgebreide hardwarespecificaties. Met zeven tweeters en een woofer geeft de gewone HomePod indrukwekkend geluid. In de kleinere HomePod mini past al die hardware niet en daarom zit er één speaker in met een full-range driver die het geluid de juiste kanten op stuurt. De twee passieve radiators zorgen voor de lagere bastonen.

Het brein van de HomePod mini is de S5-chip, die we kennen van de Apple Watch Series 5. Apple is dus overgestapt van de A-chip in de HomePod (die had nog een A8-chip) naar de S-chip in de HomePod mini. Wat daar de reden voor is, is wat onduidelijk. In ieder geval merk je daar in het gebruik niks van, want de HomePod mini reageert net zo vlot met het verwerken van Siri-verzoeken en starten van muziek als de gewone HomePod.

De HomePod mini heeft daarnaast ook nog vier microfoons die verantwoordelijk zijn voor het verstaan van je commando’s. In de gewone HomePod waren dat er nog zeven, waarvan er zes voor Siri-commando’s gebruikt werden. In onze test kan de HomePod mini je altijd goed verstaan, zelfs als het geluid hard staat of als het rumoerig is in de ruimte waar de speaker staat. Hij kan je zelfs zonder problemen vanaf een andere kamer horen, mits de deuren geopend zijn. Ondanks dat er dus minder microfoons in zitten dan in de gewone HomePod, merkten we daar in het gebruik geen verschil mee.

Aan de HomePod mini zit dezelfde soort gevlochten kabel als bij de gewone HomePod. Dit is een behoorlijk stevige kabel die niet zomaar kapot gaat. Gelukkig maar, want je kan de kabel ook niet vervangen. De stroomkabel heeft een lengte van ruim anderhalve meter en dat is wat ons betreft lang genoeg. Het voordeel van de kabel van de HomePod mini is dat het uiteinde een gewone usb-c-stekker is. Die steek je in de meegeleverde 20W-adapter. Je kan ook een eigen adapter van minimaal 20W gebruiken. Aansluiten op een MacBook gaat helaas niet en wil je een powerbank gebruiken, dan heb je er wel eentje nodig met een behoorlijk vermogen.

HomePod mini functies: muziek en meer

Muziek luisteren van Apple Music en meer

Werkt met AirPlay 2

Spraakopdrachten aan Siri geven

Geschikt als woninghub voor HomeKit

Niet geschikt als gewone Bluetooth-speaker

Minder geschikt als tv- of desktopspeaker

De HomePod mini is net als de gewone HomePod geschikt voor diverse functies. De belangrijkste toepassing is het luisteren van muziek. Standaard heeft de HomePod mini Apple Music ingebouwd. Bij het instellen koppel je de HomePod mini aan jouw account, zodat je daardoor direct vanaf jouw eigen Apple Music-account en jouw bibliotheek muziek kan afspelen. Op dit moment werkt de HomePod mini enkel standaard met Apple Music en in de VS met Pandora. Apple heeft wel ondersteuning toegevoegd voor externe muziekdiensten, dus in theorie kan Spotify wel nauw samenwerken met de HomePod mini. Helaas is dat tot op heden nog niet het geval.

Wil je via een andere streamingdienst luisteren of je eigen muziek erop afspelen, dan kan je altijd gebruikmaken van AirPlay 2. Je streamt de muziek dan vanaf je iPhone of iPad naar de HomePod mini. Je kan ook aan Siri op je iPhone vragen om muziek via Spotify in de kamer af te spelen waar de HomePod staat. Maar je hebt dan dus altijd je iPhone of iPad nodig, wat een extra struikelblok is.

Een handige extra is de Handoff-functie van de HomePod. Hierdoor hoef je je iPhone met muziek alleen maar boven de HomePod te houden, waarna de muziek overgezet wordt. Dat werkt ook met Spotify en andere diensten. Overigens belooft Apple dat een toekomstige software-update deze functie dankzij de U1-chip in de HomePod mini nog beter maakt, maar dat hebben we op dit moment nog niet kunnen testen.

De HomePod mini komt écht goed tot zijn recht als je alleen Apple-diensten gebruikt. Dat geldt ook voor je smart home.

