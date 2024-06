Een nieuw jaar betekent een nieuwe software-update voor de Apple TV. In 2024 zijn we aanbeland bij tvOS 18, waarvan de nummering gelijk op loopt met iOS 18 en iPadOS 18. Doorgaans krijgt de Apple TV niet heel veel nieuwe functies, maar voor tvOS 18 heeft Apple toch nog wat nieuws in petto. Lees hier welke nieuwe functies je dit najaar op de Apple TV kan verwachten.

tvOS 18 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van tvOS 18 in het kort:

Software-update voor de Apple TV in 2024

Geschikt voor alle Apple TV HD- en Apple TV 4K-modellen

Aankondiging tijdens WWDC

Diverse nieuwe functies voor de Apple TV

Eerste beta’s in de zomer van 2024

Officiële release naar verwachting in september 2024

tvOS 18 functies

Apple heeft tijdens de WWDC de nieuwe functies van tvOS 18 aangekondigd. Het gaat om onder andere nieuwe functies die gerelateerd zijn aan HomeKit, evenals de HomePod.

Voor Apple TV+ komt er een functie genaamd InSight, waarmee je meer inzicht krijgt in welke acteurs er in de scene zitten. Je vindt dit in de videospeler. De verbeter dialogen-functie wordt uitgebreid naar meer speakers. Deze functie bestaat al langer en verbetert de spraak in films en series.

De Apple TV krijgt ook onderstuening voor projectoren met 21:9-beeldverhouding. Ook zijn er nieuwe weergave voor de screensavers, met onder andere jouw eigen foto’s of beelden van films en series van Apple TV+. Er komt ook een screensaver met Snoopy, zoals je die al kent van de Apple Watch-wijzerplaat.

Geschikte apparaten voor tvOS 18

De update naar tvOS 18 komt beschikbaar voor alle Apple TV’s die ook tvOS 17 ondersteunen. Dat is dus ook de Apple TV HD die al uit 2015 dateert en daarmee al acht jaar meegaat. Overigens werken niet alle functies op dit model.

Dit zijn de geschikte Apple TV’s voor tvOS 18:

tvOS 18 release en beta’s

Later vandaag is de eerste beta van tvOS 18 te downloaden, zodat ontwikkelaars kunnen testen of hun apps nog steeds goed werken onder de nieuwe firmware. Het geeft hen ook de kans om nieuwe functies in hun apps te verwerken. In de zomer is er ook een publieke beta voor mensen die alvast de nieuwe functies willen proberen.

De officiële release wordt verwacht in september 2024, tegelijk met de updates voor andere devices zoals iOS 18 en iPadOS 18.

