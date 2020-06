Goed nieuws voor Vodafone-klanten. Vanaf vandaag is de eSIM beschikbaar bij de provider. Het is de tweede grote provider die de elektronische simkaart aanbiedt.

Afgelopen jaar introduceerde T-Mobile als eerste provider in Nederland de eSIM. Eerder dit voorjaar startte KPN een proef hiermee via haar provider Simyo, maar zelf biedt KPN dit nog niet. Vodafone is nu dus de tweede grote provider die de eSIM ondersteunt.



Vodafone met eSIM

De eSIM bij Vodafone is beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke abonnementen. Het voordeel van de eSIM is dat je daarbij bij de nieuwste toestellen twee simkaarten tegelijk kan gebruiken. Naast de virtuele eSIM kan je een fysieke simkaart in je toestel steken. Bij verlenging krijg je, indien je een eSIM wil en een geschikt toestel hebt, een papieren voucher met een QR-code en een ePIN om het eSIM-profiel te downloaden en te installeren. Je kan ook overstappen naar de eSIM als je nog niet wil of kan verlengen. Via deze pagina vind je meer informatie over de eSIM. Voor prepaid-klanten is de eSIM nog niet beschikbaar, maar een woordvoerder geeft tegenover iCulture aan dat dit op termijn wel de bedoeling is. Helaas is het niet mogelijk om meerdere eSIMs in één abonnement te hebben, bijvoorbeeld met de Duo Sim.

De geschikte smartphones op dit moment zijn de iPhone XS (Max) en nieuwer, iPhone XR en nieuwer en de iPhone SE 2020. Vodafone ondersteunt ook de eSIM op de iPad Pro 2018 en later, op de modellen met 4G-verbinding. Op deze iPhones kun je dus de dualsim-functie gebruiken. In onze tip over de dualsim op de iPhone lees je hier meer over.

Via de Vodafone-website en app is het mogelijk om kosteloos een eSIM aan te vragen, ook als je nog een gewone simkaart hebt. Dat werkt via de simwissel via deze pagina.

Ook smartwatches onderweg

Vodafone laat weten dat ze ook smartwatches met eSIM gaan introduceren. Welke dat gaan worden, wil het bedrijf nog niet zeggen. Maar de kans lijkt zeer aannemelijk dat de Apple Watch met 4G ook in Nederland bij de provider geïntroduceerd gaat worden. Of ze daarbij wachten op de Apple Watch Series 6, is niet duidelijk.

Wij hebben aan Vodafone gevraagd wanneer ze smartwatches gaan ondersteunen en of ook de Apple Watch hier onder valt. Woordvoerder René Loman zegt daarover het volgende:

Vodafone ondersteunt alle smartwatches die een eSIM hebben en voldoen aan het GSMA Consumer Model. De eSIM-implementatie van Apple Watch vereist aanvullende functionaliteit op het GSMA Consumer Model, die we op dit moment nog niet ondersteunen.

Vorig jaar gaf T-Mobile in een interview over de eSIM bij iCulture al aan dat er meer nodig is dan alleen de eSIM. Er zijn nog twee andere ‘bouwblokken’ nodig, die Vodafone mogelijk dus ook nog niet ondersteund. Bovendien is de Apple Watch met 4G nog niet in Nederland leverbaar. Daarvoor moet Vodafone (en andere providers die de eSIM op de Apple Watch aan willen bieden) afspraken maken met Apple.

Heb je nog vragen over de eSIM? Antwoorden op veelgestelde eSIM-vragen, zowel over Vodafone als andere providers, vind je in onze uitgebreide eSIM FAQ.