De HomePod mini maakt namelijk onderdeel uit van HomeKit. Het instellen doe je via de Woning-app en dankzij AirPlay 2 kun je automatiseringen regelen (bijvoorbeeld muziek afspelen zodra je thuiskomt). De HomePod mini fungeert ook als woninghub voor HomeKit, zodat je je apparaten op afstand kan bedienen. Wij gebruiken in huis uitsluitend HomeKit-producten, maar als je een combinatie van meerdere smart home platformen gebruikt (Google Assistant, Amazon Alexa, etcetera), kan dat wat onhandig zijn. Kies je vol voor HomeKit, dan past de HomePod mini prima in jouw woning.

Je gebruikt de HomePod mini dan ook eenvoudig voor het bedienen van je HomeKit-apparaten. Ondanks dat Siri op de HomePod nog steeds geen Nederlands kan, kun je HomeKit-opdrachten wel deels in het Nederlands zeggen. De HomePod kijkt namelijk naar de naam die jij aan scènes, kamers en accessoires gegeven hebt. Je kan dus gewoon zeggen “Turn on the lights in woonkamer”. Dat werkt best goed, al moet je soms wel goed articuleren.

Een andere nieuwe functie die de moeite waard is om uit te lichten, is de Intercom-functie van de HomePod. Deze functie gebruik je om iedereen in huis aan te spreken, bijvoorbeeld om te zeggen dat het eten klaar is of dat het tijd is om weg te gaan. Zeg tegen de HomePod mini “Hey Siri, intercom”, gevolgd door je Nederlandse audiobericht. Dit audiobericht wordt dan één op één afgespeeld op andere HomePods in huis of op de iPhone, iPad, Apple Watch van de personen in het huis. Zelfs als iemand onderweg is kan hij of zij via CarPlay het audiobericht horen. We vinden dit een handige en vernuftige functie, al heb je er pas echt wat aan als je in een groter huis woont.

Minder veelzijdig dan concurrenten

In vergelijking met andere speakers is de HomePod mini wat minder veelzijdig. Je kan hem namelijk, net als bij de gewone HomePod, niet zomaar als Bluetooth-speaker gebruiken. Het werkt alleen met AirPlay 2 en je kan de speaker daardoor ook niet makkelijk op een computer of televisie aansluiten. Je kan wel vanaf een Mac de audio naar de HomePod mini doorsturen, maar dat werkt dan allemaal met AirPlay 2. In onze ervaring gaat dat niet zo soepel en bovendien moet je dit vaak opnieuw aanpassen.

Dat zelfde geldt ook voor je televisie. Als je van plan was om de HomePod mini (of de gewone HomePod) als een soort Sonos-alternatief te gebruiken, dan kom je bedrogen uit. Je kan een HomePod niet zomaar aan je televisie koppelen, ook niet als dat een televisie met AirPlay 2 of HomeKit is. Wel kan je het geluid via een Apple TV doorsturen naar een HomePod of HomePod mini. Mocht je uitsluitend via de Apple TV televisiekijken, dan is dat dus een optie. Helaas ondersteunt de HomePod mini niet de homecinema-optie die de gewone HomePod wel sinds de 14.2-update biedt.

Geluidskwaliteit HomePod mini: staat zijn mannetje

Krachtige speaker met prima geluid

Goede bas en luid volume

360-graden geluid

Ook als stereopaar in te stellen

Apple’s standaard HomePod werd vooral geroemd om de hoge geluidskwaliteit. Apple belooft dat de HomePod mini ook goed klinkt en na onze test kunnen we dat beamen. Toch merk je wel degelijk verschil, al is dat niet zo gek als je bedenkt dat de HomePod qua techniek en prijs in een heel andere klasse valt. De HomePod mini klinkt minder vol dan de gewone HomePod, maar desondanks zijn we onder de indruk van de geluidskwaliteit. De speaker klinkt een stuk beter dan bijvoorbeeld de Google Home mini en de Echo Dot van Amazon. Op sommige momenten vinden we de speaker in de buurt komen van de Sonos One.

Alle muziekstijlen vinden we bij de HomePod mini goed tot zijn recht komen. Of je nou van rock of klassieke muziek houdt. De bas is nooit teveel aanwezig en dreunt ook niet door in het geluid. Er zijn wel eens speakers waarbij de bas zo nadrukkelijk aanwezig is dat de rest van het geluid als het ware geblokkeerd wordt, maar dat hebben we bij de HomePod mini niet gemerkt.

De HomePod mini heeft bovendien 360-graden audio, zodat het niet uitmaakt hoe je de speaker zet. Vanaf elke kant klinkt het geluid even goed en dat vinden we best knap voor een speaker van zo’n klein formaat. De HomePod mini ondersteunt overigens niet de spatial awareness-functie van de gewone HomePod. Waar die speaker het geluid aanpast naar waar hij in de kamer staat (door te luisteren naar de reflecties van het geluid) doet de HomePod mini dat niet.

Over het volume van de speaker zijn we ook tevreden. We zetten de speaker eigenlijk nooit op zijn hardst, want op de helft van het volume klinkt hij meer dan hard genoeg. Maar mocht je om wat voor reden dan ook het volume toch op 100% willen zetten, dan wordt de muziek nooit vervormd en klinkt het net zo goed als op een zachter volume. Zelfs in een gemiddelde woonkamer weet de HomePod mini de ruimte goed te vullen. Als je toch en wat voller geluid voor een grotere ruimte wil, is de gewone HomePod of een andere grotere speaker wel aan te raden.

We vinden de HomePod mini daarom ook ideaal voor in de slaapkamer of in kantoor. Dit zijn vaak ruimtes waar je niet op het allerhoogste volume naar muziek hoeft te luisteren en door het kleine formaat kun je hem gemakkelijk overal plaatsen.

Heb je vanwege de grotere ruimte toch wat meer volume nodig, dan kun je de HomePod mini ook als stereopaar instellen. Het linker- en rechter audiokanaal klinkt dan uit de desbetreffende speaker, zodat de algehele ervaring met het luisteren naar muziek iets beter is. We vinden dit zeker geen must, maar mocht je de ruimte hebben is dit een optie om in het achterhoofd te houden.

Siri op de HomePod mini: helaas nog steeds niet in het Nederlands

Siri standaard ingebouwd

Nog niet in het Nederlands

Te gebruiken voor kennisvragen, muziekbediening en aansturen van HomeKit-apparaten

Ook voor versturen van berichten en werkt met andere apps, maar alleen onder bepaalde voorwaarden

Siri op de HomePod mini hebben we tijdens het testen vooral gebruikt voor het bedienen van muziek, HomeKit-apparaten en het zetten van een timer. Dit zijn allemaal taken die relatief makkelijk in het Engels uit te voeren zijn. Dat moet ook wel, want Siri spreekt nog steeds geen Nederlands. Als je een beetje Engels spreekt en het geen probleem vindt om Engelstalige opdrachten te geven, dan werkt het prima. Artiestnamen of titels van nummers verstaat hij goed, al kan het lastiger worden als je van Nederlandstalige muziek houdt.

Met een Hey Siri-commando spreek je de assistent aan. Zijn er ook andere Apple-apparaten in de buurt, dan is het altijd de HomePod mini die als eerste reageert. Dat is in ons geval soms wel wat onhandig, omdat we twee verschillende talen gebruiken. Als je iemand via Siri een berichtje wil sturen op je iPhone of Apple Watch, is het behoorlijk vervelend als Siri op de HomePod daarop reageert. Maar voor het zetten van een timer in de keuken of het vragen van het weer, komt Siri best goed van pas.

Om Siri met andere apps zoals Berichten, Agenda en zelfs WhatsApp en andere apps die Siri ondersteunen te laten samenwerken, moet je de persoonlijke verzoeken inschakelen. Helaas werkt dit alleen als Siri op de HomePod en je iPhone op dezelfde taal ingesteld zijn. Je kan dus niet Siri op de HomePod in het Engels zetten en op je iPhone in het Nederlands laten en vervolgens berichten versturen of andere apps gebruiken. In dit soort gevallen missen we de Nederlandse ondersteuning nog het meeste. Je kan daardoor ook geen gebruikmaken van de herkenning van meerdere stemmen. Dit biedt de HomePod wel, maar alleen als alle Siri’s op al je apparaten in dezelfde taal staan.

Voor wie is de HomePod mini?

De HomePod mini vinden we het best geschikt als je al veel Apple-producten in huis hebt. Zit je helemaal in het Apple ecosysteem, heeft iedereen in huis een iPhone, iPad of Apple Watch en maak je volop gebruik van Apple Music en HomeKit, dan past de HomePod mini naadloos in jouw opstelling. Sterker nog, in dat geval vinden we de HomePod mini een no-brainer. Het is daarom extra jammer dat de HomePod mini officieel niet in Nederland verkrijgbaar is.

We vroegen ons tijdens het testen dan ook af of Apple niet gewoon dezelfde keuze moet maken als Amazon. Onlangs begon Amazon in Nederland met de verkoop van Echo-speakers, ondanks het feit dat Alexa nog geen Nederlands ondersteunt. We hadden graag gezien dat Apple voor diezelfde aanpak zou kiezen, want Nederlanders spreken meestal prima Engels en gezien de prijs is het een aantrekkelijk apparaat om in huis te hebben. Het liefst zien we natuurlijk dat Apple de speaker zo snel mogelijk naar Nederland brengt mét Nederlandse ondersteuning.

Wil je echt graag alles in het Nederlands gebruiken en wil je meer mogelijkheden van een slimme speaker? Dan zijn er ook andere (goedkopere) alternatieven. De Google Nest-speakers zijn het bekendst en werken met de Nederlandse Google Assistent. Een Google Nest mini heb je al voor minder dan drie tientjes, terwijl de Google Nest Audio voor dezelfde prijs als de HomePod mini verkocht wordt (€99). Er zijn ook diverse andere high-end speakermerken met ingebouwde Nederlandse Google Assistent, zoals Sonos en Harman Kardon.

Score 8 HomePod mini €99,- Voordelen + Mooi en speels ontwerp

Compact formaat maakt hem extra veelzijdig

Goed geluid

Past goed in het Apple-ecosysteem

Betaalbare prijs Nadelen – Nog steeds niet in Nederland te koop

Geen Nederlandse Siri

Slimme functies beperkt, mede door ontbreken van Nederlands

Werkt alleen echt goed als je alles in huis van Apple is

Conclusie HomePod mini review

De HomePod mini is wat ons betreft één van de verrassingen van Apple dit najaar. Het is tegelijkertijd één van de goedkoopste nieuwe Apple-producten sinds jaren, want de speaker kost slechts €99. Hoewel hij daarmee wel duurder is dan andere soortgelijke mini-slimme speakers, vinden we de audiokwaliteit een stuk beter. De HomePod mini klinkt erg goed, zeker voor het kleine formaat. De speaker is ideaal om in de slaapkamer of kantoor te zetten, mede door het compacte formaat. Het design vinden we mooi en verrassend en de bouwkwaliteit is (zoals we van Apple gewend zijn) meer dan prima.

Het slimme deel van de speaker valt nog wel wat tegen, omdat de mogelijkheden van Siri nog altijd beperkt zijn. Dat heeft ook te maken met de ontbrekende ondersteuning voor Nederlands. Siri heeft op de HomePod heel wat extra functies gekregen ten opzichte van een paar jaar geleden (zoals het herkennen van meerdere stemmen en het controleren van je agenda), maar dat werkt alleen als Siri op de iPhone ook in het Engels staat. Als je Siri op je iPhone toch niet gebruikt is dat geen probleem, maar we vinden het erg zonde dat je door zoveel hoepels moet springen om als Nederlander volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van de HomePod mini. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verkrijgbaarheid van de speaker.

Door zijn lage prijs en de goede geluidskwaliteit vinden we de HomePod mini een aanrader voor ieder Apple-huishouden. Heb je ook gezinsleden met een Android-toestel of gebruik je slimme apparaten in huis via de Google Assistent, dan is de HomePod mini een stuk minder aan te raden. Ook als speaker voor je televisie of computer is de HomePod mini geen aanschaf waard. Al met al zijn we positief over Apple’s nieuwste speaker.

Tim Cook zei trots bij de aankondiging dat ze de speaker zo toegankelijk mogelijk wilden maken door de prijs laag te houden, zodat zoveel mogelijk mensen hem in huis kunnen halen. Het is voor ons vooral te hopen dat Apple de daad bij het woord voegt en de speaker op korte termijn naar meer landen brengt.

HomePod mini kopen

Wil je na het lezen van deze HomePod mini review de kleine speaker kopen? Dan zul je die momenteel uit het buitenland moeten halen. Er zijn mogelijkheden bij enkele buitenlandse winkels voor verzending naar Nederland, maar de beste optie is via een vriend of familielid in het buitenland. Lees er meer over in ons artikel over de HomePod kopen.